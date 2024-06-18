Ростех досрочно поставил в войска мобильный комплекс управления артиллерией «Планшет-А»

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Ростех досрочно поставил в войска мобильный комплекс управления артиллерией «Планшет-А»

Российский холдинг «Высокоточные комплексы» поставил в войска комплекс управления стрельбой «Планшет-А». Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Командная система «Планшет-А» поставлена российским военным, причем досрочно. Как отмечают в госкорпорации, комплекс способен управлять стрельбой практически всех стоящих на вооружении орудий и полной номенклатуры боеприпасов. «Планшет-А» повышает эффективность контрбатарейной борьбы, значительно снижая время реагирования. Он собирает данные для расчета параметров огня. Комплекс может работать с любыми средствами разведки, в том числе и с БПЛА, получая данные в режиме реального времени.



Изделие адаптируется под любое артиллерийское подразделение, в том числе смешанного типа, и может взаимодействовать со средствами разведки

— говорится в сообщении Ростеха.

Комплекс мобильный, легко перемещается, поскольку разработан в вариантах носимых кейсов и на платформе бронемашины "Атлет". В зоне СВО используется с самого начала конфликта, превращая даже старые гаубицы типа «Гвоздика» и «Акация» в высокоточные орудия.

Комплекс «Планшет-А» разработан ковровским ВНИИ «Сигнал», входящим в состав холдинга «Высокоточные комплексы».
16 комментариев
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  1. T-100 Звание
    T-100
    +7
    Сегодня, 07:27
    Мне что радоваться от такой новости или в ярость придти? В Ростехе думают мы дураки что-ли. Когда там они его создали в 2020 году, да ещё как и заявляли на "отечественной элементной базе", что-то в рамкой этой статьи об этом ни слова.
    Всё что выкатывают нам как что-то новое, легко гуглится и оказывается всё было изобретено ещё вчера. Судя из ссылок что я привёл ниже, с 2020 года по 2022 год можно было все артиллерийские части укомплектовать такими штуками, а не показывать потом как наши войска буссолями пользуются.
    Вот пара ссылок на новости из 2020 года.
    https://www.bfm.ru/news/446765
    https://www.militarynews.ru/Story.asp?rid=1&nid=533913&lang=RU
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 07:45
      Да разве в производителе проблема? МО ушами хлопало... зато вон калаш, который щас больше "калаш медиа", через лобби впарил МО АК-12/16 (имею в виду образца 16) - от которого все массово плюттся (эту тему обсуждали недавно в одной тебе в военном блоке). Так что поставки есть (а я знаю, что есть... брат артиллерист) - это хорошо. Лучше поздно, чем никогда good
      Цитата: T-100
      а не показывать потом как наши войска буссолями пользуются

      Ну буссоль не буссоль - а владеть ею тоже артиллерист обязан lol
    2. Светлан Звание
      Светлан
      +2
      Сегодня, 07:51
      Первая твоя ссылка ведет на создали
      Вторая на прошёл госиспытания
      Сдесь же говорится о поставке

      Да, если не дружишь с логикой, можешь приходить в ярость.
    3. Egeny Звание
      Egeny
      +2
      Сегодня, 07:56
      ...опередили. Я тоже считаю, что слово "досрочно" неуместно в рапорте Ростеха.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 07:28
    Ростех досрочно поставил в войска мобильный комплекс управления артиллерией «Планшет-А»

    Так то понятно, что различных технических прибамбасов надо делать и делать много. Главное, что б свое было, работало эффективно и что б их выпускали сколько необходимо.
    Тут показуха не нужна, дело важное, делать надо!
  3. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    0
    Сегодня, 07:51
    Поправьте меня, я наверно понял, что передали в войска данное изделие в количестве 100 шт, а не 1 шт. Или у нас ВПК переходит на ручное штучное производство?
  4. юрий Л Звание
    юрий Л
    +1
    Сегодня, 07:51
    Комплекс может и хороший,но он создавался с начала 2000,и только только стал приходить в войска.А враг вовсю уже использует для коррекции огня терминалы Systlink.А где наш аналог ?Даже дальнобойные цифровые радиостанции чисто отечественные отсутствуют,что говорить..А у тех все есть.
  5. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 08:07
    Опять артиллерия в контрбатарейной борьбе, что крайне неэффективно. Для того чтобы обстрелять орудия противника, ведущие огонь с предельной дистанции по передовым позициям, необходимо подвести свою артиллерию как можно ближе к передовой, а это уже чревато. Когда же мы будем использовать в достаточной мере авиацию и БПЛА в контрбатарейной борьбе?
  6. A17ttt
    A17ttt
    0
    Сегодня, 08:15
    Не вижу и другого направления - на поле боя.
    Где зонтики от БПЛА для "единички", "ячейки", "соты" и "транспортное средство"?
    Ну так, чтобы не планшетом с весом в 1-2 кг лишнего веса, а от 30-400 гр. на "единичку" и до 2-3 кг на "транспортное средство".

    А то в данный момент все больше смахивает на турнир рапирами, где вместо самих рапир используется сами знаете.
  7. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 08:17
    В зоне СВО используется с самого начала конфликта, превращая даже старые гаубицы типа «Гвоздика» и «Акация» в высокоточные орудия.


    это как? - по щелчку пальцев?
    а как же износ ствола? тоже компенсирует?
    как там сказал Лавров в подобном случае ...
    1. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      -1
      Сегодня, 08:30
      Цитата: Дедок
      это как? - по щелчку пальцев?
      а как же износ ствола? тоже компенсирует?

      тоже слух резануло.. повышает оперативность реакции и точность наведения-это да, но с какого перепугу орудие становится высокоточным? тем более, что понятие высокоточный- скорее к управляемому снаряду применимо...
    2. Andy_nsk Звание
      Andy_nsk
      0
      Сегодня, 08:30
      а как же износ ствола?

      Дело даже не в износе ствола, для высокоточного урожая нужен высокоточный снаряд, наводимый высокоточной ГСН. Обычный фугас будет иметь большую зону рассеяния при любой системе управления.
  8. Уарабей Звание
    Уарабей
    +1
    Сегодня, 08:28
    Раньше такие сведения разведка трудилась и добывала, а сейчас это просто в сеть вываливается... Когда мир свернул не туда?
    1. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 08:32
      Раньше такие сведения разведка трудилась и добывала

      все - по старому...но доводится до исполнителей - по новому
  9. дрозд68 Звание
    дрозд68
    0
    Сегодня, 08:33
    Хуженетович и табуреткин со своими выкормышами не плохо поживились за счет государства.
  10. Дедок Звание
    Дедок
    -1
    Сегодня, 09:03
    а вообще этот самый Ростех надо бы проверить СК РФ да и Прокуратуре там есть с чем поработать