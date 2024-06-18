Пресса США: российская ПВО способна сбивать самолёты ВСУ в любой точке Украины
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Американская пресса отмечает, что системы противовоздушной обороны ВС РФ способны сбивать украинскую авиацию практически в любой точке Украины.
В статье, опубликованной в журнале Forbes, говорится, что российская наземная ПВО является главной проблемой, из-за которой украинским истребителям крайне опасно летать на большой высоте практически в любой точке Украины. При этом наибольшей опасностью для украинской авиации будет нахождение на расстоянии около 150 километров от линии фронта, где она будет находиться в пределах досягаемости российских батарей ЗРК С-400.
Американское издание констатирует, что даже когда ВСУ получат ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120 для поставленных Западом истребителей F-16, они не смогут их эффективно использовать, поскольку при запуске с малых высот эти боеприпасы теряют дальность действия. Таким образом, ВСУ не удастся достигать полной дальности поражения ракетами AIM-120. Чтобы выжить в зоне действия российских систем ПВО, украинским летчикам истребителей F-16 придется летать очень низко, что отразится на дальности действия вооружений.
Вполне очевидно, что украинские Воздушные силы неизбежно начнут терять поставленные Западом американские истребители, как только эта техника начнет поступать на Украину, поскольку основные боевые маршруты авиации лежат на расстоянии около ста километров от линии фронта, где их смогут эффективно поражать российские комплексы С-400 и С-500. Таким образом, российские бомбардировщики останутся вне досягаемости ракет AIM-120, радиус поражения которых будет значительно уменьшен из-за невозможности их запуска с необходимых для максимальной эффективности высот.
Минобороны России
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