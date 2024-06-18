СМИ Турции: турецкие спецслужбы помогли России предотвратить теракт, подобный атаке в «Крокусе»

24
СМИ Турции: турецкие спецслужбы помогли России предотвратить теракт, подобный атаке в «Крокусе»

Турецкие спецслужбы помогли России предотвратить теракт, подобный атаке в «Крокусе». Предполагается, что второе нападение могло произойти вскоре после первого.

Об этом сообщается в турецкой газете Hurriyet.

СМИ Турции утверждает, что разведка их страны предупредила своих коллег из российских спецслужб о готовящейся атаке и тем самым помогла ее предотвратить. Таким образом, не произошла еще одна трагедия после той, что случилась в «Крокус Сити Холле».

Турецкие силовики получили информацию от допрошенных ими на территории Турции террористов из «Вилайет Хорасан» (DEAŞ Horasan) – таджикско-афганского крыла запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Боевики сообщили о планах организовать атаку в одном из торговых центров Москвы.

Спецслужбы Турции следили за участниками местной ячейки DEAŞ Horasan, задержали нескольких из них и допросили. Перед этим арестованные правоохранителями боевики совершили в январе нападение на церковь Санта-Мария в Стамбуле. Полученную от них информацию о планах террористов в России турецкая разведка передала российским силовикам.

После теракта в «Крокусе» правоохранители из других стран, в том числе недружественных, в процессе расследования инцидента взаимодействовали с российскими коллегами. Так, по словам министра обороны Франции Себастьяна Лекорню, французская разведка поделилась с россиянами ценной информацией о террористах, которой она обладала.
24 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +6
    Сегодня, 11:06
    Насчёт французских доброжелателей ----- бааааальшие сомнения! Чем они там делились request
    1. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +10
      Сегодня, 11:09
      Сказками Шарля Перро делились фоанцузишки.

      А по туркам.... Турки -молодцы! Отменили безвиз с Таджикистаном.

      Надо и нам взять с турок пример!
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +3
        Сегодня, 11:16
        Турки молодцы!

        И очень вовремя! А то столько понтов, обид, чуть ли не шантажа от стран, живущих за счёт миграции в РФ
        1. Egeny Звание
          Egeny
          +4
          Сегодня, 11:31
          Дима, привет.
          "Турки молодцы"... и про "крокус" знали, но... не сказали.
          1. Reptiloid Звание
            Reptiloid
            +3
            Сегодня, 11:40
            Привет, Женя! love Говоришь, знали? Тут мне нечего сказать request Претензии к ним, конечно есть , разное бывало, но в этот раз сообщили. А нам сделать выводы соответственно
            1. Egeny Звание
              Egeny
              0
              Сегодня, 11:41
              я пошутила, но всё может быть.)
              1. Reptiloid Звание
                Reptiloid
                +2
                Сегодня, 11:51
                Кто знает! Мало ли в каком неполном виде всякие знания могут быть?
                толи дождик, толи снег, толи буде толи нет request

                просто знать, что это угроза постоянная
                1. dmi.pris1 Звание
                  dmi.pris1
                  +2
                  Сегодня, 11:56
                  Кто тогда про этот "крокус" не предупреждал..Даже амерзцы..И верно,своим умом надо жить и держать ушки на макушке
                  1. Reptiloid Звание
                    Reptiloid
                    +1
                    Сегодня, 12:11
                    Ведь количество "чуждых элементов" в стране давно превысило допустимую норму, (о чём иногда вспоминают "ненавязчиво") а каждое следующее их поколение здесь будет агрессивнее, чем предыдущие.
                    И ещё в 2010 или 2011 в фильме комедийный "Наша Раша" как раз и был такой кадр надвигающихся мигрантов. Вполне угрожающе кадр в коммедии
      2. Илия Звание
        Илия
        +7
        Сегодня, 11:16
        "Долг платежём красен!" Когда то и наши спецы предупредили Р.Эрдогана о покушении на него, причём очень даже конкретного.
        Ilya-spb
        (Илья)
        +3
        Сегодня, 11:09
        Новый
        Сказками Шарля Перро делились фоанцузишки.

        А по туркам.... Турки -молодцы! Отменили безвиз с Таджикистаном.

        Надо и нам взять с турок пример!
        1. igorbrsv Звание
          igorbrsv
          0
          Сегодня, 12:20
          Нам пора под своё крыло собирать всех недовольных сдувающимся гегемоном. КНДР, Талибан, Хуситов, Иран, Кубу и пр. Даже сомалийцев можно...
    2. Egeny Звание
      Egeny
      0
      Сегодня, 11:42
      ..............лягушачьими лапками.)
  2. Пауль Зиберт Звание
    Пауль Зиберт
    +6
    Сегодня, 11:19
    Туркам и лягушатникам верить - себя не уважать!
    Если бы подобный теракт предотвратили - Соловьёв про такое в своей медиасинагоге 24 часа в сутки бы вещал!
    Не верю!
    Тем более - членам...
    НАТО...
    1. Egeny Звание
      Egeny
      +1
      Сегодня, 11:34
      ...верить никому нельзя, мне можно, сказал Мюллер Штирлицу.)
  3. singless Звание
    singless
    +1
    Сегодня, 11:32
    сами подготовили сами и сдали.
    1. Egeny Звание
      Egeny
      +1
      Сегодня, 11:45
      ............и такое вполне возможно, "Восток - дело тонкое".)
  4. Гиперион Звание
    Гиперион
    +4
    Сегодня, 11:43
    Когда российские власти и чиновники начнут предотвращать теракты подобные Крокусу, путём ужесточения миграционной политики и не выдавая гражданство налево-направо кому попало?... Хорошо, что в ростовском СИЗО угрозу купировали до того, как террористы вырвались бы на волю. А сколько ещё таких тюремных джамаатов по всей России?
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      0
      Сегодня, 11:57
      По теракту в Ростове. На '"Конте" любопытная статья: " Не там ищете (ФСИН) покровители джахадистов на воле". Если не лень, прочтите.
    2. сергей фонов Звание
      сергей фонов
      0
      Сегодня, 12:06
      Законность в отношении нарушителя ПДД понятна, нарушение прав убийц во время задержания,это не защита прав человека от беспредела правоохранительных органов, это поощрение убийц. Все благодарны президенту Лукашенко за порядок в стране, как он добился порядка, он рассказал об этом откровенно. За это его могут осудить только те, кто хочет развала Беларуси.
    3. Владимир80 Звание
      Владимир80
      -1
      Сегодня, 12:14
      сколько ещё таких тюремных джамаатов по всей России?

      столько, сколько подобных учреждений! а сколько их вне исправительных заведений??!!
  5. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +2
    Сегодня, 11:53
    Кстати...
    Выступление представителя Турции на шабаше в Швейцарии было самым вменяемым.
    Как мне кааца... (с)
    1. Alex777 Звание
      Alex777
      0
      Сегодня, 12:45
      Турки ВВП еще в феврале ждали. Но не судьба.
      Вот и пишут подметный статьи. Про полезность.
  6. Фаталист Звание
    Фаталист
    0
    Сегодня, 11:54
    Лягушатники врут_ однозначно. А вот с турками у нас, часто густо сложно, но верю. Благодарочка им.
  7. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +1
    Сегодня, 11:55
    Турецкие спецслужбы помогли России предотвратить теракт, подобный атаке в «Крокусе». Предполагается, что второе нападение могло произойти вскоре после первого.
    Скромная "попытка-непытка" турецких спецслужб оправдаться перед своими турецкими коллегами. Сомневаюсь я в том чтобы турецким спецслужбам не было известно о том что бывшие террористы из ИГИЛ* чисто случайно(!) тренируются в пинбол-локации почти в центре Анкары laughing