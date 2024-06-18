FT: кандидат в генсеки НАТО готов пойти навстречу Венгрии по украинскому вопросу

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FT: кандидат в генсеки НАТО готов пойти навстречу Венгрии по украинскому вопросу

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте стремится занять высший пост в Североатлантическом альянсе, который вскоре должен освободиться после ухода с него Йенса Столтенберга. Поэтому кандидат в генсеки НАТО готов пойти навстречу Венгрии по украинскому вопросу, изменив свою первоначальную позицию.

Об этом говорится в статье, опубликованной в британской газете The Financial Times (FT).



Журналисты утверждают, что такое обещание Рютте дал своему венгерскому коллеге Виктору Орбану в ходе недавней встречи с ним. Оно заключается в том, что Венгрия, оставаясь полноправным членом НАТО, получит возможность не участвовать в силовой поддержке киевского режима вместе с остальными участниками альянса на территории Украины, если в Брюсселе решат непосредственно вмешаться в украинский конфликт. Разумеется, это обещание вступит в силу только после того, как Рютте возглавит НАТО.

Премьер-министр Нидерландов пообещал, что во время его пребывания на посту генсека Североатлантического альянса Венгрия будет иметь право отказаться от деятельности НАТО в поддержку Украины, проводимой за пределами территории ее членов

- говорится в статье.

Сейчас кандидатуру Рютте на высший пост в альянсе поддерживает 29 государств НАТО из 32. Венгрия в их число пока не входит. Ранее в интервью венгерскому изданию Mandiner Виктор Орбан заявлял, что готов поддержать кандидатуру Рютте, если тот разрешит Будапешту не участвовать в действиях НАТО против России на украинской территории, оставаясь при этом членом альянса.
7 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 09:16
    «Премьер-министр Нидерландов пообещал» —

    — "Обещать - не значит жениться" ...
    (Как решат в Вашингтоне)
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 09:55
      Виктор Орбан заявлял, что готов поддержать кандидатуру Рютте, если тот разрешит Будапешту не участвовать в действиях НАТО против России на украинской территории

      Участвуй, не участвуй... Да какая разница.... Отвечать за агрессию всё равно всем альянсом придётся... Да и в случае прямого военного конфликта стратегическое ЯО ( и последствия его применения) на территории ЕС разбираться не будут где Румыния, где Чехия, где Германия и Франция, а где Венгрия...
      Нам обещали Рай good , а вам что НАТО обещало...??? am
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 10:16
        Цитата: Lev_Russia
        Нам обещали Рай , а вам что НАТО обещало...???

        Про нас не скажу, а вот Украине обещали розовые трюселя и каву в Кракове, а получили полные кладбища погибших и нищету.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 09:17
    Похоже на чушь ,мы шандарахнем ( гипотетически) по Голландии.Орбан - я тут не причём,разбирайтесь сами.
  3. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 09:37
    Венгрия, оставаясь полноправным членом НАТО, получит возможность не участвовать в силовой поддержке киевского режима вместе с остальными участниками альянса на территории Украины, если в Брюсселе решат непосредственно вмешаться в украинский конфликт.

    Интересная формулировка. Это не каждая из стран НАТО принимает решение , а НАТО принимает решение за страны ,вмешиваться в конфликт или нет
  4. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 10:07
    Здесь получится как в том анекдоте:"-ты обещал на мне жениться!-мало ли чего я НА тебе обещал!".....так,по моему,и поступит Рютте с Орбаном,добившись своей заветной цели....
    Виктор,обдурят тебя...
  5. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 10:15
    Венгрия, оставаясь полноправным членом НАТО, получит возможность не участвовать в силовой поддержке киевского режима вместе с остальными участниками альянса на территории Украины

    Армия у Венгрии- около 20 тысяч человек. Закарпатская тероборона намного больше. Толку от их участия все равно никакого. Венгры под зонтиком НАТО расслабились и армию кардинально сократили.