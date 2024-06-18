Кирби: Главным условием для вступления Украины в НАТО является победа над Россией
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Соединенные Штаты видят Украину в будущем в НАТО, для вступления в альянс Киеву нужно выполнить всего одно условие — это победить Россию в конфликте. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Представитель администрации Байдена выступил на очередной пресс-конференции для журналистов в Белом доме, где ответил на ряд вопросов, касающихся Украины, в том числе и о перспективах ее вступления в НАТО. По словам Кирби, в будущем Украина обязательно вступит в альянс, но для этого ей нужно всего лишь нанести поражение России в конфликте. Он это даже повторил дважды, если вдруг до Зеленского сразу не дошло.
Прежде всего они должны победить в этой войне. Они должны прежде всего победить в войне. Президент заявил, что, по его мнению, НАТО фигурирует в будущем Украины. И предстоит сделать многое, прежде чем они смогут присоединиться к альянсу. Однако президент твердо верит, что НАТО в какой-то момент находится в будущем Украины
— заявил Кирби.
В общем, осталось всего ничего — победить Россию, искоренить коррупцию (это требование было изначально), а также добиться от всех стран НАТО согласия на присоединение к альянсу, ведь решение должно быть принято единогласно. А пока Йенс Столтенберг снова показывает Зеленскому морковку в виде очередного обещания разработать дорожную карту по вступлению Украины в НАТО.
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