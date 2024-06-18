Британский политик: конфликт на Украине должен завершиться переговорами и уступками Киевом территорий

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Британский политик: конфликт на Украине должен завершиться переговорами и уступками Киевом территорий

На Западе большой резонанс вызвало недавнее выступление президента России Владимира Путина во время встречи с руководством МИД РФ, на котором он озвучил четкие критерии и условия, при выполнении которых Москва готова уже сейчас к мирному завершению конфликта на Украине. Киевские власти во главе с утратившим легитимность Зеленским и их западные покровители ожидаемо эти разумные предложения российского лидера отвергли.

Но, как выясняется, и на Западе есть весьма разумные политики. Ранее выступавший главным идеологом выхода Великобритании из Евросоюза (в Англии этот процесс называют Brexit), лидер партии Reform UK Найджел Фарадж считает, что Западу следует провести переговоры с Москвой и согласиться на уступки территорий ради сохранения хотя бы части государства под названием Украина.



В какой-то момент должны состояться переговоры с глазу на глаз. Если произойдет смена американского президента, Трамп будет настаивать на проведении этих переговоров, и я предполагаю, что они состоятся

— приводит высказывание политика британская газета Daily Mail.

На вопрос журналиста, поддерживает ли возглавляемая им партия дальнейшее оказание Лондоном военно-финансовой помощи Украине, Фарадж ответил, что в принципе он за поддержку Киева, но это лишь затянет конфликт и приведет к новым многочисленным жертвам. Предстоящие переговоры не будут простыми, продолжил политик, но они неизбежны в любом случае. По его мнению, как минимум Крым украинским не станет уже никогда. Да и остальные территории на востоке Украины, перешедшие под контроль ВС РФ, Путин никогда не уступит, уверен лидер партии Reform UK.

Говоря о западных санкциях против РФ Фарадж отметил, что они не только оказались неэффективными, но и привели к стратегическому сближению России с Китаем и другими странами. По его мнению, санкционная политика Запада привела к формированию целого блока стран, которые все меньше готовы не то что подчиняться, но даже прислушиваться к мнению Вашингтона, Лондона и Брюсселя.

Автор статьи в британской газете особо отметил, что Фарадж является другом Трампа и рассчитывает на его победу на предстоящих в ноябре выборах в США. В этом случае, уверен британский политик, Трамп и республиканцы просто принудят киевские власти сесть за стол переговоров с Москвой и пойти на уступки президенту Путину, в том числе в части потери территорий.

Ранее Фарадж назвал причину, по которой Зеленскому не стоит отказываться от предложения президента России Владимира Путина о мире, а вместо этого согласиться на переговоры. В частности, он сослался на большие проблемы с мобилизацией украинской молодежи и демографическую ситуацию в стране.

К слову, согласно последним опросам партия «Реформ» Найджела Фараджа вытеснила правящую Консервативную фракцию (тори) со второго места. Досрочные выборы после роспуска парламента в Великобритании состоятся 4 июля.
10 комментариев
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  1. Irokez Звание
    Irokez
    0
    Сегодня, 11:34
    Западу следует провести переговоры с Москвой и согласиться на уступки территорий ради сохранения хотя бы части государства под названием Украина.

    Какие уступки. Для нас полная капитуляция Окраины и парад в Киеве по этому поводу.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 11:37
    Что то у меня подозрение ,что нас хотят в словесности переиграть. На западе ни кому верить нельзя.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +4
      Сегодня, 11:42
      С ними можно разговаривать только через такой телекоммуникационный портал.
    2. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      +1
      Сегодня, 12:09
      То, чего они "хотят" понимают, полагаю, все россияне. И начхать на их убогие "хотелки"...

      Свои условия (на СЕГОДНЯШНИЙ день), для обеспечения своей безопасности на данном направлении, Москва озвучила достаточно четко. Добавив, кстати, что они, далеко не окончательные и будут только ужесточаться...
  3. Egeny Звание
    Egeny
    -1
    Сегодня, 11:40
    Родился: 3 апреля 1964 года (60 лет), Даун
    Рост: 173 см
    Жаль что только к больным и убогим приходят здравые мысли.
  4. Копчёный Звание
    Копчёный
    +1
    Сегодня, 11:44
    Ну он прав. Нужны переговоры, новые границы и всё такое по феншую окончания конфликта. Всё таки совсем другое дело когда после таких вещей будут всё равно прилетать по тебе ракеты и случатся теракты, нежели без переговоров.
  5. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 12:07
    В какой-то момент должны состояться переговоры с глазу на глаз. Если произойдет смена американского президента, Трамп будет настаивать на проведении этих переговоров, и я предполагаю, что они состоятся — приводит высказывание политика британская газета Daily Mail.
    Стоит отметить что Найджел Фарадж не настолько глуп чтобы делать столь простые заявления. Также не стоит забывать о встрече Виктора Орбана с Трампом на которой обсуждались очень многие многие вопросы именно потому к мнению Орбана прислушиваются в Европейской Комиссии предподзакрыв глаза на собственную недальновидность.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 12:13
    В гейропах здравомыслящих не осталось, не то, что во власти, даже близко к ней. Вот уж где выжженое пошли в политических пасторалях. Против линии партии, госдеповской конечно, никто не рискнет пойти. Брыкаются, один, два, но это исключения, лишь подтверждающие общее правило.
  7. Прощай оружие. Звание
    Прощай оружие.
    +1
    Сегодня, 12:16
    конфликт на Украине должен завершиться переговорами и уступками Киевом территорий.
    всех территорий.
  8. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 13:07
    Я думаю...
    Уже думаю (раньше был добрее)...
    что это конфликт должен просто - завершиться.
    Не должно остаться тех, с кем можно было бы "вести переговоры об уступках территорий".
    Такое время наступит с 29 августа этого года, кстати...
    А дальше... Бери своё, пока оно ничьё! (нар. мудрость)