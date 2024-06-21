Парижский Дом инвалидов

«Иль чума меня подцепит,

Иль мороз окостенит,

Иль мне в лоб шлагбаум влепит

Непроворный инвалид».

«Никто не встретил меня. Я пошел в сени и отворил дверь в переднюю. Старый инвалид, сидя на столе, нашивал синюю заплату на локоть зеленого мундира».

Гиляровский тоже (гораздо позже Пушкина), писал об инвалиде у шлагбаума:

«Вереницы ожидающих своей очереди стояли у заставы, дожидаясь, когда поднимется шлагбаум. Наконец, тому или другому проезжающему по чинам и званиям, давался пропуск и с крыльца кордегардии унтер командовал инвалиду у шлагбаума: Подвысь».



Весьма бравый генерал И. Н. Скобелев на портрете Ф. Шевалье

Инвалидные команды



В. А. Тропинин. «Старый солдат», 1843 г.

Строительство Дома инвалидов в Париже



Лион. Памятник Людовику XIV



Пьер-Дени Мартен. Визит Людовика XIV в Дом инвалидов

Жизнь постояльцев парижского Дома инвалидов



Александр Поль Жозеф Верон. Наполеон I посещает лазарет Дома инвалидов



Поль-Фредерик Ролле, известный под прозвищем «Отец (папаша) Иностранного легиона»



Institution des Invalides de la Legion Etrangere

Музеи парижского Дома инвалидов



Рельефная карта замка Тромпе



Гробница Наполеона