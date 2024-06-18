Бразильская компания представит в Париже бронемашину Armadillo с легкой ракетной установкой
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Бразильская оборонная компания Mac Jee представит на выставке Eurosatory 2024, которая открылась в Париже на этой неделе, широкий спектр передовых оборонных разработок, таких как управляемые боеприпасы, ракетная артиллерия и взрывчатые вещества, пишет испанский новостной ресурс www.infodefensa.com.
По данным ресурса, на парижской выставке будут показаны система противовоздушных управляемых боеприпасов Dagger и бронемашина Armadillo 4x4 с «самой универсальной ракетной пусковой установкой». Также бразильцы представят 155-миллиметровые боеприпасы стандарта НАТО M-107 HE и семейство боеприпасов воздушного базирования MK 81, МК 82, МК 83 и МК 84.
Кроме того, компания продемонстрирует на выставке и свои высокоавтоматизированные и эффективные установки по производству взрывчатых материалов типа циклотетраметилентетранитроамина. Подобные материалы в основном используется в ракетах или бомбах в качестве детонатора менее дорогого основного взрывчатого вещества.
Напомним, что в феврале этого года на международной оборонной выставке World Defence Show в Саудовской Аравии бразильская компания уже представляла мини-систему залпового огня (РСЗО) Armadillo.
www.infodefensa.com
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