Атака украинских дронов на нефтебазу в ростовском Азове актуализирует вопрос защиты объектов ТЭК на территории РФ

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Атака украинских дронов на нефтебазу в ростовском Азове актуализирует вопрос защиты объектов ТЭК на территории РФ

Киевский режим вновь атаковал объекты на территории Российской Федерации с применением беспилотников. Атаке подверглась нефтебаза на территории города Азов Ростовской области.

Об атаке сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.



Из сообщения главы региона:

В Азове в результате атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами. По предварительным данным жертв нет. Подразделением МЧС организовано тушение открытого огня. На место выехал руководитель областного департамента по делам ГО и ЧС.

Это далеко не первая атака киевского режима на объекты топливно-энергетического комплекса России. Накануне ВСУ предпринимали атаку на промышленную зону Липецка, о чём сообщал губернатор Артамонов.

Таким образом, объекты ТЭК на территории Российской Федерации находятся в числе приоритетных целей для боевиков киевского режима. Это остро ставит вопрос о необходимости их защиты. По понятным причинам, у каждого резервуара с ДТ и бензином не поставить «персональный» «Панцирь», однако многие владельцы таких объектов стараются решать проблему. Для этого используются в том числе антидроновые козырьки и металлическая сетка, которая защищает наиболее уязвимые места на территории комплексов хранения и переработки топлива.
5 комментариев
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  1. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    -1
    Сегодня, 06:41
    Приходится учиться по ходу войны. Да, неприятно.Надеемся, МО какие-то защитные планы имеет/разрабатывает.
  2. tsvetahaki Звание
    tsvetahaki
    +1
    Сегодня, 06:43
    Да уж систему предупреждения о ядерном нападении бы защитить сначала...
  3. Сибирь55 Звание
    Сибирь55
    -2
    Сегодня, 06:49
    Класс! А собственники почему не чешутся? Какая удобная позиция: я буду бабки делать на российской нефти и за это гос-во должно защитить мой завод(нефтебазу) .
    Сколько уже об этом говорили. Как же, этош лишние траты - нанять доп охрану с дробовиками
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      0
      Сегодня, 07:05
      Вообще-то это обязанность Государства защищать от внешней агрессии. Они платят налоги, как платят налоги это второй вопрос, но опять же и здесь вопросы к Государству.
  4. Керенский Звание
    Керенский
    0
    Сегодня, 06:49
    многие владельцы таких объектов стараются решать проблему. Для этого используются в том числе антидроновые козырьки и металлическая сетка, которая защищает наиболее уязвимые места на территории комплексов хранения и переработки топлива.

    Владельцам предписано, за свой счёт оборудовать защиту. Но... из сертифицированных материалов силами сертифицированных организаций.