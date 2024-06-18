«Северный ветер»: Блокированный в районе многоэтажек Волчанска противник предпринял несколько безуспешных попыток прорыва

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«Северный ветер»: Блокированный в районе многоэтажек Волчанска противник предпринял несколько безуспешных попыток прорыва

На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои, подтверждается информация, что противник стягивает сюда резервы для организации контрнаступления с попыткой выдавить российские войска за границу. Об этом пишут российские ресурсы.

В Харьковской области самые ожесточенные бои по-прежнему идут в Волчанске и в районе Липцев. По имеющимся данным, заблокированные в районе многоэтажек подразделения ВСУ второй день предпринимают попытки выйти к своим через серую зону, но откатываются назад, неся потери. На востоке города подразделения ВСУ подтягивают резервы, проводя доукомплектование и восстановление боеспособности.



В районе многоэтажек ВСУ подали признаки жизни и в начале дня малой группой около 15 человек попытались прорваться на запад. Потеряв до 7 нацистов убитыми, отошли назад.

— пишет «Северный ветер».

Наращивание сил и численности штурмовых групп противника отмечается и на Липцевском направлении. Усиленный противник предпринимает попытки контратак, но безуспешно. Основные действия проходят в районе н. п. Глубокое, подразделения ВСУ пытаются закрепиться в соседних лесополосах.

Как пишет «Военная хроника», ВСУ несколько недель свозят подкрепления и технику поближе к районам, где идут бои. Предполагается, что Генштаб ВСУ готовится отбить территории, занятые нашей группировкой «Север». Однако у этой стратегии есть и обратная сторона: с большой вероятностью ВСУ попадут в очередную «мясорубку», наподобие Работинской.

Пока же, по данным наших источников, Сырский концентрирует на этом направлении «сборную солянку» из остатков подразделений, понесших большие потери.
11 комментариев
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  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +2
    Сегодня, 10:11
    Ну,если подтяоивает резервы,бить по ним чем только можем.Не давать собрать ударный кулак.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 10:13
      Цитата: dmi.pris1
      Ну,если подтяоивает резервы,бить по ним чем только можем.Не давать собрать ударный кулак.

      В районе Волчанска ВСУ используют западные авиабомбы США и Франции с модулями планирования.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 10:15
        Это как соотносится с разгромом повитрянных сил вна?Или уже F16 в деле?Или эти системы запускают с наземных установок РСЗО(тут уже писали про них,что дерьмо и отстой)...
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +1
          Сегодня, 10:18
          Цитата: dmi.pris1
          Это как соотносится с разгромом повитрянных сил вна?Или уже F16 в деле?

          Не знаю, но авиация у них не до конца вмерла, Запал со всего мира собирает советскую технику.
          1. invisible_man Звание
            invisible_man
            0
            Сегодня, 10:32
            Самолетов советского производства на Западе уже давно нет. Их и перед войной было мало. В той же Польше - всего 32 штуки (МИГ-29 и старые СУ-22).
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 10:17
        Противник задействовал авиацию или запускает бомбы с разгонными блоками?
    2. алексеев Звание
      алексеев
      0
      Сегодня, 10:33
      если подтягивает резервы,бить по ним чем только можем.

      Безусловно, это хорошо понимают не только на форуме, но и наше командование
      Цитата: carpenter

      В районе Волчанска ВСУ используют западные авиабомбы США и Франции с модулями планирования.

      И будут использовать все, что у них есть. В данном случае главное не то, что используют, а то сколько бомб и как эффективно это у них получается, т.е.насколько наша ПВО успешно противостоит этому использованию.
      А замысел нашего командования очевиден: уничтожить под Харьковом возможно больше живой силы и техники противника и, используя скованность резервов укропов, в это же время нанести поражение ВСУ на Донбассе.
  2. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +1
    Сегодня, 10:17
    Вот не могу понять, четыре тысячи РСЗО крупного калибра у нас, в бою 300-400, если не меньше. Сразу можем до ста км сделать безлюдную зону по всему фронту soldier , и так дальше. Что нам мешает?
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 10:19
      Цитата: Солдатов В.
      Сразу можем до ста км сделать безлюдную зону по всему фронту , и так дальше. Что нам мешает?

      Наличие боеприпасов для этих систем.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 10:23
        Возможно и самих систем.Я имею в виду потери техники,а они значительны.
    2. Deon59 Звание
      Deon59
      +2
      Сегодня, 10:21
      Мешает Фаберже . Ограничное мышление и не компетентность Генштаба