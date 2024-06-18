Ростех досрочно поставил в войска мобильный комплекс управления артиллерией «Планшет-А»
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Российский холдинг «Высокоточные комплексы» поставил в войска комплекс управления стрельбой «Планшет-А». Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.
Командная система «Планшет-А» поставлена российским военным, причем досрочно. Как отмечают в госкорпорации, комплекс способен управлять стрельбой практически всех стоящих на вооружении орудий и полной номенклатуры боеприпасов. «Планшет-А» повышает эффективность контрбатарейной борьбы, значительно снижая время реагирования. Он собирает данные для расчета параметров огня. Комплекс может работать с любыми средствами разведки, в том числе и с БПЛА, получая данные в режиме реального времени.
Изделие адаптируется под любое артиллерийское подразделение, в том числе смешанного типа, и может взаимодействовать со средствами разведки
— говорится в сообщении Ростеха.
Комплекс мобильный, легко перемещается, поскольку разработан в вариантах носимых кейсов и на платформе бронемашины "Атлет". В зоне СВО используется с самого начала конфликта, превращая даже старые гаубицы типа «Гвоздика» и «Акация» в высокоточные орудия.
Комплекс «Планшет-А» разработан ковровским ВНИИ «Сигнал», входящим в состав холдинга «Высокоточные комплексы».
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