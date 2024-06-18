Столтенберг анонсировал создание специального центра НАТО в Германии для координации поставок оружия Украине

На саммите в Вашингтоне через несколько недель будет принято решение о передаче НАТО координации поставок оружия на Украину и организации подготовки военных. Я ожидаю, что эту работу возглавит трехзвездный генерал. Несколько сотен офицеров НАТО будут базироваться, вероятнее всего, в Висбадене, на американской базе.

Я ожидаю, что, когда мы встретимся в следующем месяце, то придем к соглашению о лидирующей роли НАТО в предоставлении помощи в безопасности и подготовке, а также союзники договорятся усилить финансовую и военную поддержку Украины.