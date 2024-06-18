Bloomberg: Армия США перенесла сроки развёртывания первой батареи гиперзвуковых ракет

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Bloomberg: Армия США перенесла сроки развёртывания первой батареи гиперзвуковых ракет

Соединенные Штаты отстают от России и Китая в создании гиперзвукового оружия, первоначальные планы о постановке первых гиперзвуковых ракет на вооружение в 2023 году провалились, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на ежегодный доклад Пентагона.

Армия США должна была получить первые восемь гиперзвуковых ракет еще в 2023 году, развернув батарею, но возникшие трудности с интеграцией новых вооружений поставили на этих планах крест. Теперь в Пентагоне рассчитывают получить первые гиперзвуковые ракеты в 2025 финансовом году, если всё пройдет нормально с их испытаниями. Не исключен перенос принятия ракет на вооружение, если в ходе тестов обнаружатся какие-либо проблемы.



Армия не достигла своей цели по созданию первой батареи гиперзвукового оружия большой дальности, включая ракеты, к 2023 финансовому году из-за проблем с интеграцией.

— пишет издание.

Стоит отметить, что в США запущены сразу несколько программ по созданию гиперзвукового оружия, ВВС, ВМС и Армия реализуют свои собственные проекты. От проекта создания единой ракеты для применения с воздуха, воды и земли американцы отказались по причине слишком большой сложности и затрат.

На сегодняшний день гиперзвуковое оружие официально стоит на вооружении армий России и Китая, о разработках сообщает Северная Корея. Еще ряд стран находится на разных этапах его создания.
11 комментариев
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  1. Бородач Звание
    Бородач
    +1
    Сегодня, 09:01
    Не было никогда и вот опять.
    Зато бюджет хорошо освоили. laughing good
  2. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    -3
    Сегодня, 09:04
    Соединенные Штаты отстают от России и Китая в создании гиперзвукового оружия
    Кто-то всерьёз рассчитывает что это будет длиться вечно?!..
    Вместо от радости слюни пускать, стоило бы по полной воспользоваться своим преимуществом.
    А иначе... на фига козе баян?!
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      -2
      Сегодня, 09:11
      Вместо от радости слюни пускать, стоило бы по полной воспользоваться своим преимуществом

      да-да, преимуществом в сказках нужно незамедлительно воспользоваться!
      п.с. а если по-серьезному: связь может для начала в войсках нормальную защищенную организуем?
    2. Б-15 Звание
      Б-15
      +1
      Сегодня, 09:14
      Странные у Вас желания - долбануть гиперзвуковым оружием.
      Я, со своей стороны, вижу, что:
      - щит от гиперзвукового оружия мы разработали и продолжаем совершенствовать,
      - сдерживающий фактор приблизили к тактическим группам "партнёров",
      - обеспечили внедрение в производство оружия, актуальность которого будет ещё десятилетия.
      Разве мы не пользуемся своим преимуществом?
      1. Смею_заметить_ Звание
        Смею_заметить_
        0
        Сегодня, 09:29
        Ага.
        Про щит лучше расскажите нефтебазе в Азове...
        Создавать оружие только для того, чтобы его бесконечно совершенствовать?
        Вы серьёзно?!
        Как сдерживает НАТО на Украине наличие у нас гиперзвукового оружия?
        Сдерживание - это когда Вы применили что-то и Ваш враг месяц опомниться от этого не может.
        Или сразу выбрасывает полотенце.
      2. nordscout Звание
        nordscout
        0
        Сегодня, 10:29
        Уважаемый Б-15! Сейчас не то время и не то место для продвижения "идей кота Леопольда"... Оружие должно надежно защищать или сильно сдерживать противника от любых, не дружеских "телодвижений" в нашу сторону, с добавлением слова "фактически".... А особенно "ущербные" на голову, в прошлом - НАШИ "партнёры" должны, для лучшего осознания своей неправоты, получать, этим оружием в "борт".... Тогда, как правило, "соображалка" начинает быстрее работать и в правильном направлении... А про приемущество, актуальность и прочие "сдерживающие факторы, приближения его к "партнёрам" расскажите нашим солдатам на ЛБС или нашим вдовам и сиротам нынешнего СВО... Попробуйте, более внимательно перечитать ответ, Вам, от "Смею заметить"....
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 09:08
    «Армия не достигла своей цели по созданию первой батареи гиперзвукового оружия» —

    — Не догоняют гиперзвук ...
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 09:12
    А нам тут на сайте постоянно тыкают в нос " Айфонами".
  5. lukash66 Звание
    lukash66
    +2
    Сегодня, 09:13
    Что то не прёт полосатым последнее время, куда не сунься - кругом клин. Ну им то можно это себе позволить, сами денежки рисуют, сами по карманам и распихивают. Да ещё со своих вассалов последние крохи выбивают за проданные им свои вундервафли.
  6. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 09:31
    Матрасы не только гиперзвуковое оружие пока не создали, они ещё противодействием ему даже не озаботились. Кстати, гипер ведь от пяти махов? Они пока пять пытаются преодолеть, не пятнадцать махов
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 09:36
    И все равно, никакие гипер, сверх и прочие ракеты, это не оружие победы... это оружие уничтожения мира, потому как без ядрёной боевой части, это просто дорого и никому, ничего и никак, а установка на них спец боевой части и тем более, применение оной, это хана всему, потому как. .. в общем понятно.