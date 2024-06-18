Bloomberg: Армия США перенесла сроки развёртывания первой батареи гиперзвуковых ракет
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Соединенные Штаты отстают от России и Китая в создании гиперзвукового оружия, первоначальные планы о постановке первых гиперзвуковых ракет на вооружение в 2023 году провалились, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на ежегодный доклад Пентагона.
Армия США должна была получить первые восемь гиперзвуковых ракет еще в 2023 году, развернув батарею, но возникшие трудности с интеграцией новых вооружений поставили на этих планах крест. Теперь в Пентагоне рассчитывают получить первые гиперзвуковые ракеты в 2025 финансовом году, если всё пройдет нормально с их испытаниями. Не исключен перенос принятия ракет на вооружение, если в ходе тестов обнаружатся какие-либо проблемы.
Армия не достигла своей цели по созданию первой батареи гиперзвукового оружия большой дальности, включая ракеты, к 2023 финансовому году из-за проблем с интеграцией.
— пишет издание.
Стоит отметить, что в США запущены сразу несколько программ по созданию гиперзвукового оружия, ВВС, ВМС и Армия реализуют свои собственные проекты. От проекта создания единой ракеты для применения с воздуха, воды и земли американцы отказались по причине слишком большой сложности и затрат.
На сегодняшний день гиперзвуковое оружие официально стоит на вооружении армий России и Китая, о разработках сообщает Северная Корея. Еще ряд стран находится на разных этапах его создания.
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