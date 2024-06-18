Американская пресса: Белый дом снимает введённый из-за бомбардировки Рафаха запрет на поставки оружия Израилю

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Американская пресса: Белый дом снимает введённый из-за бомбардировки Рафаха запрет на поставки оружия Израилю

США готовятся снять введенный в мае запрет на поставки оружия Израилю, Белый дом в ближайшее время объявит о крупнейшей сделке по продаже вооружений Тель-Авиву. Об этом сообщает The Washington Post.

Введенный Вашингтоном в мае из-за операции израильской армии в Рафахе запрет на поставку оружия не продержался и месяца. Как говорится, война — войной, а деньги зарабатывать надо. Тем более что на кону стоит одна из крупнейших сделок стоимостью 18 млрд долларов. По данным газеты, ссылающейся на собственные источники, опасений, что сделку заблокирует Конгресс, больше нет, выступающие против поставок оружия Израилю конгрессмены изменили свое мнение. Что послужило причиной этого, не сообщается.



По словам источников, США поставят Израилю 50 истребителей F-15, порядка 1800-2000-фунтовых бомб и 1700 500-фунтовых, а также ракеты «воздух-воздух». Что еще будет входить в сделку, пока данных нет. Все оружие будет оплачено за счет ежегодной военной помощи в 3,3 млрд долларов, которую США выделяют Израилю. Отмечается, что ранее США наложили запрет на поставку еврейскому государству авиабомб из-за ударов по сектору Газа.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху обратился к главе Госдепа США Энтони Блинкену с просьбой снять запрет на поставки оружия, поскольку Израиль нуждается в гораздо больших объемах вооружений, чем было поставлено раньше. Госсекретарь США намекнул израильскому премьеру, что в ближайшее время запрет будет снят.
13 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 08:29
    «Нетаньяху обратился к главе Госдепа США Энтони Блинкену с просьбой снять запрет на поставки оружия, поскольку Израиль нуждается в гораздо больших объемах вооружений» —

    — Веский аргумент ...
    1. КЗаКВО32923 Звание
      КЗаКВО32923
      +1
      Сегодня, 09:46
      Еще не всех ведь детей то убили! Вот с 900-кг бомбами как раз хорошо уничтожать женщин и детей в палатках, как раз там куда им указали, как безопасное место.
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +4
    Сегодня, 08:29
    Два "голубя мира" сидят... Жаль что не за решёткой... am
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 09:05
      Жаль что не за решёткой...
      Или не на колу wink
  3. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +4
    Сегодня, 08:33
    У меня ощущение, что если завтра выяснится, что Нетаньяху завтракает арабскими младенцами, Вашингтон разорвёт дипломатические отношения с Израилем (на десять минут), гневно осудит Израиль в целом и Нетаньяху лично (ночью, под одеялом, чтобы никто не слышал) и прекратит всякое военно-экономическое сотрудничество (поставки оружия) Израилю. На три дня.

    Что ещё можно ожидать от страны-барыги, у которой давным-давно, со времён основания, вместо мозгов бухгалтерские счёты? А при слове "совесть" задаётся один-единственный вопрос: "А сколько это по курсу в долларах?"
    1. voyaka uh Звание
      voyaka uh
      0
      Сегодня, 09:34
      "вместо мозгов бухгалтерские счёты?"///
      ---
      Именно наличие мозгов позволяет делать правильные бухгалтерские расчеты. yes
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 10:19
        hi!
        Цитата: voyaka uh
        "вместо мозгов бухгалтерские счёты?"///
        ---
        Именно наличие мозгов позволяет делать правильные бухгалтерские расчеты. yes
        Правильные бухгалтерские расчёты помогает делать арифмометр и прочая бухгалтерская техника. А мозги арифмометром (счётами, калькулятором, любой вычислительной техникой) заменить - дебет с кредитом, может, и сойдётся. А вот весь окружающий мир вдруг станет большой неожиданностью.

        Знаю, Алексей, каково с Вами спорить, а потому своё мнение не навязываю. Считайте самыми умными хоть евреев, хоть американцев - как Вам угодно. Для меня барыга интеллектуалом никогда не станет, а Америка никогда духовность выше доллара не поставит. Нажрутся когда-нибудь своих долларов до блевоты...
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +7
    Сегодня, 08:36
    Значит у хуситов просто обязана появится новая " шутиха" более убийственная.Только идиоты верили в эмбарго на поставку вооружений США ИзраилюЭмбарго было только на бумаге.
    1. A17ttt
      A17ttt
      0
      Сегодня, 08:50
      Хуситов нет в Средиземном, да и не замечены они и в Египте.
      Кроме этого еще есть Саудиты, Иракцы, Турция и тот же Оман с государствами через заливы.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 08:56
        Для хуситов расстояние не проблема .Их помощь не помешает.
  5. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    +3
    Сегодня, 09:10
    Евреи ,евреи вокруг одни евреи. И т.д.
  6. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 09:29
    Отмечается, что ранее США наложили запрет на поставку еврейскому государству авиабомб из-за ударов по сектору Газа.
    Еврейское лобби в США не позволит такого. Все идет по схеме - "Германия 1933 года".
  7. КЗаКВО32923 Звание
    КЗаКВО32923
    +1
    Сегодня, 09:53
    Поставки бомб и оружия не прекращались! Стоило им заикнуться об этом, как их сразу атаковали республиканцы и свои же однопартийцы -демократы. Даже говорят не смей и не думай! Американцы в рабстве у сионистов. Прекращение поставок сионистскому режиму-для Байдена даже страшнее, чем голоса молодых против ДЖо Геноцида!