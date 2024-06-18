Нардеп ВРУ обвинила США в «намеренном затягивании» обучения украинских пилотов на истребители F-16

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Нардеп ВРУ обвинила США в «намеренном затягивании» обучения украинских пилотов на истребители F-16

Соединенные Штаты намеренно затягивают обучение украинских пилотов эксплуатации F-16, чтобы в конце года у Украины не было необходимого количества подготовленных летчиков для поставленных истребителей. С таким обвинением выступила глава комиссии по вооружениям и боеприпасам Верховной рады Украины Александра Устинова.

Украинский нардеп считает, что американцы специально затягивают подготовку украинских пилотов, выдумывая различные причины, чтобы не увеличивать их количество. На сегодняшний день в США проходят подготовку всего лишь 8 пилотов, когда их нужно в разы больше. Киев попытался отправить на обучение еще 10 человек, но получил отказ. Как заявили в командовании ВВС США, у них имеются обязательства и перед другими странами, одной Украиной они заниматься не намерены. Кроме того, у пилотов ВСУ большие трудности с изучением английского языка.



(...) из-за этого к концу года у нас будет меньше подготовленных пилотов, чем истребителей. Это не аргументы, это отговорки, и они продолжают придумывать их снова и снова,

- заявила Устинова, добавив, что все эти утверждения «смехотворны».

На сегодняшний день Запад готовит не такое уж большое количество украинских пилотов. В США проходят обучение 8 украинцев, еще четверо якобы подготовку уже завершили. Также 12 человек обучаются в Дании. Такое же количество должна подготовить Румыния, но там обучение еще не началось. Какое количество украинских пилотов находится во Франции — неизвестно, но французы ведут первичную подготовку, так как истребителей F-16 у них нет.

Кстати, зря нардеп Устинова так сильно сокрушается, вполне вероятно, что к концу года все будет наоборот, число украинских пилотов все же будет превышать количество истребителей. Запад пока не спешит передавать самолеты Киеву.
12 комментариев
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  1. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 11:05
    почему все бабы "от власти" такие мерзкие?
    власть так давит на личность?
    1. Тралл Звание
      Тралл
      0
      Сегодня, 12:41
      Очередной специалист-блондинка из Рады по F-16. Ну-ну)
  2. К-50 Звание
    К-50
    +2
    Сегодня, 11:05
    Нардеп ВРУ обвинила США в «намеренном затягивании» обучения украинских пилотов на истребители F-16

    Каклопитеки готовы весь мир обвинить, что всё идёт не так как им пригрезилось! fellow laughing
    Нардепу нужно пример показать, как за один-два дня овладеть техникой пилотирования на неизвестном самолёте, который раньше только на картинках видели.
    Разобьётся да и х рен с ним. lol
    За то никто не заругает за уничтожение дорогого имущества. wassat
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 11:30
      К-50 laughing
      (Алексей)
      +2
      Сегодня, 11:05
      Новый
      Нардеп ВРУ обвинила США в «намеренном затягивании» обучения украинских пилотов на истребители F-16

      Каклопитеки готовы весь мир обвинить, что всё идёт не так как им пригрезилось! fellow laughing
      Нардепу нужно пример показать, как за один-два дня овладеть техникой пилотирования на неизвестном самолёте, который раньше только на картинках видели.
      Разобьётся да и х рен с ним. lol
      За то никто не заругает за уничтожение дорогого имущества. wassat

      Их в одну связку и в одну кабину. wink
      Объявится воинсвтовнюх laughing и начнёт свои еврейские сказки, насколько прост ф-16, и хоть крестьянина с кобылы снять, и посадить за штурвал.... Ну, он то пулеметчик, он фсе знает!
    2. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      +1
      Сегодня, 11:34
      Чё там овладевать?! Это же не мной?.. В самом деле... - подумала про себя Александра Устинова)
  3. Enceladus Звание
    Enceladus
    +3
    Сегодня, 11:13
    Александра Устинова

    Еще одна диванная пилотка... ой, экспертка.. и в подготовке пилотов разбирается laughing
  4. Pavel73 Звание
    Pavel73
    +1
    Сегодня, 11:27
    Бандеродебилы начинают что-то подозревать... А всего-то и надо: забить в гугле фразу "Шойгу Уоллес Москва февраль 2022 фото". И включить свою башку над увиденным.
  5. Пауль Зиберт Звание
    Пауль Зиберт
    0
    Сегодня, 11:28

    Цитата: Дедок
    почему все бабы "от власти" такие мерзкие?
    власть так давит на личность?

    Говорят, когда у мужчин происходит мозговая деятельность - кровь активно начинает поступать в левое полушарие.
    У женщин - в оба.
    А толку - ноль...
  6. gmss Звание
    gmss
    +1
    Сегодня, 11:28
    Какое количество украинских пилотов находится во Франции — неизвестно, но французы ведут первичную подготовку, так как истребителей F-16 у них нет.

    вот этих можно уже отправлять обратно в 404. могут уже сейчас начинать летать на ф16 которых пока нет - их как раз и этому и учили
  7. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 11:31
    Они постоянно придумывают новые английские слова!
    Настоящий друг просто перевел бы все надписи в самолёте на русский!!! (подумала про себя Александра Устинова)
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 11:52
    Деб Билы... кусать руку которая дает fool да просто тявкать, косо смотреть в ту сторону чревато.
  9. blackGRAIL Звание
    blackGRAIL
    0
    Сегодня, 12:30
    Как то комментаторы статью не особо читали - главное что то в комментах написать. Речь идет не о сроках подготовки или талантах хряколетов, а в количестве студентов. США обучают 8 человек - учебные мощности у них явно в десять(ки) раз выше, но принять еще 10 человек они отказались. Зе и Ермак разгромили созданное США антикоррупционное агентство и в принципе сейчас на Украине американцы (кроме военных специалистов) никто и звать их никак - США в долгу не остаются, но они слишком зависимы от Зе (по крайней мере до выборов).