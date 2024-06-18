«Разрешения на отход комбат не даёт»: украинские военные попали в «огневой мешок» к северу от Владимировки под Угледаром

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«Разрешения на отход комбат не даёт»: украинские военные попали в «огневой мешок» к северу от Владимировки под Угледаром

Украинские вооружённые формирования находятся в «огневом мешке» в районе Угледара. Речь идёт о выступе к северу от контролируемой ВС РФ Владимировки, в свою очередь находящейся восточнее упомянутого Угледара.

В социальных сетях украинские военнослужащие жалуются на то, что командование скрывает потери и бросает в бой новые и новые подразделения – под перекрёстный огонь со стороны Вооружённых сил России.



Одно из сообщений от украинского военнослужащего в сети свидетельствует о том, что командир «смежного» батальона скрыл потерю своими подразделениями позиций к северу от Владимировки, вследствие чего прикомандированное к его батальону подразделение «попало в очень затруднительную ситуацию».

Из сообщения:

Разрешения на отход комбат не даёт, надеясь в итоге скрыть потерю позиций.

Военнослужащий пишет, что подразделения просто стачиваются в «огневом мешке», не имея возможности отступить, так как приказ на отступление не даёт командир батальона.



По последним данным, только за минувшие сутки на Владимировском выступе противник потерял до 50 человек убитыми и ранеными. Выбивание личного состава противника на этом участке фронта планомерно продолжается.
2 комментария
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  1. Бородач Звание
    Бородач
    +1
    Сегодня, 06:55
    Украинский батальон отходит прямо к Бандере. am good
    Туда ему и дорога. wink
  2. Прощай оружие. Звание
    Прощай оружие.
    0
    Сегодня, 07:06