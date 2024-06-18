Нардеп ВРУ обвинила США в «намеренном затягивании» обучения украинских пилотов на истребители F-16

(...) из-за этого к концу года у нас будет меньше подготовленных пилотов, чем истребителей. Это не аргументы, это отговорки, и они продолжают придумывать их снова и снова,

Соединенные Штаты намеренно затягивают обучение украинских пилотов эксплуатации F-16, чтобы в конце года у Украины не было необходимого количества подготовленных летчиков для поставленных истребителей. С таким обвинением выступила глава комиссии по вооружениям и боеприпасам Верховной рады Украины Александра Устинова.Украинский нардеп считает, что американцы специально затягивают подготовку украинских пилотов, выдумывая различные причины, чтобы не увеличивать их количество. На сегодняшний день в США проходят подготовку всего лишь 8 пилотов, когда их нужно в разы больше. Киев попытался отправить на обучение еще 10 человек, но получил отказ. Как заявили в командовании ВВС США, у них имеются обязательства и перед другими странами, одной Украиной они заниматься не намерены. Кроме того, у пилотов ВСУ большие трудности с изучением английского языка.- заявила Устинова, добавив, что все эти утверждения «смехотворны».На сегодняшний день Запад готовит не такое уж большое количество украинских пилотов. В США проходят обучение 8 украинцев, еще четверо якобы подготовку уже завершили. Также 12 человек обучаются в Дании. Такое же количество должна подготовить Румыния, но там обучение еще не началось. Какое количество украинских пилотов находится во Франции — неизвестно, но французы ведут первичную подготовку, так как истребителей F-16 у них нет.Кстати, зря нардеп Устинова так сильно сокрушается, вполне вероятно, что к концу года все будет наоборот, число украинских пилотов все же будет превышать количество истребителей. Запад пока не спешит передавать самолеты Киеву.