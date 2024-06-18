Марочко: Представители НАТО помогают Сырскому готовить контрнаступление ВСУ в Харьковской области

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Марочко: Представители НАТО помогают Сырскому готовить контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Киев не отказался от идеи провести контрнаступление в Харьковской области, выбив российские войска за пределы региона. На данный момент главком ВСУ Сырский формирует ударные группировки войск, с помощью которых попытается прорвать российскую оборону. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Сырский планирует проведение контрнаступательной операции на Харьковском направлении, сейчас идет стягивание имеющихся резервов и планирование самой операции. Как утверждается, в ее подготовке принимают активное участие офицеры НАТО. Предполагается, что главком ВСУ хочет провести наступление на двух-трех локальных участках, в частности в Волчанске и под Липцами, чтобы ликвидировать угрозу с северного направления.



Вероятнее всего, замыслом украинского командования является нивелирование всех наших успехов за последнее время в данном районе и проведение так называемой деоккупации по аналогии с «контрнаступом-2023», но только на локальном участке. Также стало известно, что разработкой данной операции занимается непосредственно Сырский с участием офицеров натовских штабов.

- приводит РИА Новости слова эксперта.

Между тем ожесточенные бои на Харьковском направлении идут уже несколько недель, командование ВСУ подтянуло резервы и контратакует на двух участках, как раз в Волчанске и в районе Липцев. Противник пытается прорвать нашу оборону, но получает жесткий ответ и откатывается назад с большими потерями.
4 комментария
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  1. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    0
    Сегодня, 06:22
    На данный момент главком ВСУ Сырский формирует ударные группировки войск, с помощью которых попытается прорвать российскую оборону

    А поточнее можно...состав этих группировок,оперативные планы, количество войск, снабжение, логистика, прикрытие, сроки, задачи и многое многое другое. what
    Хотя я думаю с такими вопросами лучше обращаться в центр планирования военных операций Пентагона.
    Оружие, боеприпасы, амуницию, медикаменты, разведданые, советников, отпускников и прочее добро поставляют под определённые задачи они...украинское тут только мобилизованное пушечное мясо.
  2. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    -2
    Сегодня, 06:29
    Возможно мы готовим Новый Бахмут, только, как говорят в шахматах, с переменой цветов. Если удастся при этом утилизировать 10- украинских бригад, то всё прошло по плану. Уж больно очевидны украинские действия.
    1. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      +1
      Сегодня, 06:38
      Уж больно очевидны украинские действия.

      Не всегда... what непонятно как будут использованы Ф-16...поступающие скрытно сейчас на западную территорию незалежной.
  3. Наган Звание
    Наган
    +1
    Сегодня, 06:36
    НАТО умеет проводить наступательные операции только при наличии господства в воздухе. Чем и как Сырский собирается этого господства достичь? Звеном устаревшей модификации F-16? Тучей квадриков? А без этого наступление по методичкам НАТО скорее всего кончится мясорубкой для наступающих, как прошлогодний контрнаступ. Вот только чем дальше, тем сложнее набрать мяса, желающих могилизоваться за щеневмерлу по сравнению с прошлым годом явно не прибавилось.