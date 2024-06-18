Кирби: Главным условием для вступления Украины в НАТО является победа над Россией

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Кирби: Главным условием для вступления Украины в НАТО является победа над Россией

Соединенные Штаты видят Украину в будущем в НАТО, для вступления в альянс Киеву нужно выполнить всего одно условие — это победить Россию в конфликте. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Представитель администрации Байдена выступил на очередной пресс-конференции для журналистов в Белом доме, где ответил на ряд вопросов, касающихся Украины, в том числе и о перспективах ее вступления в НАТО. По словам Кирби, в будущем Украина обязательно вступит в альянс, но для этого ей нужно всего лишь нанести поражение России в конфликте. Он это даже повторил дважды, если вдруг до Зеленского сразу не дошло.



Прежде всего они должны победить в этой войне. Они должны прежде всего победить в войне. Президент заявил, что, по его мнению, НАТО фигурирует в будущем Украины. И предстоит сделать многое, прежде чем они смогут присоединиться к альянсу. Однако президент твердо верит, что НАТО в какой-то момент находится в будущем Украины

— заявил Кирби.

В общем, осталось всего ничего — победить Россию, искоренить коррупцию (это требование было изначально), а также добиться от всех стран НАТО согласия на присоединение к альянсу, ведь решение должно быть принято единогласно. А пока Йенс Столтенберг снова показывает Зеленскому морковку в виде очередного обещания разработать дорожную карту по вступлению Украины в НАТО.
20 комментариев
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  1. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +5
    Сегодня, 06:37
    Соединенные Штаты видят Украину в будущем в НАТО, для вступления в альянс Киеву нужно выполнить всего одно условие — это победить Россию в конфликте.
    И всего-то?
    То есть, Кирби культурно послал Украину из НАТО по адресу, написанному хулиганами на заборе...
    1. Egeny Звание
      Egeny
      +2
      Сегодня, 06:44
      ...наконец-то Кирби нашёл "правильные" слова.)
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 06:45
        Цитата: Egeny
        ...наконец-то Кирби нашёл "правильные" слова.)
        Хулиганы подсказали, на заборе написав. Он их не знал.
        1. Egeny Звание
          Egeny
          +2
          Сегодня, 06:46
          ..........ну значит грамотный.)
          1. Бородач Звание
            Бородач
            +1
            Сегодня, 07:02
            Украинцы точно справятся с Россией. yes
            Евросоюзы Наполеона и Гитлера не справились, потому что они были плохими полководцами. А вот нюхач - действительно полководческий гений, специалист по мясорубкам. am
      2. Ilya-spb Звание
        Ilya-spb
        +1
        Сегодня, 06:46
        Бандеровцев с тонким англосаксонским юмором дипломатично послали)

        Печалька. Ещё и румыны в футбол выиграли у хероев.


        Что-то у бандеровцев идёт не так...
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 06:38
    «Для вступления в альянс Киеву нужно выполнить всего одно условие - это победить Россию» —

    — Свидомые думали, это НАТО победит для них Россию ...
    1. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      -1
      Сегодня, 06:47
      НАТО, судя по всему, уже готовится ТЯО Украине передать. Зубоскальте дальше!
  3. Керенский Звание
    Керенский
    +5
    Сегодня, 06:41
    для вступления в альянс Киеву нужно выполнить всего одно условие — это победить Россию в конфликте.

    Тогда НАТО Украине будет не нужен.
    "Победивший Дракона сам становится Драконом" (из мультика)
    НАТО придётся собирать средства для противостояния "великой Украине".
    1. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      -1
      Сегодня, 06:49
      Назовите хоть одну страну, поддержавшую РФ в этом конфликте? Так чтобы конференцию по российскому мирному плану можно с ними устроить. Не собрать ведь никого!
      1. Керенский Звание
        Керенский
        -1
        Сегодня, 06:51
        Так чтобы конференцию по российскому мирному плану можно с ними устроить.

        А зачем нам эти конференции? У нас дела закончились?
        1. Борис Сергеев Звание
          Борис Сергеев
          +1
          Сегодня, 06:54
          Дела у нас третий год не заканчиваются, а ещё сколько деревень в Донецкой области, которые надо взять! До 2030 года хватит.
          1. Керенский Звание
            Керенский
            0
            Сегодня, 06:56
            Флудить изволите? К теме новости Ваши сообщения не имеют отношения.
          2. Lev_Russia Звание
            Lev_Russia
            -1
            Сегодня, 06:59
            а ещё сколько деревень в Донецкой области, которые надо взять! До 2030 года хватит.

            Ну если Боря Сергеев подпишет контракт и пойдёт в штурмовики, то и пораньше успеем... fool
      2. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 07:03
        Не собрать ведь никого!

        Да те же страны БРИКС хотя бы... Меня интересует другое - Вы реально такой странный wassat , или притворяетесь...???
  4. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +3
    Сегодня, 06:42
    Это равносильно полету всей украины,на Марс. Пожрали печенюшек,на халяву,убогие..
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 06:51
      Цитата: Андрей Николаевич
      Пожрали печенюшек,на халяву,убогие..
      "Бойся данайцев, дары приносящих..." (с)
      Им бы Вергилия почитать, а не ПСС Бандеры и "Майн кампф".
  5. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    -2
    Сегодня, 06:42
    Соединенные Штаты видят Украину в будущем в НАТО

    А мы в гробу. Вот и вся разница.
  6. alexandreII Звание
    alexandreII
    +1
    Сегодня, 06:49
    Победить Россию?Делов то..этому Кирби надо было сначала проконсультироваться у Адольфа Гитлера,а потом уже трындеть....
  7. Уарабей Звание
    Уарабей
    +1
    Сегодня, 06:57
    Интересно, xoxлоголовые теперь и дальше будут утверждать что настоящая причина их утилизации, к их стремлению вступить в нато, никакого отношения не имеет? А делов-то было - не пытаться в нато залезть. Были бы живы-здоровы и по прежнему на заработки в Россию ездили..