В районе многоэтажек ВСУ подали признаки жизни и в начале дня малой группой около 15 человек попытались прорваться на запад. Потеряв до 7 нацистов убитыми, отошли назад.

На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои, подтверждается информация, что противник стягивает сюда резервы для организации контрнаступления с попыткой выдавить российские войска за границу. Об этом пишут российские ресурсы.В Харьковской области самые ожесточенные бои по-прежнему идут в Волчанске и в районе Липцев. По имеющимся данным, заблокированные в районе многоэтажек подразделения ВСУ второй день предпринимают попытки выйти к своим через серую зону, но откатываются назад, неся потери. На востоке города подразделения ВСУ подтягивают резервы, проводя доукомплектование и восстановление боеспособности.— пишет «Северный ветер».Наращивание сил и численности штурмовых групп противника отмечается и на Липцевском направлении. Усиленный противник предпринимает попытки контратак, но безуспешно. Основные действия проходят в районе н. п. Глубокое, подразделения ВСУ пытаются закрепиться в соседних лесополосах.Как пишет «Военная хроника», ВСУ несколько недель свозят подкрепления и технику поближе к районам, где идут бои. Предполагается, что Генштаб ВСУ готовится отбить территории, занятые нашей группировкой «Север». Однако у этой стратегии есть и обратная сторона: с большой вероятностью ВСУ попадут в очередную «мясорубку», наподобие Работинской.Пока же, по данным наших источников, Сырский концентрирует на этом направлении «сборную солянку» из остатков подразделений, понесших большие потери.