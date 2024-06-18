Politico: Партия Марин Ле Пен перед выборами отказалась от призыва к углублению отношений с Россией

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Politico: Партия Марин Ле Пен перед выборами отказалась от призыва к углублению отношений с Россией

В преддверии парламентских выборов во Франции ультраправая партия «Национальное объединение», лидером которой является Марин Ле Пен, удалила со своего официального сайта некоторые предвыборные предложения, касающиеся оборонной политики, пишет американское издание Politico.

При этом издание отмечает, что с сайта исчез и призыв к углублению отношений с Россией. Этот призыв наряду с целым рядом других предложений был сделан партией Ле Пен во время ее президентской кампании в 2022 году.



В удаленных с сайта материалах говорилось о том, что Парижу необходимо дистанцироваться от Вашингтона и более активно развивать отношения с Москвой. Предлагалось в них и тесное сотрудничество с Россией по вопросам европейской безопасности и борьбы с терроризмом. Кроме того, «Национальное объединение» выступало за выход из единого военного командования НАТО.

На фоне падения рейтинга действующего президента Франции Макрона и его партии «Возрождение» партия Марин Ле Пен стремительно набирает популярность. Подтверждением этому стала и недавняя фактическая победа «Национального объединения» на выборах в Европарламент, когда партия набрала наибольшее число голосов.

Ранее Французский институт общественного мнения Ifop опубликовал результаты опросов, согласно которым партию Ле Пен поддержало 35 процентов французов, а партию Макрона - лишь 19 процентов.
9 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Enceladus Звание
    Enceladus
    +1
    Сегодня, 10:21
    Марин Ле Пен, удалила со своего официального сайта некоторые предвыборные предложения, касающиеся оборонной политики

    Как говориться лапшичку понавешала, но нужно и честь знать.... очередное переобувание в полёте negative
    Вот вам и Маринка Ля Пень no
    1. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      0
      Сегодня, 10:33
      Одно слово - политик. У них работает такая, молоть языком, переобуваться в прыжке, обещать
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:22
    Обвинения в попытке развития отношений с Россией это " чёрная метка" в Европах.Вариантов взобраться на " Олимп" с такими обвинениями - нет,от слова совсем.
  4. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +1
    Сегодня, 10:22
    В удаленных с сайта материалах говорилось о том, что Парижу необходимо дистанцироваться от Вашингтона и более активно развивать отношения с Москвой.
    recourse Мдаааа, 35% голосов, для нее многовато похоже. request
  5. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 10:22
    Хрен на Хрен менять - только время терять.... Европа будет страдать русофобией при любых президентах... Это там не излечимо... Хотя помнится в 45-м...
  6. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +2
    Сегодня, 10:24
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Politico: Партия Марин Ле Пен перед выборами отказалась от призыва к углублению отношений с Россией

    Думаю после победы Ле Пен политика Парижа в отношении Москвы не поменяется. . Что может поменяться так это отношение Парижа к ЕС .
  7. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 10:27
    В удаленных с сайта материалах говорилось о том, что Парижу необходимо дистанцироваться от Вашингтона и более активно развивать отношения с Москвой. Предлагалось в них и тесное сотрудничество с Россией по вопросам европейской безопасности и борьбы с терроризмом. Кроме того, «Национальное объединение» выступало за выход из единого военного командования НАТО.
    Теряюсь в догадках на тему того, кто стал инициатором "экспорта" навоза из глубинки Франции в Париж на недавних митингах аграриев. request recourse Честно, ожидал от партии Марин Ле Пен большего изящества ... love
  8. sdivt Звание
    sdivt
    +1
    Сегодня, 10:28
    с сайта исчез и призыв к углублению отношений с Россией

    Ле Пен надо закрепить свой отрыв от Макрона. поэтому в ход идёт всё, что так или иначе встретит одобрение избирателя
    И если из избирательной платформы исчезли пункты, относящиеся к России - значит, команда Ле Пен посчитала, что эти пункты избирателям не понравятся.
    В целом это ни о чем не говорит, это просто предвыборная гонка
  9. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 10:30
    Пьющая женщина - горе в семье! (с)
    А в этом случае: тяжело пьющая, курящая... блондинка.
    Её судьба - быть вечно непроходной.
    Потому и бухает...
    Круг замкнулся.