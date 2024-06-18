Утрата финского суверенитета: на территории Финляндии создадут сухопутное командование НАТО с подчинением американскому центру в Норфолке
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После вступления Финляндии в НАТО случилось то, что и должно было для этой страны случиться. Функционеры Североатлантического военного блока сообщили о принятом решении по созданию командованию сухопутных войск НАТО на финской территории. При этом объяснение «целесообразности» этого шага для военного блока типичное: «Для противодействия возможной российской агрессии на фоне понимания финнами природы российской угрозы».
При этом командование будет полностью подчинено американскому командному центру в Норфолке (Joint Force Command Norfolk). Этому центру уже подчиняется генералитет других натовских стран Северной Европы, включая Данию и Норвегию. Под американское управление в ближайшее время загонят и генералитет Швеции.
Министр обороны Финляндии Антти Хакканен при этом пытается демонстрировать воодушевление от фактической утраты финского военного (а значит, и политического) суверенитета:
Я рад сообщить, что сегодня все государства-члены НАТО выразили политическое согласие по ключевым целям Финляндии в ее интеграции с НАТО.
Хотя удивляться нечему. Практически все политические «элиты» современной Европы являются проводниками американских интересов. Иначе – быстрая замена…
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