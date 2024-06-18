Пресса США: российская ПВО способна сбивать самолёты ВСУ в любой точке Украины

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Пресса США: российская ПВО способна сбивать самолёты ВСУ в любой точке Украины

Американская пресса отмечает, что системы противовоздушной обороны ВС РФ способны сбивать украинскую авиацию практически в любой точке Украины.

В статье, опубликованной в журнале Forbes, говорится, что российская наземная ПВО является главной проблемой, из-за которой украинским истребителям крайне опасно летать на большой высоте практически в любой точке Украины. При этом наибольшей опасностью для украинской авиации будет нахождение на расстоянии около 150 километров от линии фронта, где она будет находиться в пределах досягаемости российских батарей ЗРК С-400.



Американское издание констатирует, что даже когда ВСУ получат ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120 для поставленных Западом истребителей F-16, они не смогут их эффективно использовать, поскольку при запуске с малых высот эти боеприпасы теряют дальность действия. Таким образом, ВСУ не удастся достигать полной дальности поражения ракетами AIM-120. Чтобы выжить в зоне действия российских систем ПВО, украинским летчикам истребителей F-16 придется летать очень низко, что отразится на дальности действия вооружений.

Вполне очевидно, что украинские Воздушные силы неизбежно начнут терять поставленные Западом американские истребители, как только эта техника начнет поступать на Украину, поскольку основные боевые маршруты авиации лежат на расстоянии около ста километров от линии фронта, где их смогут эффективно поражать российские комплексы С-400 и С-500. Таким образом, российские бомбардировщики останутся вне досягаемости ракет AIM-120, радиус поражения которых будет значительно уменьшен из-за невозможности их запуска с необходимых для максимальной эффективности высот.
23 комментария
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  1. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 14:45
    Фух, ну слава Богу. Если В США хвалят нашу ПВО значит всё в порядке.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +7
      Сегодня, 15:16
      Цитата: Копчёный
      Фух, ну слава Богу. Если В США хвалят нашу ПВО значит всё в порядке.
      Я, по привычке, чувствую себя спокойнее, когда американцы нас ругают. Хвалили в 90-е... Хватит... А когда ругают - значит, всё идёт как надо.

      В связи с этим непонятны дифирамбы, которые они ВДРУГ запели нашей ПВО. Наверное, какую-то "дырочку" обнаружили, вот и щебечут.
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        +3
        Сегодня, 15:17
        В США же говорили, что ВС РФ за три дня Киев возьмёт, сейчас вот про всемогущее ПВО. Им виднее.
        1. Владимир80 Звание
          Владимир80
          +2
          Сегодня, 15:40
          В США же говорили, что ВС РФ за три дня Киев возьмёт, сейчас вот про всемогущее ПВО. Им виднее.

          сша - мастера дезинформации, империя лжи!
          1. ТермиНахТер Звание
            ТермиНахТер
            0
            Сегодня, 16:04
            В любом случае, испытать ЗРК в реальной боевой обстановке - это отлично, в независимости от того, что говорит враг.
      2. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 15:54
        , по привычке, чувствую себя спокойнее, когда американцы нас ругают. Хвалили в 90-е... Хватит... А когда ругают - значит, всё идёт как надо.

        Когда тебя за что-то хвалит враг,
        Ты значит, что-то делаешь не так -
        Ты на руку врагам страны играешь,
        Хоть, может, сам ты этого не знаешь…
        А вот когда враг жутко истерит,
        И санкциями всякими грозит -
        Так значит, ты хороший выбрал путь…
        И не пытайся ты с него свернуть!!! hi
    2. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 15:25
      То ли янки пудрят нам мозги, намеренное принижая ттх ф-16, то ли янки намеренно восхваляют наше ПВО, чтобы оттянуть или вообще сорвать свои поставки ф-16 на Украину. what
    3. Витов Звание
      Витов
      0
      Сегодня, 15:40
      системы противовоздушной обороны ВС РФ способны сбивать украинскую авиацию практически в любой точке Украины.

      Ключевое слово способны, но не сбивают.
      Почему локаторы подсвета и обнаружения без ПУ не стоят в Белоруссии ?
      Второй фактор - немощность ПВО на кораблях Черноморского Флота, точнее полное отсутствие . На крейсере "Москва" стояла единственная система ПВО "Полимер-Редут "... Нет средних и дальних БПЛА для разведки и нет условий для их применения, как разведчиков - нет современных спутниковых каналов передачи информации в реальном времени с большой пропускной способностью. Точнее , системы ПВО не могут контролировать воздушное пространство Украины из-за отсутствия современных разведывательных средств для разведки и целеуказания... За что дяди с лампасами получают зарплату ? Уже 25 лет стоит проблема , а её герпсимовы не увидели. Хоть бы Военную Доктрину РФ прочитали за 10 лет...
      1. Alexey RA Звание
        Alexey RA
        +1
        Сегодня, 16:04
        Цитата: Витов
        Почему локаторы подсвета и обнаружения без ПУ не стоят в Белоруссии ?

        А кому они там будут подсвечивать и как долго проживут?
        Цитата: Витов
        На крейсере "Москва" стояла единственная система ПВО "Полимер-Редут "...

        Бедная "Москва"... что только на неё диванные эксперты не ставили.
        Проблема "Москвы" была как раз в том, что ПВО РКР не менялось со времён СССР. Никакими "Полиментами-Редуатми" там даже не пахло.
        А ещё в том, что "длинную руку" корабельного соединения, вооружённую ПКРК ДД и ЗРК ДД и которую в ближней зоне должны прикрывать другие корабли этого соединения, выпихнули в одно лицо в РЛД косплеить "Шеффилд". С таким же успехом можно С-400 на передовую вытащить.
  2. alexoff Звание
    alexoff
    +10
    Сегодня, 14:45
    И при этом к нам прилетают планирующие бомбы, которые запускают с немалой высоты. Видимо сбивать их могут, но не хотят
  3. илья63 Звание
    илья63
    +6
    Сегодня, 15:05
    Мда?похоже наши пвошники об этом не знают!(жду ура минасоторов) laughing
  4. Скобаристан Звание
    Скобаристан
    -2
    Сегодня, 15:06
    Цитата: alexoff
    Видимо сбивать их могут, но не хотят

    А давайте посчитаем. Какова скорость набора высоты у тех же Су-24,.что бы с кабрирования запустить бомбу и сколько секунд надо на весь маневр. То есть резкий набор высоты , запуск и уход на малую высоту. Потом посмотрим время реакции ПВО , время полета ракеты . Сравним все это .
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +2
      Сегодня, 15:25
      Они планирующие бомбы сбрасывают с миг-29 и су-27, су-24 только для крылатых ракет используют.
      Потом посмотрим время реакции ПВО , время полета ракеты . Сравним все это .
      и видимо получаем что времёни реакции С400 не хватает. Ну или у нас по традиции увели ПВО подальше от линии фронта, ведь по ним прилетают западные ракеты.
      1. Alexey RA Звание
        Alexey RA
        +1
        Сегодня, 16:09
        Цитата: alexoff
        и видимо получаем что времёни реакции С400 не хватает.

        Хватает, но при одном условии - наличии ДРЛО.
        Иначе, при работе с земли, дальности радиовидимости не хватает ни для отработки цикла "обнаружение (РТВ) - выдача ЦУ зрдн - поиск в секторе и захват цели - пуск ЗУР - наведение - поражение", ни для коррекции траектории ЗУР с АРЛ ГСН (если цель ушла за радиогоризонт).
    2. Stoler Звание
      Stoler
      0
      Сегодня, 15:27
      Ну а самолет то чо не сбивают? what
    3. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      -1
      Сегодня, 15:35
      Так то воздух-земля. А в статье ещё и про воздух-воздух говорится. Что не смогут они нашим истребителям противостоять, потому что летать фу-16 низко будут и сбивать наши самолёты не смогут
  5. Вадим С Звание
    Вадим С
    -2
    Сегодня, 15:09
    Я думаю наши зенитчики уже ждут кто первый поставит метку о сбитом ф16, наверняка обойдут по счёту набитые абрамсы
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      -1
      Сегодня, 15:31
      Ну денег за первый сбитый уже обещано
  6. Enceladus Звание
    Enceladus
    +1
    Сегодня, 15:17
    А где ВВВ? feel

    --- Не каждый Ф-16 долетит до середины Днепра
  7. Stoler Звание
    Stoler
    +2
    Сегодня, 15:29
    "Пресса США: российская ПВО способна сбивать самолёты ВСУ в любой точке Украины"- только они летают и наносят удары почему то request
  8. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    -1
    Сегодня, 15:30
    . даже когда ВСУ получат ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120 для поставленных Западом истребителей F-16, они не смогут их эффективно использовать, поскольку при запуске с малых высот эти боеприпасы теряют дальность действия

    Не лишено смысла what
  9. sdivt Звание
    sdivt
    +2
    Сегодня, 15:37
    Как же меня вот это вот забавляет...

    - западные СМИ врут!
    - американская пресса искажает факты!
    - иностранные журналисты освещают только выгодные для них стороны!
    - западная журналистика куплена!
    Уважаемое издание Forbes отмечает, что российская ПВО способны уничтожать цели над любой точкой Украины
    и опять:
    - западные СМИ врут!
    - американская пресса искажает факты!
    - иностранные журналисты освещают только выгодные для них стороны!
    - западная журналистика куплена!

    Старая истина: если противник начал тебя хвалить, остановись и подумай. Ты явно что-то сделал не так.
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 16:10
    Предположим, быстрый, верткий самолёт сбивать очень издали сложно...
    У зенитных ракет тоже есть ограничения и дальность, это оно и есть...