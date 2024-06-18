Отряд кораблей Северного флота покинул Кубу, продолжив выполнение задач дальнего похода
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Отряд кораблей Северного флота завершил неофициальный визит на Кубу, покинув порт Гаваны. Как сообщила пресс-служба Минобороны, отряд продолжит выполнение задач дальнего похода.
Российский фрегат «Адмирал Горшков», атомная подлодка «Казань», танкер «Академик Пашин» и морской буксир «Николай Чикер» покинули порт Гаваны и отправились дальше в рамках поставленных задач морского похода. Подробности дальнейшего маршрута военные не сообщают. Отряд находился на Кубе с 12-го по 17-е число, экипажи кораблей отдохнули, а также приняли участие в различных мероприятиях, посетив памятные места острова Свободы, а также проведя футбольный и волейбольный матчи с кубинцами.
Значимым событием для военнослужащих Северного флота стало посещение фрегата «Адмирал Горшков» и атомного ракетного подводного крейсера «Казань» президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем.
— говорится в сообщении.
Вслед за отрядом Северного флота Кубу должна покинуть и американская атомная субмарина USS Helena (SSN-725) класса Los Angeles, направленная в Гуантанамо для «демонстрации силы». Пока сообщений об этом не было, но предполагается, что американская АПЛ попытается отследить нашу «Казань». Кроме того, корабли американских ВМС продолжают наблюдение за российскими кораблями.
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