«Чей Крым?»: ответ на вопрос помог российским бойцам определить, что перед ними противник

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«Чей Крым?»: ответ на вопрос помог российским бойцам определить, что перед ними противник

Довольно примечательный случай произошел на одном из участков Запорожского направления линии боевого соприкосновения. Российские бойцы наткнулись на блиндаж, предположительно находившийся под контролем ВС РФ. Однако, когда наши военнослужащие попытались связаться по радиосвязи с находившимися в укреплении людьми, те предложили им разоружиться.

Две группы не могли опознать друг друга, поскольку и те и другие говорили на чистом русском языке, однако засевшая в блиндаже группа называлась позывными, которых нет у наших. Ситуация с недопониманием начала затягиваться, тогда один из российских бойцов задал сакраментальный вопрос "Чей Крым?". По полученному ответу удалось понять, что в блиндаже находится противник, после чего было принято решение атаковать укрепление. В результате боестолкновения победа осталась за российскими бойцами, взявшими под свой контроль очередную укрепленную позицию.



Вопрос о принадлежности Крыма приобрел популярность среди сторонников киевского режима после того как в 2014 году полуостров отделился от Украины и вернулся в состав России. После этого события сторонники произошедшего на Украине госпереворота начали активно использовать этот вопрос для определения политической позиции оппонента. Ответ на вопрос "чей Крым?" стал своеобразным маркером, при помощи которого можно определить, поддерживает ли человек бандеровскую идеологию или является противником любых проявлений нацизма. В вышеописанном случае российские бойцы остроумно, фигурально выражаясь, сыграли на поле противника, при помощи простого вопроса определив принадлежность подразделения.

1 комментарий
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  1. Пауль Зиберт Звание
    Пауль Зиберт
    0
    Сегодня, 10:29
    В следующий раз нужно задать вопрос:
    "Чем Зеленский играет на рояле?"