Руанда отозвала свою подпись под декларацией Зеленского, президент Кении назвал захват российских активов нарушением Устава ООН

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Руанда отозвала свою подпись под декларацией Зеленского, президент Кении назвал захват российских активов нарушением Устава ООН

Президент Кении встречается в Швейцарии с Зеленским


Поступают сообщения о том, что очередная страна отозвала свою подпись под так называемой итоговой декларацией проходившего 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке саммита Зеленского. И страна эта – Руанда.



Напомним, что накануне стало известно об отзыве подписей такими странами как Ирак и Иордания. По другой версии, представители этих стран свои подписи под декларацией не ставили изначально, а организаторы внесли их в число подписантов «ошибочно». В любом случае, и в Аммане, и в Багдаде заявили, что не готовы поддержать документ, в котором излагается позиция только одной стороны вооружённого конфликта.

После того, как стало известно об отсутствии среди подписантов декларации Руанды, число этих самых подписантов сократилось до 77.

Но на этом фиаско для киевского режима в плане «неймовирного саммита мира» не заканчивается. Представители Кении, присутствовавшие в Бюргенштоке, как выясняется, заострили внимание собравшихся на конфискации российских активов Западом. Как пишет южноафриканское издание News24, в ходе саммита Зеленский встретился с президентом Кении Уильямом Руто. Из материала:

Говорили о продовольственной безопасности и растущих связях между Киевом и Найроби. Однако Руто, как это ни удивительно, осудил давних союзников своей страны, США и Европейский Союз, за захват российских активов.



По словам кенийского президента, если Россия «ведёт незаконную войну», то нужно не забывать и о незаконном захвате российских суверенных активов. По его словам, это фактическое экономическое вторжение в суверенное государство.

Уильям Руто:

Захват российских активов – нарушение Устава ООН.

В Киеве и на Западе эти заявления кенийского лидера не комментируют.
34 комментария
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +5
    Сегодня, 07:14
    Сама дала... Сама и забрала... Ну и что здесь необычного в международной политике...??? Чаше всех так поступают именно Штаты и Украина...Все, на кого надавили и заставили, трезвеют и начинают думать о последствиях...
    1. Б-15 Звание
      Б-15
      +5
      Сегодня, 07:21
      Думаю, череда отзывов подписей настолько ярко проявила дирижирование и давление США на остальной мир, что это теперь ничем не скрыть.
      Интересно, как они будут выкручиваться?
    2. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 07:25
      Скажем так, некоторые из тех, кто подпись аннулировал, ещё те хитрованы и умеют разные подлянки строить, юлить и между струйками перемещается!
      С их стороны, такой... ход, полный зашквар!
      1. роман66 Звание
        роман66
        +3
        Сегодня, 09:07
        Витя hi

        Трудно быть храбрым, когда ты всего лишь Очень Маленькое Существо. (Пятачок).
        1. uralex Звание
          uralex
          +1
          Сегодня, 09:17
          Трудно быть храбрым, когда ты всего лишь Очень Маленькое Существо. (Пятачок)
          Особенно когда Пятачок среди волков...
        2. rocket757 Звание
          rocket757
          0
          Сегодня, 09:48
          Роман soldier
          Когда у "маленьких пятачков" есть... а вот что у них есть или будет, время покажет. Пока все очень не определено, не понятно, но перспективы уже намечаются.
          В общем, подождём, посмотрим.
    3. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 08:28
      Получи фашист гранату
      От африканского солдата. laughing lol wassat good
      СВО придала новый импульс борьбы с неоколониализмом во всём мире. Запад так всех задолбал со своей богоизбранностью, бременем белого человека, грабежом, геноцидом, голодом и т.д., что стоило только нам дать отпор НАТО, как враги Запада стали поднимать голову и гнать его ссаными тряпками.
      1. роман66 Звание
        роман66
        +2
        Сегодня, 09:18
        Немного сильно сказано, так мелкое шкодничание
        1. Бородач Звание
          Бородач
          0
          Сегодня, 09:48
          Москва не сразу строилась.
          Сначала мелкие шкоды, потом убийства граждан США.
    4. knn54 Звание
      knn54
      +2
      Сегодня, 08:58
      Вполне ожидаемо-ультиматум вместо мирных инициатив, беспредел вместо демократию.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 07:20
    Руанда отозвала свою подпись под декларацией Зеленского, президент Кении назвал захват российских активов нарушением Устава ООН
    . Говорили тарасикам, валите/бегите в Руанду! От туда ВЫДАЧИ НЕТ!!!
    Слову президента Руанды можно верить!
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 09:47
      Цитата: rocket757
      Слову президента Руанды можно верить!

      Вполне вероятно, президент Кагаме, первый в Руанде из народа тутси.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 09:53
        Тарасики там могут прижился, если не начнут скакать и там, майдан устраивать...
    2. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      +2
      Сегодня, 09:55
      Цитата: rocket757
      Говорили тарасикам, валите/бегите в Руанду! От туда ВЫДАЧИ НЕТ!!!

      Интересная страна, я успел из нее выехать за два дня, до начала "резни" весной 1994 года.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 10:31
        Африка, "дикари" однако...
        Ну так скакуасов и бешенцев совсем нормальными, тоже, не назовёшь.
  3. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +4
    Сегодня, 07:20
    Отряд (из НАТО) не заметил потери бойца и продолжил яростно бубнить о всемирно-историческом значении этого сходняка умалишенных.
  4. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +1
    Сегодня, 07:23
    Негры отжигают...да как они посмели против демократии пойти.
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      +3
      Сегодня, 07:34
      Цитата: Леха с Андроида.
      Негры отжигают...

      Цитата: "Брат 2"
      Зря ты его негром обозвал. - А он кто? - Афроамериканец.
      А какая разница?
      Ниггер - это для них ругательство обидное.
      Да меня в школе так учили. В Китае живут китайцы, в Германии немцы, в этом... Израиле евреи, а в Африке негры.

      laughing
    2. Mazunga Звание
      Mazunga
      0
      Сегодня, 08:25
      ваззап манинга кто еще ниггер тут посмотреть врубаешь хонки?))
  5. Стирбьорн Звание
    Стирбьорн
    +2
    Сегодня, 07:40
    После того, как стало известно об отсутствии среди подписантов декларации Руанды, число этих самых подписантов сократилось до 77.

    Но на этом фиаско для киевского режима в плане «неймовирного саммита мира» не заканчивается.
    Фиаско будет, когда откажется хотя бы половина из 77, а не не одна Руанда
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +2
      Сегодня, 07:58
      Фиаско будет, когда откажется хотя бы половина из 77, а не не одна Руанда

      Однако ничего прорывного тоже не произошло и намеченных целей сходняка не достигнуто.
      1. Стирбьорн Звание
        Стирбьорн
        +1
        Сегодня, 08:30
        Цитата: Tagan
        Однако ничего прорывного тоже не произошло и намеченных целей сходняка не достигнуто.
        Не произошло, да и не могло произойти изначально, в отсутствие всех крупных игроков. Просто глупо употреблять слово фиаско, из-за одной Руанды
        1. abrakadabre Звание
          abrakadabre
          +1
          Сегодня, 09:04
          Просто глупо употреблять слово фиаско, из-за одной Руанды
          Ну почему же? Можно. только по отношению к дипломатии/позиции Руанды. Такая "многовекторность" - участие в данном мероприятии, голосование и отзыв голоса через пару суток - больше всего характеризует саму Руанду. И весьма отрицательно. А не изначально преступный натовский междусобойчик. С теми и так все понятно.
        2. Tagan Звание
          Tagan
          +1
          Сегодня, 09:05
          Там маленько не так, по-моему. По тексту подразумевается "фиаско" в общем смысле.
          Понятно, что Руанда самостоятельно не в состоянии послужить тараном.))
  6. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 07:41
    организаторы внесли их в число подписантов «ошибочно»
    Интересно сколько еще в это число внесли "ошибочно" и кто сделал такую "ошибку" пытаясь преувеличить значение т.н. саммита? Престидижитаторы с грязными ручонками.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 08:10
      hi!
      Цитата: rotmistr60
      Интересно сколько еще в это число внесли "ошибочно" и кто сделал такую "ошибку" пытаясь преувеличить значение т.н. саммита?
      А мы, Геннадий, посмотрим на это, когда от ЛБС до границы с Польшей останется столько же, сколько сейчас от "ленточки" до Луганска. В очередь выстроятся, расталкивая друг друга локтями, те, кто "по ошибке" и кого "обманули".
      1. abrakadabre Звание
        abrakadabre
        +1
        Сегодня, 09:06
        А мы, Геннадий, посмотрим на это, когда от ЛБС до границы с Польшей останется столько же, сколько сейчас от "ленточки" до Луганска.
        Мне больше нравится определение: от ЛБС до Польши останется только контрольно-следовая полоса.
        P.S. Кстати, весьма затоптанная полоса wassat
  7. Ив762 Звание
    Ив762
    +1
    Сегодня, 07:57
    ...президент Кении назвал захват российских активов нарушением Устава ООН

    Забавно... what
    Мне вот интересно, это новые "страны соц. ориентации" (или типа того)..???.. feel
    1. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      0
      Сегодня, 09:08
      Мне вот интересно, это новые "страны соц. ориентации" (или типа того)..???.. feel
      Это не соц. ориентация, это нетрадиционная сексуальная ориентация. Так вертеть пятой точкой всего за пару суток.
  8. Уарабей Звание
    Уарабей
    +1
    Сегодня, 08:23
    Этот "докУмент" вообще хоть какую-то ценность имеет, раз можно так легко отзывать подписи под ним? Право слово, "усы, лапы и хвост" Матроскина, на этом фоне повесомей покажутся.
  9. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    0
    Сегодня, 08:25
    Подписали-отписались -- обычно это удел тех, от кого ничего не зависит. Если отзовут подпись еще 60 руанд, то крупным игрокам это фиолетово, ну бывает.
    Но это правило нарушили США в период Трампа, теперь от международного публичного права осталось почти ничего.
    Не мудрено, что Россия с прибором на все эти "конференции"... Решает сильный. Им надо стать.
  10. Kapany3 Звание
    Kapany3
    -1
    Сегодня, 08:54
    Цитата: Стирбьорн
    После того, как стало известно об отсутствии среди подписантов декларации Руанды, число этих самых подписантов сократилось до 77.

    Но на этом фиаско для киевского режима в плане «неймовирного саммита мира» не заканчивается.
    Фиаско будет, когда откажется хотя бы половина из 77, а не не одна Руанда

    Фиаско состоялось ещё до начала этого слёта, на который не поехали 30% приглашенных, а отзывы подписей это уже "эхо падения".
  11. _DD_ Звание
    _DD_
    0
    Сегодня, 09:13
    Ну не войну, а СВО и где тут незаконность то

    Оббивали пороги всех инстанций в течении восьми лет и призывали к миру, который как оказался был никому не нужен кроме РФ и Донбасса
  12. megadeth Звание
    megadeth
    0
    Сегодня, 09:41
    Руанда отозвала свою подпись под декларацией Зеленского
    На швейцарском шабаше просто "третьим" странам не объяснили что так можно было, или не довели что надо было официальную "заяву" подавать если ты против, если "заяву" не подал то по правилам шабаша ты автоматически за. имхо