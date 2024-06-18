Генпрокуратура РФ предлагает запретить въезд иностранцам-участникам нежелательных в России организаций

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Генпрокуратура РФ предлагает запретить въезд иностранцам-участникам нежелательных в России организаций

Российская генеральная прокуратура предложила пересмотреть отношение к некоторым гражданам других государств и лицам без гражданства, посещающим Россию.

Речь идет прежде всего о лицах, которые связаны с деятельностью организаций, объявленных в России нежелательными. Сегодня в стране таковыми, по данным Минюста, считаются 166 иностранных и международных неправительственных организаций.



В Генпрокуратуре РФ считают, что лицам, работающим на эти организации, необходимо запретить въезд, пребывание и проживание в нашей стране. Для этого предлагается внести в закон «Об условиях въезда в РФ и выезда иностранных лиц и лиц без гражданства» еще одну статью, регулирующую пересечение российской границы лицами-участниками нежелательных организаций.

Сообщается, что пока что эта инициатива находится на стадии обсуждения в Генпрокуратуре и МВД. Но очевидно, что это предложение в дальнейшем все же придется оформить на законодательном уровне, так как сейчас участники нежелательных организаций совершенно спокойно и вольготно чувствуют себя в России, приезжая сюда далеко не с дружелюбными целями.

Напомним, что на прошлой неделе депутаты нижней палаты российского парламента рассматривали законопроекты, предусматривающие признание нежелательными на территории РФ зарубежных организаций, учредителями или участниками которых являются госорганы иностранных государств.
3 комментария
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  1. evgen1221 Звание
    evgen1221
    +3
    Сегодня, 10:16
    О блин. Не прошло и года как зоркий глаз увидел что стенки нет.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 10:20
      О блин. Не прошло и года как зоркий глаз увидел что стенки нет.

      Тоже удивился... Два с половиной года страна воюет и до сих пор этого не сделало...???
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 10:21
    Генпрокуратура РФ предлагает запретить въезд иностранцам-участникам нежелательных в России организаций
    . А кто к нам стремится приехать?
    Ладно туристы, с ними понятно.
    Бизнесмены... так и, если они из стран, которые просто враг, особо к нам и не стремятся.
    Агенты влияния из разных контор, нежелательных организаций... так с ними разговор может быть один, от ворот, поворот и пошли наф.
    Что ещё может быть?