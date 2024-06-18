Американская пресса: Белый дом снимает введённый из-за бомбардировки Рафаха запрет на поставки оружия Израилю
13
США готовятся снять введенный в мае запрет на поставки оружия Израилю, Белый дом в ближайшее время объявит о крупнейшей сделке по продаже вооружений Тель-Авиву. Об этом сообщает The Washington Post.
Введенный Вашингтоном в мае из-за операции израильской армии в Рафахе запрет на поставку оружия не продержался и месяца. Как говорится, война — войной, а деньги зарабатывать надо. Тем более что на кону стоит одна из крупнейших сделок стоимостью 18 млрд долларов. По данным газеты, ссылающейся на собственные источники, опасений, что сделку заблокирует Конгресс, больше нет, выступающие против поставок оружия Израилю конгрессмены изменили свое мнение. Что послужило причиной этого, не сообщается.
По словам источников, США поставят Израилю 50 истребителей F-15, порядка 1800-2000-фунтовых бомб и 1700 500-фунтовых, а также ракеты «воздух-воздух». Что еще будет входить в сделку, пока данных нет. Все оружие будет оплачено за счет ежегодной военной помощи в 3,3 млрд долларов, которую США выделяют Израилю. Отмечается, что ранее США наложили запрет на поставку еврейскому государству авиабомб из-за ударов по сектору Газа.
Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху обратился к главе Госдепа США Энтони Блинкену с просьбой снять запрет на поставки оружия, поскольку Израиль нуждается в гораздо больших объемах вооружений, чем было поставлено раньше. Госсекретарь США намекнул израильскому премьеру, что в ближайшее время запрет будет снят.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация