Столтенберг анонсировал создание специального центра НАТО в Германии для координации поставок оружия Украине
Координацией поставок оружия на Украину займется НАТО, решение об этом будет принято в ходе очередного саммита альянса. Кроме того, на территории Германии будет создан новый штабной центр, который возьмет на себя обеспечение логистики поставок военной помощи Киеву. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне, который запланирован на 9–11 июля, передаст координацию поставок оружия Украине структурам альянса. Для этого в немецком Висбадене на американской военной базе будет развернут новый командный центр, в котором будут работать порядка 700 офицеров. Данный центр займется координацией поставок оружия на Украину и подготовкой украинских военных.
— заявил Столтенберг, добавив, что это не сделает альянс стороной конфликта.
Кроме того, планируется, что на саммите в Вашингтоне страны НАТО договорятся увеличить финансовую поддержку Украины, что снять часть «финансовой нагрузки» с США.
— добавил генсек НАТО.
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