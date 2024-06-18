Бразильская компания представит в Париже бронемашину Armadillo с легкой ракетной установкой

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Бразильская компания представит в Париже бронемашину Armadillo с легкой ракетной установкой

Бразильская оборонная компания Mac Jee представит на выставке Eurosatory 2024, которая открылась в Париже на этой неделе, широкий спектр передовых оборонных разработок, таких как управляемые боеприпасы, ракетная артиллерия и взрывчатые вещества, пишет испанский новостной ресурс www.infodefensa.com.

По данным ресурса, на парижской выставке будут показаны система противовоздушных управляемых боеприпасов Dagger и бронемашина Armadillo 4x4 с «самой универсальной ракетной пусковой установкой». Также бразильцы представят 155-миллиметровые боеприпасы стандарта НАТО M-107 HE и семейство боеприпасов воздушного базирования MK 81, МК 82, МК 83 и МК 84.




Кроме того, компания продемонстрирует на выставке и свои высокоавтоматизированные и эффективные установки по производству взрывчатых материалов типа циклотетраметилентетранитроамина. Подобные материалы в основном используется в ракетах или бомбах в качестве детонатора менее дорогого основного взрывчатого вещества.

Напомним, что в феврале этого года на международной оборонной выставке World Defence Show в Саудовской Аравии бразильская компания уже представляла мини-систему залпового огня (РСЗО) Armadillo.
3 комментария
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 12:16
    Установка, установкой, главное боеприпасы! Типа НУР, в этом случае, не в тему. Нужны управляемые, высокоточные.
  2. Фаталист Звание
    Фаталист
    0
    Сегодня, 12:20
    Интересно. ПУ на базе "Хаммера". Способна быстро отстреливать 24 заряда калибра 70 мм. как управляемых, так и неуправляемых на 12км. Имеет два блока по 24 боеприпаса для быстрой перезарядки ПУ.
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      0
      Сегодня, 12:29
      В продолжении темы: есть ещё "Амадило ТА2" на базе "Тигра".