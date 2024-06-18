FT: кандидат в генсеки НАТО готов пойти навстречу Венгрии по украинскому вопросу

Премьер-министр Нидерландов пообещал, что во время его пребывания на посту генсека Североатлантического альянса Венгрия будет иметь право отказаться от деятельности НАТО в поддержку Украины, проводимой за пределами территории ее членов

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте стремится занять высший пост в Североатлантическом альянсе, который вскоре должен освободиться после ухода с него Йенса Столтенберга. Поэтому кандидат в генсеки НАТО готов пойти навстречу Венгрии по украинскому вопросу, изменив свою первоначальную позицию.Об этом говорится в статье, опубликованной в британской газете The Financial Times (FT).Журналисты утверждают, что такое обещание Рютте дал своему венгерскому коллеге Виктору Орбану в ходе недавней встречи с ним. Оно заключается в том, что Венгрия, оставаясь полноправным членом НАТО, получит возможность не участвовать в силовой поддержке киевского режима вместе с остальными участниками альянса на территории Украины, если в Брюсселе решат непосредственно вмешаться в украинский конфликт. Разумеется, это обещание вступит в силу только после того, как Рютте возглавит НАТО.- говорится в статье.Сейчас кандидатуру Рютте на высший пост в альянсе поддерживает 29 государств НАТО из 32. Венгрия в их число пока не входит. Ранее в интервью венгерскому изданию Mandiner Виктор Орбан заявлял, что готов поддержать кандидатуру Рютте, если тот разрешит Будапешту не участвовать в действиях НАТО против России на украинской территории, оставаясь при этом членом альянса.