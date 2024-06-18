Президент Кении встречается в Швейцарии с Зеленским

Говорили о продовольственной безопасности и растущих связях между Киевом и Найроби. Однако Руто, как это ни удивительно, осудил давних союзников своей страны, США и Европейский Союз, за захват российских активов.

Захват российских активов – нарушение Устава ООН.

Поступают сообщения о том, что очередная страна отозвала свою подпись под так называемой итоговой декларацией проходившего 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке саммита Зеленского. И страна эта – Руанда.Напомним, что накануне стало известно об отзыве подписей такими странами как Ирак и Иордания. По другой версии, представители этих стран свои подписи под декларацией не ставили изначально, а организаторы внесли их в число подписантов «ошибочно». В любом случае, и в Аммане, и в Багдаде заявили, что не готовы поддержать документ, в котором излагается позиция только одной стороны вооружённого конфликта.После того, как стало известно об отсутствии среди подписантов декларации Руанды, число этих самых подписантов сократилось до 77.Но на этом фиаско для киевского режима в плане «неймовирного саммита мира» не заканчивается. Представители Кении, присутствовавшие в Бюргенштоке, как выясняется, заострили внимание собравшихся на конфискации российских активов Западом. Как пишет южноафриканское издание News24, в ходе саммита Зеленский встретился с президентом Кении Уильямом Руто. Из материала:По словам кенийского президента, если Россия «ведёт незаконную войну», то нужно не забывать и о незаконном захвате российских суверенных активов. По его словам, это фактическое экономическое вторжение в суверенное государство.Уильям Руто:В Киеве и на Западе эти заявления кенийского лидера не комментируют.