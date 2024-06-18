Обратите внимание: партии, выступающие за мир на Украине, у нас объявляются «право-экстремистскими». Например ZDF повторяет такие лозунги из выпуска в выпуск.

Это происходит в течение всего последнего времени. Партии «Альтернатива для Германии» и «Блок Сары Вагенкнехт» сразу же записывают в «правые экстремисты и популисты», их обсуждают в откровенно уничижительной форме. И наши же СМИ никакой критики не позволяют себе в адрес так называемых центристов, правительственных чиновников. Что это, если не двойные стандарты?

В немецкой прессе после провала правящей коалиции на выборах в Европарламент обсуждается тема о том, как ведущие средства массовой информации страны привыкли ставить пропагандистский штамп на партиях правого или левого толка. В издании Berliner Zeitung вышла статья Себастьяна Кёлера, который рассматривает этот вопрос в контексте вооружённого конфликта на Украине и того, как его привыкли в ФРГ освещать.Немецкий обозреватель:По словам немецкого аналитика, многие крупные немецкие СМИ покинула элементарная логика: записывать в экстремисты тех, кто выступает за мир, и причислять к миротворцам тех, кто поддерживает войну – яркий тому пример.Кёлер:Автор отмечает, что популизмом зачастую страдает и правящая коалиция, но только в крупных немецких СМИ никогда не назовут «Зелёных» или СДПГ популистами, потому что «это не принято». А вот навешивать ярлыки на тех, кто против политики правящей «светофорной коалиции», стало привычным делом.При этом в Berliner Zeitung пишут о том, что так создаётся дефицит реальной демократии, что побуждает граждан голосовать за перемены, соответственно – за AfD и BSW.Автор пишет, что уже давно в Германии судьбоносные решения принимаются без уточнения мнения народа – без проведения референдума. Это приводит к кризису управленческого персонала. Хотя, по словам немецкого обозревателя, сам дух капитализма основывается на конкуренции, от которой теперь стало принято в Германии избавляться.