Politico: Партия Марин Ле Пен перед выборами отказалась от призыва к углублению отношений с Россией

В преддверии парламентских выборов во Франции ультраправая партия «Национальное объединение», лидером которой является Марин Ле Пен, удалила со своего официального сайта некоторые предвыборные предложения, касающиеся оборонной политики, пишет американское издание Politico.При этом издание отмечает, что с сайта исчез и призыв к углублению отношений с Россией. Этот призыв наряду с целым рядом других предложений был сделан партией Ле Пен во время ее президентской кампании в 2022 году.В удаленных с сайта материалах говорилось о том, что Парижу необходимо дистанцироваться от Вашингтона и более активно развивать отношения с Москвой. Предлагалось в них и тесное сотрудничество с Россией по вопросам европейской безопасности и борьбы с терроризмом. Кроме того, «Национальное объединение» выступало за выход из единого военного командования НАТО.На фоне падения рейтинга действующего президента Франции Макрона и его партии «Возрождение» партия Марин Ле Пен стремительно набирает популярность. Подтверждением этому стала и недавняя фактическая победа «Национального объединения» на выборах в Европарламент, когда партия набрала наибольшее число голосов.Ранее Французский институт общественного мнения Ifop опубликовал результаты опросов, согласно которым партию Ле Пен поддержало 35 процентов французов, а партию Макрона - лишь 19 процентов.

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