AFP: Франция намерена в разы сократить военное присутствие в Центральной и Западной Африке

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AFP: Франция намерена в разы сократить военное присутствие в Центральной и Западной Африке

Президент Франции Эммануэль Макрон изо всех сил в последнее время старается показать себя этаким неформальным лидером всего Евросоюза, делает громкие воинственные заявления, в том числе о необходимости ввода войск НАТО на Украину.

Но при этом на «заднем дворе» у Парижа дела складываются все хуже. Все больше бывших французских колоний в Африке, в основном после прихода к власти военных, изгоняют из своих стран французских и других иностранных военнослужащих. Причем на их место чаще всего приходят российские военные инструкторы. Вот так, пока что заочно, Париж уже проигрывает «войну» с Москвой.



Что примечательно, французские военные начинают сокращать свое присутствие и в тех государствах Африки, правительства которых пока что вроде как лояльно относится к бывшей метрополии. Французское информационное агентство «Франс Пресс» (AFP) со ссылкой на свои источники пишет, что Минобороны Франции намеревается оставить сто военных вместо 350 в Габоне, столько же будет в Сенегале (сейчас их 350) и до ста военных с 600 будет сокращено в Кот-д'Ивуаре. Наибольшее сокращение военного контингента произойдет в Чаде, где вместо тысячи останется около 300 французски военнослужащих.

В министерстве обороны Франции отказались отвечать за запрос AFP, чем вызвано такое резкое сокращение военного присутствия в бывших колониях.

В конце июля прошлого года произошел военные переворот в Нигере. После этого из страны были изгнаны иностранные, включая французские, военные. В сентябре Буркина-Фасо, Мали и Нигер подписали хартию о создании организации коллективной обороны под названием «Альянс государств Сахеля» на случай отражения вражеской интервенции.

На смену иностранным военным в эти страны пришли инструкторы Африканского корпуса Минобороны России. Это добровольческое подразделение МО РФ, фактически аналог французского Иностранного легиона, в котором служат контрактники.



При этом Вашингтон всеми силами старается сохранить свое военное присутствие в Африке. В частности, в начале мая глава Африканского командования вооруженных сил США (AFRICOM) генерал Майкл Лэнгли совершил визит в Кот-д'Ивуар, в ходе которого зашла речь об открытии американской военной базы для испытания дронов. Были проведены переговоры с президентом страны Алассаном Уаттарой, а также главой аппарата президента Фиделем Сарасоро, генеральным секретарем кабинета президента Массере Туре-Коне, министром безопасности Вагондо Диоманде и главнокомандующим армией Лассиной Думбия.

Ранее в январе госсекретарь США Энтони Блинкен посетил с визитом Анголу, Кабо-Верде, Кот-д’Ивуар и Нигерию. В Абиджане он заявил, что США направят $45 млн на обеспечение стабильности в Западной Африке. Согласно заявлению на сайте AFRICOM, в этом году Вашингтон выделит более $65 млн только на борьбу с терроризмом и обеспечение безопасности границ на севере Кот-д'Ивуара, где страна граничит с Буркина-Фасо.
7 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 10:04
    «Франция намерена в разы сократить военное присутствие в Центральной и Западной Африке» —

    — "Намерена" - гонят вас из Африки ...
  2. Бородач Звание
    Бородач
    0
    Сегодня, 10:05
    Микрон решил перебросить своих легионеров из Африки на Украину для утилизации. am
  3. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 10:10
    Не думаю что французы такие дураки, раньше мы кормили их, а теперь вы кормите. Конечно там где хорошие ископаемые там они не уйдут. bully
  4. evgen1221 Звание
    evgen1221
    0
    Сегодня, 10:17
    Намерены не намеряны а сокращать придется. У них счас вопрос как это обставить чтоб это выгледело не как пинок под зад.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 10:24
    Когда гейропейских, "белого человека", вытурят из бывших колоний, метрополии сразу становятся сильно беднее... это реальность, таковы факты и мало кто после такого сумеет оправится.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:27
    Франция гадит.В Нигере экспортный трубопровод с нефтью ,закрыт на границе с Бенином представителями правительства Нигера и китайской нефтяной компании.Ни капли нефти на экспорт через Бенин не идёт.Бенин обвиняют в создании условий в бесконтрольном воровстве нефти из трубопровода.Бенину стоит задуматься.
  7. курвиметр Звание
    курвиметр
    0
    Сегодня, 10:31
    Причины не озвучены, но думается достаточно веские... Буржуины просто так ничего не делают. А насчёт Африканского корпуса... "Поможем народам Африки" как-то цинично звучит, когда "буксуем" на Украине... Разобраться дома надо сначала, а потом уже играть в геополитику.