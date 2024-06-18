Марочко: Представители НАТО помогают Сырскому готовить контрнаступление ВСУ в Харьковской области
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Киев не отказался от идеи провести контрнаступление в Харьковской области, выбив российские войска за пределы региона. На данный момент главком ВСУ Сырский формирует ударные группировки войск, с помощью которых попытается прорвать российскую оборону. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Сырский планирует проведение контрнаступательной операции на Харьковском направлении, сейчас идет стягивание имеющихся резервов и планирование самой операции. Как утверждается, в ее подготовке принимают активное участие офицеры НАТО. Предполагается, что главком ВСУ хочет провести наступление на двух-трех локальных участках, в частности в Волчанске и под Липцами, чтобы ликвидировать угрозу с северного направления.
Вероятнее всего, замыслом украинского командования является нивелирование всех наших успехов за последнее время в данном районе и проведение так называемой деоккупации по аналогии с «контрнаступом-2023», но только на локальном участке. Также стало известно, что разработкой данной операции занимается непосредственно Сырский с участием офицеров натовских штабов.
Между тем ожесточенные бои на Харьковском направлении идут уже несколько недель, командование ВСУ подтянуло резервы и контратакует на двух участках, как раз в Волчанске и в районе Липцев. Противник пытается прорвать нашу оборону, но получает жесткий ответ и откатывается назад с большими потерями.
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