Состав румынских войск в Крыму в период советской наступательной операции по освобождению полуострова

После падения Севастополя летом 1942 года и полной оккупации Крымского полуострова на его территории был оставлен горный румынский корпус в составе 3-й и 4-й горнострелковых дивизий. Главной задачей данных подразделений была борьба с крымскими партизанами.Однако уже весной 1943 года ситуация на фронте для фашистских оккупационных войск резко изменилась. В итоге 4-я горнострелковая дивизия была выведена из Крыма и объединена с остатками разгромленной под Сталинградом 24-й пехотной. Затем оба этих подразделения были полностью уничтожены советскими войсками под Мариуполем в сентябре 1943 года.В то же время в октябре 1943 года завершилась эвакуация румынских дивизий с Таманского полуострова. Последние были переброшены в Крым.В итоге на полуострове оказались семь румынских дивизий, которые были объединены в два корпуса – кавалерийский и горный.Первым командовал дивизионный генерал Георге Чалых, а вторым – дивизионный генерал Гуго Шваб.На тот момент вышеупомянутые корпуса являлись самыми боеспособными румынскими соединениями на всем советско-германском фронте.После поражения под Сталинградом весь 1943 и частично 1944 годы румынская армия проходила период реорганизации. Пополнялся личный состав, велась ускоренная подготовка офицеров, предпринимались попытки восполнить потери в технике, вплоть до закупок в оккупированной Франции.В результате вышеупомянутых усилий все семь румынских дивизий в Крыму имели очень хорошую комплектность личным составом и вооружением.Что характерно, командный состав румынских оккупационных войск был опытным, так как до этого успел поучаствовать в нескольких операциях, включая поход на Кавказ. Более того, все семь соединений пополнялись наиболее мотивированными офицерами, которые искренне верили, что будущее Румынии – это союз с Германией.В свою очередь, простые солдаты в большинстве своем были крестьянами – малограмотными, которые думали только о том, как вернуться в родную деревню.Касательно общей численности румынских войск в Крыму, данные расходятся. В сохранившихся докладах и мемуарах упоминаются от 60 до 70 тысяч человек.