Немецкий обозреватель: В Германии выступающие за мир на Украине партии называют экстремистскими, а поддерживающие войну - миротворческими

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Немецкий обозреватель: В Германии выступающие за мир на Украине партии называют экстремистскими, а поддерживающие войну - миротворческими

В немецкой прессе после провала правящей коалиции на выборах в Европарламент обсуждается тема о том, как ведущие средства массовой информации страны привыкли ставить пропагандистский штамп на партиях правого или левого толка. В издании Berliner Zeitung вышла статья Себастьяна Кёлера, который рассматривает этот вопрос в контексте вооружённого конфликта на Украине и того, как его привыкли в ФРГ освещать.

Немецкий обозреватель:



Обратите внимание: партии, выступающие за мир на Украине, у нас объявляются «право-экстремистскими». Например ZDF повторяет такие лозунги из выпуска в выпуск.

По словам немецкого аналитика, многие крупные немецкие СМИ покинула элементарная логика: записывать в экстремисты тех, кто выступает за мир, и причислять к миротворцам тех, кто поддерживает войну – яркий тому пример.

Кёлер:

Это происходит в течение всего последнего времени. Партии «Альтернатива для Германии» и «Блок Сары Вагенкнехт» сразу же записывают в «правые экстремисты и популисты», их обсуждают в откровенно уничижительной форме. И наши же СМИ никакой критики не позволяют себе в адрес так называемых центристов, правительственных чиновников. Что это, если не двойные стандарты?

Автор отмечает, что популизмом зачастую страдает и правящая коалиция, но только в крупных немецких СМИ никогда не назовут «Зелёных» или СДПГ популистами, потому что «это не принято». А вот навешивать ярлыки на тех, кто против политики правящей «светофорной коалиции», стало привычным делом.

При этом в Berliner Zeitung пишут о том, что так создаётся дефицит реальной демократии, что побуждает граждан голосовать за перемены, соответственно – за AfD и BSW.

Автор пишет, что уже давно в Германии судьбоносные решения принимаются без уточнения мнения народа – без проведения референдума. Это приводит к кризису управленческого персонала. Хотя, по словам немецкого обозревателя, сам дух капитализма основывается на конкуренции, от которой теперь стало принято в Германии избавляться.
28 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +7
    Сегодня, 08:42
    На западе бомбы в мире делятся только на два вида - несущие демократию и тототалитарные против западных ценностей.И всё.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +6
      Сегодня, 08:48
      Когда в прошлом веке бомбили Югославию, то Вацлав Гавел как раз и ясно выразился -- назвал бомбардировки гуманитарными
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 08:51
        Reptiloid.Значит у запада есть третий тип в классификации бомб гуманитарно - демократический. hi
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +1
          Сегодня, 08:57
          На западе как СМИ, так и политики, насаждают такую логику. Переписывание истории происходит постоянно
      2. carpenter Звание
        carpenter
        +3
        Сегодня, 09:07
        Цитата: Reptiloid
        Когда в прошлом веке бомбили Югославию, то Вацлав Гавел как раз и ясно выразился -- назвал бомбардировки гуманитарными

        Скоро в Германии договорятся до того, что режим Гитлера был миротворческим.
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +1
          Сегодня, 09:21
          Это непременно! Договорятся. Со всеми дальнейшими рассуждениями насчёт СССР, России. Назовут наверняка мировым ахрессором
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 08:58
      Похоже на Западе, те у кого ещё остались в голове извилины, начинают догадываться, что вся, так называемая "свободная независимая демократическая пресса" Запада, всего лишь жалкий отдел управления пропаганды Госдепа США. fool wink laughing
    3. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 09:00
      Вы забыли упомянуть, что демократические бомбы ещё являются миротворческими, гуманитарными, филантропическими. wink
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 09:09
        Бородач ,я поражён вашими знаниями в классификации американских бонб.Вы подозреваю ёщё и знаете классификацию американских ядерных бонб .Начнём с Хиросимы и Нагасаки. hi
        1. ANB Звание
          ANB
          +1
          Сегодня, 09:20
          . Начнём с Хиросимы и Нагасаки.

          Миротворческие в чистом виде. И гуманитарные ещё. Американцы даже японцев в этом убедили. :)
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            +2
            Сегодня, 09:22
            С Хиросимой и Нагасаки- это союзнические бонбы ,не американские. hi
        2. Бородач Звание
          Бородач
          +1
          Сегодня, 09:46
          А чего там знать то?
          В Хиросиму прилетел Голубь Мира.
          В Нагасаки прилетел Ангел Жизни. yes
      2. aybolyt678 Звание
        aybolyt678
        +1
        Сегодня, 10:00
        Цитата: Бородач
        Вы забыли упомянуть, что демократические бомбы ещё являются миротворческими, гуманитарными, филантропическими.

        В начале Перестройки Россия подверглась массированной бонбардировке секс-бомбами марки Спидинфо и прочее... laughing
  3. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 08:44
    Сон разума.Это все что надо знать о этом
    1. AKuzenka Звание
      AKuzenka
      0
      Сегодня, 09:15
      Сон разума.Это все что надо знать о этом
      Какой разум?! Это работает инстинкт жажды наживы. Разум даже не спит, он уничтожен.
  4. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +4
    Сегодня, 08:46
    В Германии выступающие за мир на Украине партии называют экстремистскими, а поддерживающие войну - миротворческими
    Они, на Западе, упорно думали, что "1984" - это про "тоталитарный СССР".
    Только Дж.Оруэлл был не сатириком, а провидцем и эта книга не про тот СССР, а про сегодняшний Запад.

    Двоемыслие рулит!..
    1. Курганец-45 Звание
      Курганец-45
      0
      Сегодня, 09:09
      от прочтения книги Оруэлла в душе горечь и пустота
  5. Уарабей Звание
    Уарабей
    +1
    Сегодня, 08:48
    Всё равно подобных авторов там никто не слышит.
  6. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +2
    Сегодня, 08:51
    поддерживающие войну ----- миротворческие

    Следующим этапом будет установление памятников Гитлеру и далее в том же духе
    1. AKuzenka Звание
      AKuzenka
      +2
      Сегодня, 09:17
      Следующим этапом будет установление памятников Гитлеру и далее в том же духе
      Сначала его объявят борцов за демократию и объединение европы, а только потом начнут ставить памятники. Окно Овертона оно такое, только по этапам. Но это перед самой войной будет, за 3-4 месяца.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 09:26
        Какие ещё окна, бритвы... обыкновенный нацизм! Исподволь, из за угла, а то и из могилы, грозит всем опять и снова!
      2. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +1
        Сегодня, 09:27
        объединение Европы

        С языка сняли , кроме того, не истребляя тотально западноевропейцев, насчёт советских жителей СССР у него были другие совсем планы.Истреблять, убивать, голодом, истязать ..... опыты, использовать человеческие ткани для производств. .
    2. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 09:30
      Привет Дмитрий soldier
      Сказал бы, что это немецкий нацизм, но увы, проблема гораздо, гораздо шире и опаснее!!!
      Одна из сильнейших стран в мире, опасная по возможностям да и по сути, тоже, ведёт свои страшные игры, неся угрозу всем, кто с ними не согласен и не хочет плесать под их дудку!
      Увы, ядерную державу не можно победить, а пытатся их уничтожить, это устроить мировую катастрофы... так уж оно есть, по факту.
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +1
        Сегодня, 09:39
        Добрый день hi Виктор!
        проблема гораздо, гораздо шире и опасней

        Конечно, это будет и дальше расползаться. Не говоря о том, что всё, что там, так или иначе приползает к нам, изменяясь, мимикрируя, но прорастает и у нас.
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          +1
          Сегодня, 09:51
          Все в мире... относительно!
          Относительно расползания проблем... по разному может получится. Некоторые вовремя купируют, некоторые сдохнут сами по себе, из за объективным трудностей, некоторые могут... или не могут, время покажет.
          1. Reptiloid Звание
            Reptiloid
            0
            Сегодня, 10:30
            Виктор, конечно, какая-то либерастическая часть общества будет впитывать это, верней, именно поэтому всякие у нас релоканты и "пацифисты" появились. Западные идеи, какие бы не были против России, СССР, проникают для уничтожения страны ещё с прошлого века
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 09:24
    Немецкий обозреватель: В Германии выступающие за мир на Украине партии называют экстремистскими, а поддерживающие войну - миротворческими
    . Предположим, крайне левые, как и крайне правых, ребята не ангелы, мирным их не назовёшь... каждые по своему, но примерно одинаковые. Но тех, которые, с зеленоплесневелыми мозгами, стал ястреб и её любых ястрпбов, апологеты войны прикрывающиеся лозунгами, которые к ним, давно уже никакого отношения не имеют.
    В общем, все в угоду... а кому они угодить хотят, готовы???
    Ответа на этот простой вопрос кто то ещё не знает? wink
  8. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 09:39
    Немецкий обозреватель: В Германии выступающие за мир на Украине партии называют экстремистскими, а поддерживающие войну - миротворческими

    Логика перевернулась - дурни правят миром !