Утрата финского суверенитета: на территории Финляндии создадут сухопутное командование НАТО с подчинением американскому центру в Норфолке

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Утрата финского суверенитета: на территории Финляндии создадут сухопутное командование НАТО с подчинением американскому центру в Норфолке

После вступления Финляндии в НАТО случилось то, что и должно было для этой страны случиться. Функционеры Североатлантического военного блока сообщили о принятом решении по созданию командованию сухопутных войск НАТО на финской территории. При этом объяснение «целесообразности» этого шага для военного блока типичное: «Для противодействия возможной российской агрессии на фоне понимания финнами природы российской угрозы».

При этом командование будет полностью подчинено американскому командному центру в Норфолке (Joint Force Command Norfolk). Этому центру уже подчиняется генералитет других натовских стран Северной Европы, включая Данию и Норвегию. Под американское управление в ближайшее время загонят и генералитет Швеции.



Министр обороны Финляндии Антти Хакканен при этом пытается демонстрировать воодушевление от фактической утраты финского военного (а значит, и политического) суверенитета:

Я рад сообщить, что сегодня все государства-члены НАТО выразили политическое согласие по ключевым целям Финляндии в ее интеграции с НАТО.

Хотя удивляться нечему. Практически все политические «элиты» современной Европы являются проводниками американских интересов. Иначе – быстрая замена…
17 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 09:12
    «Утрата финского суверенитета» —

    — У Финляндии суверенитета было больше в составе Российской империи ...
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 09:19
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — У Финляндии суверенитета было больше в составе Российской империи ...

      Разбаловал финнов товарищ Сталин.
      1. Aken Звание
        Aken
        +2
        Сегодня, 09:24
        Не Сталин. Цари разбаловали.
    2. Aken Звание
      Aken
      +2
      Сегодня, 09:22
      Лучше американская кабала, чем русский суверенитет.
      Суверенитет - плохо. Надо напрягаться и самому за себя отвечать.
      Когда ты в кабале, особенно, если сам добровольно в неё пошёл - это удобною. Не надо думать, за тебя подумают. А ты можешь потом гордо выразить лёгкое недовольство.
      А ведь мышление, как известно, очень энергозатратное действие.
      Говорят, треть энергии человеческое тело расходует на работу мозга. С этой точки зрения, поработать пол часа с гантелями легче, чем пол часа напрягать извилины. Да и для здоровья полезнее.
      1. Фразах Звание
        Фразах
        +2
        Сегодня, 09:30
        Кабала за нехилые американские деньги - мечта любого функционера. Вся работа делать бессмысленные заявления и лизать начальству.
      2. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 09:43
        Экономика Финляндии после начала СВО показывает отрицательный рост.
        Но растёт ведь. good
        Довольные финны потирают загребущие ручонки в ожидании конфискации (грабежа) недвижимости и имущества граждан РФ.
        России следует помочь финской экономике: ускорить её отрицательный рост. wink
        Русские всегда возвращаются за своим. (С) Особенности национальной рыбалки.
  2. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 09:21
    Министр обороны Финляндии Антти Хакканен при этом пытается демонстрировать воодушевление
    Ну... наверное он думает, что бить будут только их - сухопутное командование НАТО с подчинением американскому центру в Норфолке.
    Тю... Ну, не нас же?! А нас за шо?! (А. Хакканен)
  3. A17ttt
    A17ttt
    -1
    Сегодня, 09:28
    И так с того угла летят по примой и дуге всякого рода БПЛА - которые потом называют "залет с территории Украина".

    Что Украина не отрицает, т.к. им это очень приятно и полезно.
  4. 123_123 Звание
    123_123
    +3
    Сегодня, 09:37
    В итоге имеем страну НАТО у границы - то, чего хотели избежать. Интересно, как это планируется нивелировать. Там же на севере и объекты ядерной триады нашей наверняка и наличие плацдарма В Финляндии сократит доступное нам время реакции на нападение НАТО, если оно произойдет.
    1. dauria Звание
      dauria
      0
      Сегодня, 09:54
      Интересно, как это планируется нивелировать.

      Абрамович с Потаниным и Аликперов обещали подумать ....
      А если серьёзно , то никак . Точнее- учиться жить с гранатой под подушкой .
  5. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 09:38
    Просто штаты обещают каждому самый аппетитный кусочек пирога после раздела России. Только шавки не понимают, что сгорят первыми в этом случае, и ничто нас тогда уже не остановит, в случае нападения этой своры шавок. У шавок нет мозгов. Они могут только хозяину белого дома зад лизать и ноги
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 09:39
    Министр обороны Финляндии Антти Хакканен при этом пытается демонстрировать воодушевление от фактической утраты финского военного (а значит, и политического) суверенитета:
    . Их всегда и все били... оно что "думает", что может быть как то по другому?
    Впрочем, та им просто платят, а они вдохновенно отрабатывают за полученные сребренники.
  7. DVM Звание
    DVM
    +2
    Сегодня, 09:40
    Благодаря "гениальной" политике ввп и нашего вечного озабоченного мида, мы получили очередные базы нато у себя под боком. К виску всего нашего северо-запада и СФ приставили уже даже не пистолет, а дробовик. А наши урякалки и турбопатриоты все за суверенитет финляндии переживают.
  8. Жнец Звание
    Жнец
    +1
    Сегодня, 09:45
    Почему президент в концепции внешней политики РФ не прописал, что штаты и нато явная и главная угроза и враг России и по другому не будут никогда рассматриваться. Не нужно обтекаемыми фразами обходиться, нужно вещи своими именами называть.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 09:51
      Почему президент в концепции внешней политики РФ не прописал, что штаты и нато явная и главная угроза и враг России и по другому не будут никогда рассматриваться.

      а где живут ИХ дети?
      в Москве или Краснодарском крае??
    2. С.З. Звание
      С.З.
      0
      Сегодня, 09:58
      Цитата: Жнец
      Почему президент в концепции внешней политики РФ не прописал, что штаты и нато явная и главная угроза и враг России и по другому не будут никогда рассматриваться.


      Враг, с которым не воюем, и угроза, от которой нет вреда.
  9. Сергей Prutkov55 Звание
    Сергей Prutkov55
    0
    Сегодня, 10:15
    За то что они вместе с немцами натворили в Ленинграде мы их пожалели . А зря ! Им нужно выставить счет за геноцид сотен тысяч наших людей. Они тоже обещали быть нейтральными. Кто еще хочет подписать с окраиной Руси какую то бумажку ? Через три года они начнут ее оспаривать , а через пять откажутся от соглашения . Нас опять обманут ?