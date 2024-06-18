(...) должна быть создана аудиторская комиссия для повышения эффективности систем управления и контроля финансирования ЕС, и в частности для предотвращения мошенничества, коррупции, конфликтов интересов и других нарушений

Проблема коррупции на Украине никуда не делась, хотя Зеленский и пытается убедить западных спонсоров в том, что ее нет. Наоборот, после прихода к власти бывшего квнщика коррупция на Украине вышла на государственный уровень, поскольку контролируется офисом президента, а выделяемые Западом средства уходят в карманы украинских чиновников, а не на то, на что выделялись.Такая ситуация не устраивает Брюссель, поэтому Еврокомиссия приняла решение создать специальную аудиторскую комиссию, которая будет контролировать поступающие Киеву средства для предотвращения «случаев коррупции», мошенничества и нецелевых трат. Создана она в рамках в рамках Фонда помощи Украине, работать она начнет с этого года и до 30 июня 2028 года. Основной офис будет находиться в Брюсселе, в Киеве создадут секретариат.— говорится в постановлении ЕК.Предполагается, что данная комиссия не менее шести раз в год будет проводить заседания и ездить в Киев с проверками, но с оговоркой — если «позволят обстоятельства».Данная комиссия создается, в том числе, для контроля тех 50 млрд евро, которые Евросоюз намерен передать Киеву в течение трех лет. В самом Киеве не очень рады такому контролю со стороны Евросоюза, поскольку это ударит по карману украинских чиновников.