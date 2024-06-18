Столтенберг анонсировал создание специального центра НАТО в Германии для координации поставок оружия Украине

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Столтенберг анонсировал создание специального центра НАТО в Германии для координации поставок оружия Украине

Координацией поставок оружия на Украину займется НАТО, решение об этом будет принято в ходе очередного саммита альянса. Кроме того, на территории Германии будет создан новый штабной центр, который возьмет на себя обеспечение логистики поставок военной помощи Киеву. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне, который запланирован на 9–11 июля, передаст координацию поставок оружия Украине структурам альянса. Для этого в немецком Висбадене на американской военной базе будет развернут новый командный центр, в котором будут работать порядка 700 офицеров. Данный центр займется координацией поставок оружия на Украину и подготовкой украинских военных.



На саммите в Вашингтоне через несколько недель будет принято решение о передаче НАТО координации поставок оружия на Украину и организации подготовки военных. Я ожидаю, что эту работу возглавит трехзвездный генерал. Несколько сотен офицеров НАТО будут базироваться, вероятнее всего, в Висбадене, на американской базе.

— заявил Столтенберг, добавив, что это не сделает альянс стороной конфликта.

Кроме того, планируется, что на саммите в Вашингтоне страны НАТО договорятся увеличить финансовую поддержку Украины, что снять часть «финансовой нагрузки» с США.

Я ожидаю, что, когда мы встретимся в следующем месяце, то придем к соглашению о лидирующей роли НАТО в предоставлении помощи в безопасности и подготовке, а также союзники договорятся усилить финансовую и военную поддержку Украины.

— добавил генсек НАТО.
11 комментариев
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +5
    Сегодня, 07:39
    Кроме того, на территории Германии будет создан новый штабной центр, который возьмет на себя обеспечение логистики поставок военной помощи Киеву. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

    Какое на хрен создать...??? Брешут как... Всё давно уже создано... Все американские военные базы в Европе могут быть такими центрами (да уже являются), в том числе и в Германии...
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 08:05
      Цитата: Lev_Russia
      Какое на хрен создать...??? Брешут как... Всё давно уже создано...
      Столтенберг не совсем полно назвал эту новую формацию - "новый штабной центр, который возьмет на себя обеспечение КОНТРОЛЯ логистики поставок военной помощи Киеву". Многое говорит о том, что на Западе не понимают - почему, сколько не давай, всё не впрок? Упорно не могут найти причину.
      Наверное, новая контора найдёт... lol
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 08:07
        Ну если только "КОНТРОЛЯ"!!! Их скорее сами скаклы искусству воровства научат, чем они их чему-то... чеhi
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +2
          Сегодня, 08:19
          Цитата: Lev_Russia
          Ну если только "КОНТРОЛЯ"!!! Их скорее сами скаклы искусству воровства научат, чем они их чему-то... чеhi
          Умный сначала создаёт систему контроля и распределения, а потом начинает поставки. У них получилось так, как получилось.

          Интересно - много я наработал бы, если бы вместо раствора отправлял на объект бетон, а вместо кирпича - арматуру? По опыту знаю - где-то на пятом-шестом объекте все планы в голове и листки в ежедневнике смешиваются в одну непонятную кашу и получается именно это.
          Потому начинать планирование и учёт, когда уже непонятно куда ввалена большая часть сметы - это шедеврально!
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 08:31
      А нам лапшу на уши вешали, что не надо бояться расширения НАТО, НАТО не угрожает России.
      НАТО третий год воюет против РФ.
      Западные лжецы и лицемеры. am
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 07:51
    Координацией поставок оружия на Украину займется НАТО
    А сегодня этим кто занимается, разве не представители стран - членов НАТО? Создадут дополнительно еще один бюрократический орган и считают, что дела пойдут в гору приближая к "победе"?
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 08:23
      ....эту работу возглавит трехзвездный генерал. Несколько сотен офицеров НАТО будут базироваться, вероятнее всего, в Висбадене, на американской базе.

      Столтенберг опять что-то анонсировал. Еще вчера этот умалишенный тип предложил привести ядерные силы НАТО в какую-то готовность.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 07:59
    Столтенберг анонсировал создание специального центра НАТО в Германии для координации поставок оружия Украине
    Так ничего нового... ещё кучу чиновников пристроить к "сладкому пирогу".
    Это интернациональное, чиновники/бюрократы, крапивное семя, склонны к размножению... почкованием, наверно.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 08:16
    Что то у меня подозрение ,у НАТО есть план " С",при любой заморозке конфликта на любых условиях - остатки Украины затянут в НАТО ,под 5ую статью .
  5. lukash66 Звание
    lukash66
    0
    Сегодня, 08:56
    У него ещё язык то не отвалился? Каждый день что нить анонсирует, предсказывает, хотелки продвигает и шлёт сигналы. Клоун с вечным запором.))
  6. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 09:11
    на территории Германии будет создан новый штабной центр, который возьмет на себя обеспечение логистики поставок военной помощи Киеву.
    Это - ХОРОШО!
    Не...
    Ну, согласитесь: любой центр - это всегда лучше, чем непонятно куда!..