Генпрокуратура РФ предлагает запретить въезд иностранцам-участникам нежелательных в России организаций

Российская генеральная прокуратура предложила пересмотреть отношение к некоторым гражданам других государств и лицам без гражданства, посещающим Россию.Речь идет прежде всего о лицах, которые связаны с деятельностью организаций, объявленных в России нежелательными. Сегодня в стране таковыми, по данным Минюста, считаются 166 иностранных и международных неправительственных организаций.В Генпрокуратуре РФ считают, что лицам, работающим на эти организации, необходимо запретить въезд, пребывание и проживание в нашей стране. Для этого предлагается внести в закон «Об условиях въезда в РФ и выезда иностранных лиц и лиц без гражданства» еще одну статью, регулирующую пересечение российской границы лицами-участниками нежелательных организаций.Сообщается, что пока что эта инициатива находится на стадии обсуждения в Генпрокуратуре и МВД. Но очевидно, что это предложение в дальнейшем все же придется оформить на законодательном уровне, так как сейчас участники нежелательных организаций совершенно спокойно и вольготно чувствуют себя в России, приезжая сюда далеко не с дружелюбными целями.Напомним, что на прошлой неделе депутаты нижней палаты российского парламента рассматривали законопроекты, предусматривающие признание нежелательными на территории РФ зарубежных организаций, учредителями или участниками которых являются госорганы иностранных государств.

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