В какой-то момент должны состояться переговоры с глазу на глаз. Если произойдет смена американского президента, Трамп будет настаивать на проведении этих переговоров, и я предполагаю, что они состоятся

На Западе большой резонанс вызвало недавнее выступление президента России Владимира Путина во время встречи с руководством МИД РФ, на котором он озвучил четкие критерии и условия, при выполнении которых Москва готова уже сейчас к мирному завершению конфликта на Украине. Киевские власти во главе с утратившим легитимность Зеленским и их западные покровители ожидаемо эти разумные предложения российского лидера отвергли.Но, как выясняется, и на Западе есть весьма разумные политики. Ранее выступавший главным идеологом выхода Великобритании из Евросоюза (в Англии этот процесс называют Brexit), лидер партии Reform UK Найджел Фарадж считает, что Западу следует провести переговоры с Москвой и согласиться на уступки территорий ради сохранения хотя бы части государства под названием Украина.— приводит высказывание политика британская газета Daily Mail.На вопрос журналиста, поддерживает ли возглавляемая им партия дальнейшее оказание Лондоном военно-финансовой помощи Украине, Фарадж ответил, что в принципе он за поддержку Киева, но это лишь затянет конфликт и приведет к новым многочисленным жертвам. Предстоящие переговоры не будут простыми, продолжил политик, но они неизбежны в любом случае. По его мнению, как минимум Крым украинским не станет уже никогда. Да и остальные территории на востоке Украины, перешедшие под контроль ВС РФ, Путин никогда не уступит, уверен лидер партии Reform UK.Говоря о западных санкциях против РФ Фарадж отметил, что они не только оказались неэффективными, но и привели к стратегическому сближению России с Китаем и другими странами. По его мнению, санкционная политика Запада привела к формированию целого блока стран, которые все меньше готовы не то что подчиняться, но даже прислушиваться к мнению Вашингтона, Лондона и Брюсселя.Автор статьи в британской газете особо отметил, что Фарадж является другом Трампа и рассчитывает на его победу на предстоящих в ноябре выборах в США. В этом случае, уверен британский политик, Трамп и республиканцы просто принудят киевские власти сесть за стол переговоров с Москвой и пойти на уступки президенту Путину, в том числе в части потери территорий.Ранее Фарадж назвал причину, по которой Зеленскому не стоит отказываться от предложения президента России Владимира Путина о мире, а вместо этого согласиться на переговоры. В частности, он сослался на большие проблемы с мобилизацией украинской молодежи и демографическую ситуацию в стране.К слову, согласно последним опросам партия «Реформ» Найджела Фараджа вытеснила правящую Консервативную фракцию (тори) со второго места. Досрочные выборы после роспуска парламента в Великобритании состоятся 4 июля.