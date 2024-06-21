Парижский Дом инвалидов
Думается, все слышали ироничное выражение «инвалидная команда». Некоторые вспомнят и строки написанного Пушкиным стихотворения «Дорожные жалобы»:
Иль мороз окостенит,
Иль мне в лоб шлагбаум влепит
Непроворный инвалид».
У многих наших современников отрывок вызывает недоумение: понятно, что трудно ожидать от инвалида какой-то проворности, но почему он подрабатывает у шлагбаума? Неужели в царской России был такой дефицит кадров, что никого другого и не нашлось?
Упоминается инвалид и в повести «Капитанская дочка»:
Здесь современному читателю «все понятно»: сидит на столе какой-то калека, рядом, вероятно, стоят костыли.
«Вереницы ожидающих своей очереди стояли у заставы, дожидаясь, когда поднимется шлагбаум. Наконец, тому или другому проезжающему по чинам и званиям, давался пропуск и с крыльца кордегардии унтер командовал инвалиду у шлагбаума: Подвысь».
Странности на этом не заканчиваются. В 1813 году Павлом Павловичем Пезаровиусом была основана газета «Русский инвалид».
С 1862 года она стала официальным изданием Военного министерства Российской империи – и оставалась таковым до 1917 года. Как-то очень уж минорно звучит, не правда ли?
Псевдоним «Русский инвалид» использовал для публикации своих произведений на военную тему генерал от инфантерии Иван Никитич Скобелев – дед знаменитого «белого генерала» Михаила Скобелева: «на жалость давил», что ли – чтобы не слишком критиковали «убогого» и придирались поменьше?
Весьма бравый генерал И. Н. Скобелев на портрете Ф. Шевалье
Бывавшие в Париже знают, что одной из достопримечательностей французской столицы является величественный и ощетинившийся пушками Дом инвалидов (Hotel des Invalides), вид которого никак не вяжется с нашими представлениями о таких социальных учреждениях.
Инвалидные команды
Дело в том, что слово «инвалид» раньше имело другое значение.
Оно ведет происхождение от двух латинских: in (не) и valide (здоровый или сильный) – то есть «не здоровый», «не сильный». Но, по другой версии, второе слово могло означать «стоять»: в этом случае инвалид – это «не способный стоять» (в строю). В наше время инвалидами считают людей, испытывающих явные трудности с самообслуживанием.
Но еще в конце XIX века этим словом называли вышедших в отставку солдат или офицеров – независимо от состояния их здоровья. Сейчас таковых называют ветеранами.
Недееспособные увечные калеки среди них, конечно, тоже встречались – и нередко, но в данном случае речь все же идет об относительно крепких и бравых пожилых мужчинах, вполне годных к дежурствам на городских заставах, к противопожарной службе и к охране различных учреждений – казенных заводов, крепостей, тюрем.
В 1810 году одна из инвалидных рот была отправлена для службы в Шлиссельбургской тюрьме. А инвалидная команда Кольского острога (50 ветеранов и 3 унтер-офицера) в 1854 году успешно отразила нападение трехмачтового британского корвета «Миранда», на борту которого были установлены два 92-футовых орудия и четырнадцать 36-футовых пушек, численность экипажа этого корабля составляла около двухсот человек. Были сорваны несколько попыток высадки десанта на гребных лодках и под огнем противника уничтожены бакены, обозначавшие фарватер.
В разной форме «инвалидные части» существовали в России с 1764 по 1864 год. Среди них были и гвардейские части, например Московский батальон, позже преобразованный в «Муромскую лейб-гвардии инвалидную служащую команду».
Разумеется, создавались они не от хорошей жизни, ведь многим отслужившим свой срок солдатам просто некуда было идти. За время службы они теряли связь со своей общиной, и дома их никто не ждал, неслучайно, рекрутов в русских деревнях оплакивали, как покойников – с ними прощались навсегда.
В. А. Тропинин. «Старый солдат», 1843 г.
Калеки и тяжело больные пристраивались в монастыри, другие, даже будучи в отставке, вынужденно продолжали тянуть лямку. В результате при Павле I во внутренних батальонах из 6 рот одна или даже две были «инвалидными» («роты при казармах»). В 1874 году они были переименованы в «нестроевые».
Со временем в России стали создаваться специализированные учреждения для таких горемык – богадельни, которые были военными, гражданскими и даже частными. А первое заведение такого рода появилось во Франции при Людовике XIV – тот самый парижский Дом инвалидов, об истории которого мы сегодня немного поговорим.
Строительство Дома инвалидов в Париже
Первым во Франции судьбой увечных и просто пожилых воинов озаботился, вероятно, Карл Великий, который приказал монастырям принимать их в качестве служек либо охранников. Согласно преданию, однажды он пригрозил отрубить ногу настоятелю, который отказался принять в свою обитель одноногого ветерана.
В 1254 году король Людовик Святой поселил в одном из своих замков 300 изувеченных крестоносцев. Генрих III Валуа также содействовал размещению искалеченных солдат в монастырях. Генрих IV Наваррский, первый Бурбон на французском троне, устроил для ветеранов госпиталь «Христианского милосердия». А вот его сын Людовик XIII приказал собрать побиравшихся военных инвалидов и отправить их в парижский Бисетрский форт, который в то время был… тюрьмой. Но это все же были разовые акции.
Зато Людовик XIV решил построить постоянно действующий приют-госпиталь для ветеранов. За несколько тысяч ливров он купил участок земли в столичном пригороде Гренель на левом берегу Сены и выделил средства для строительства комплекса зданий – оно началось то ли в марте, то ли в ноябре 1670 года. Архитектором был назначен Либераль Брюан.
Лион. Памятник Людовику XIV
Первых ветеранов Дом инвалидов принял в 1674 году, но строительство продолжалось до 1677 года.
Пьер-Дени Мартен. Визит Людовика XIV в Дом инвалидов
Однако комплекс все время достраивался – и в XVIII, и в XIX веке.
Пять дворов Дома инвалидов были задуманы в виде традиционных для начала Нового времени казарменных сооружений.
Центральный двор получил имя Почетного или Королевского.
Дом инвалидов поразил современников грандиозностью: в нем имелись сотни помещений разного назначения – спальни казарменного типа (дортуары), украшенные картинами церемониальные залы, больничные палаты, кухни, столовые, склады и даже оружейные, а общая протяженность коридоров составляла около 15 километров. Первым главой Дома инвалидов стал шевалье Франсуа д'Ормуа.
Были построены и два храма. В собор Святого Людовика (его строительство растянулось на 30 лет) солдаты не допускались, для них была построена своя церковь – между «Королевской» и Парадным двором. Собор Святого Людовика со временем стал военным Пантеоном, сейчас здесь находится усыпальница Наполеона Бонапарта, других военачальников, а также Клода Жозефа Руже де Лиля – автора «Марсельезы».
А на стенах аркады Почётного двора можно увидеть мемориальные доски, посвящённые солдатам различных частей и родов войск Франции, а также ее колоний и союзников, погибшим в войнах XIX–XX вв. Среди них и доска, посвящённая военнослужащим Российского Экспедиционного корпуса, который воевал на Западном фронте на стороне Франции в 1916–1918 гг.
Кстати, «Солдатская» церковь Дома инвалидов – единственный в мире храм, украшенный трофейными знаменами.
Жизнь постояльцев парижского Дома инвалидов
Бездельничать обитателям Дома инвалидов не полагалось: жизнь протекала по строгому расписанию, включавшему даже строевую подготовку. Практически строем ходили и в церковь, пропускать службу было категорически запрещено. Обязательной была и работа в мастерских.
При Людовике XIV ветераны в основном ремонтировали оружие и армейское снаряжение. Затем постояльцы Дома инвалидов перешли на пошив обуви для солдат, изготовление гобеленов и раскраску гравюр. Но некоторые из ветеранов делали и нестандартные вещи. Встречались среди них, например, мастера по изготовлению скрипок, офицеры писали статьи по военной истории, занимались картографией. Работа в мастерских стала не обязательной при Людовике XVIII.
Предполагалось, что в Доме инвалидов разместятся полторы тысячи ветеранов, но их оказалось слишком много, пришлось тесниться – в 1714 году здесь проживало более 4 тысяч человек.
Поступающий в Дом инвалидов ветеран получал одежду, похожую на военный мундир (тёмно-синюю с красным), солдатские башмаки, кожаный матрас и шерстяное одеяло. Согласно установленным нормам, рядовым в день выдавали по 750 грамм пшеничного хлеба, 250 грамм мяса, пол-литра вина или литр сидра, а также сезонные овощи, иногда – сыр. Обеды проходили в тишине, часто – под чтение каких-то нравоучительных книг. За каждым столом сидели 50 человек. Офицерам полагались ещё и дичь, фрукты и сладости от королевского двора.
Кроме того, короли иногда устраивали в Доме инвалидов праздничные обеды. При Людовике XVIII в общий рацион включили какао, кофе и «колониальные плоды».
Некоторые из постояльцев имели семьи – свидания с родными разрешались два раза в неделю, с женщинами – за пределами Дома инвалидов. Совсем немощные и больные размещались в лазарете на 400 коек, то есть собственно инвалидов среди постояльцев было примерно 10 %. В штат лазарета входили три военных врача, 10 лекарей без диплома, фармацевт и его помощник. Уход за лежачими больными до 1822 года осуществляли монахи, затем – сестры милосердия.
До 1811 года финансирование Дома инвалидов осуществляло военное министерство, затем Наполеон приказал содержать его за счёт нового налога в 2 %, который накладывался на все частные сделки в империи. В 1832 году финансирование Дома инвалидов вновь стали осуществлять из военного бюджета.
Поначалу сюда принимали солдат, отслуживших не менее 10 лет, но в 1710 году необходимый срок службы увеличили до 20 лет. При Наполеоне в 1812 году число постояльцев Дома инвалидов и его филиалов достигло 26 100 человек. А вот в 1872 году в парижском Доме инвалидов осталось лишь 685 ветеранов. В наши дни таковых всего около сотни.
Ставший императром Наполеон с 1804 года стал проводить в Доме инвалидов некоторые официальные мероприятия, например, церемонию награждения орденом Почётного легиона.
Бонапарт всегда очень серьезно относился к дисциплине, и ветеранов-нарушителей он приказал лишать традиционной порции в два бокала вина за обедом – провинившиеся садились за так называемый «стол водохлебов». Говорят, что эта мера оказалась весьма действенной и эффективной. Но и заключёние в карцер также практиковалось. Самых злостных нарушителей могли изгнать из Дома инвалидов.
Александр Поль Жозеф Верон. Наполеон I посещает лазарет Дома инвалидов
Кстати, статуя Наполеона, которую сейчас можно увидеть в Центральном нефе здания Почетного двора, до 1863 года стояла на Вандомской колонне, пока её не заменили новой. А эта статуя во время транспортировки упала в Сену, на дне которой она пролежала 6 лет. И лишь через 35 лет ее передали в Дом инвалидов.
С самого начала директора Дома инвалидов носили громкое звание его губернатора. Они возглавляли Управляющий совет, в котором состояли военный комендант этого учреждения, полковник, майор и семь капитанов – командиры семи инвалидных рот.
Капитаны, кстати, назначались из числа офицеров-постояльцев. У каждого из капитанов в подчинении были заместитель-лейтенант и адъютант. Другие офицеры-постояльцы занимали должности интенданта, казначея, хранителя трофеев, библиотекаря, архивариуса и некоторые другие.
Более того, в Доме инвалидов имелись собственный артиллерийский парк и арсенал, которыми также заведовали бывшие офицеры из числа постояльцев. Перед штурмом Бастилии горожане забрали отсюда 32 тысячи ружей и 27 пушек, но затем их вернули – когда под контроль восставших перешли арсеналы военного ведомства.
В 1796–1803 и 1871–1941 гг. губернаторов Дома инвалидов понижали до комендантов, но потом все же возвращали традиционное название.
Со временем должность губернатора Дома инвалидов стала очень почётной, её занимали 7 маршалов, в том числе – наполеоновский маршал Удино, который был ранен столько раз, что солдаты говорили: «шкура у него крепче, чем у Ланна».
С 1822 по 1903 год на военных парадах и смотрах сводная рота Дома инвалидов шла впереди других частей, а праздничный салют давали пушки этого учреждения. В 1903 году был отменен военный статус постояльцев Дома инвалидов: они больше не носили военизированную форму и оружие и перестали участвовать в парадах. Однако именно в Доме инвалидов дол сих пор находится официальная резиденция военного коменданта Парижа.
Кстати, по образцу парижского Дома инвалидов в 30-е годы XX века был устроен Дом инвалидов французского Иностранного легиона – причем открыт он был по той же причине: приехавшего в 1933 году в Марсель генерала Поль-Фредерика Ролле (1-й инспектор легиона) поразил вид встречавших его ветеранов, которых он назвал «клошарами с медалями». Эти люди не были гражданами Франции и потому после выхода в отставку оказались на улице. Ролле добился выделения из казны легиона средств на покупку в Провансе небольшого поместья Ле-Вед, где был устроен первый Дом легионеров – с казарменным распорядком дня.
Поль-Фредерик Ролле, известный под прозвищем «Отец (папаша) Иностранного легиона»
А 12 мая 1954 года в коммуне Пюилубье на территории 240 гектаров был открыт Дворец инвалидов Иностранного легиона, его официальное название – Институт инвалидов Иностранного легиона.
Institution des Invalides de la Legion Etrangere
Здесь находится и музей униформы легионеров.
Музеи парижского Дома инвалидов
Постояльцев Дома инвалидов становилось все меньше, освободившиеся площади стали использоваться в качестве музейных помещений. Мы помним, что еще в 1777 году сюда из Лувра привезли модели французских замков и городов, они стали основой Музея планов и рельефов, который был открыт в 1953 году.
Рельефная карта замка Тромпе
В 1872 году в Доме инвалидов появился музей артиллерии, в 1897 – музей истории армии, в 1905 году они были объединены в единый музей армии, который стал одним из лучших военных музеев мира.
Его директор назначается министерством обороны Франции и имеет звание не ниже бригадного генерала. Он же официально является хранителем гробницы Наполеона.
Гробница Наполеона
Музей ордена Освобождения был открыт в 1967 году, музей современной истории – в 1987, музей Шарля де Голля» – в 2008 году.
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