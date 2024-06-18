«Для предотвращения коррупции»: ЕС создал специальную комиссию, которая будет отслеживать поступающие Киеву средства

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«Для предотвращения коррупции»: ЕС создал специальную комиссию, которая будет отслеживать поступающие Киеву средства

Проблема коррупции на Украине никуда не делась, хотя Зеленский и пытается убедить западных спонсоров в том, что ее нет. Наоборот, после прихода к власти бывшего квнщика коррупция на Украине вышла на государственный уровень, поскольку контролируется офисом президента, а выделяемые Западом средства уходят в карманы украинских чиновников, а не на то, на что выделялись.

Такая ситуация не устраивает Брюссель, поэтому Еврокомиссия приняла решение создать специальную аудиторскую комиссию, которая будет контролировать поступающие Киеву средства для предотвращения «случаев коррупции», мошенничества и нецелевых трат. Создана она в рамках в рамках Фонда помощи Украине, работать она начнет с этого года и до 30 июня 2028 года. Основной офис будет находиться в Брюсселе, в Киеве создадут секретариат.



(...) должна быть создана аудиторская комиссия для повышения эффективности систем управления и контроля финансирования ЕС, и в частности для предотвращения мошенничества, коррупции, конфликтов интересов и других нарушений
— говорится в постановлении ЕК.

Предполагается, что данная комиссия не менее шести раз в год будет проводить заседания и ездить в Киев с проверками, но с оговоркой — если «позволят обстоятельства».

Данная комиссия создается, в том числе, для контроля тех 50 млрд евро, которые Евросоюз намерен передать Киеву в течение трех лет. В самом Киеве не очень рады такому контролю со стороны Евросоюза, поскольку это ударит по карману украинских чиновников.
22 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 11:39
    «Проблема коррупции на Украине никуда не делась» —

    — Украина и коррупция - это синонимы ...
    1. Пауль Зиберт Звание
      Пауль Зиберт
      +5
      Сегодня, 11:55
      Это как назначить Дракулу главврачом станции переливания крови!
      "Секретариату" комиссии в Куеве скоро начнут завидовать чиновники в Брюсселе!
      Ибо по доходам они обгонят даже Урсулу!..))
    2. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      0
      Сегодня, 13:06
      ...а разве в России дела там лучше в области коррупции...Тиму и его банда пример этому!
  2. Canecat Звание
    Canecat
    +7
    Сегодня, 11:41
    Еврокомиссия приняла решение создать специальную аудиторскую комиссию

    Одна комиссия создает другую комиссию, что бы последняя подчищала следы за первой...
    ... а потом будет создана комиссия по всем комиссиям laughing
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 11:48
      Цитата: Canecat
      Одна комиссия создает другую комиссию, что бы последняя подчищала следы за первой...
      ... а потом будет создана комиссия по всем комиссиям

      Это только увеличивает размер откатов... wassat
      1. Лешак Звание
        Лешак
        +1
        Сегодня, 12:16
        Может в этом и есть скрытый смысл - чтобы укропу денег меньше досталось... what
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 13:17
          Цитата: Лешак
          Может в этом и есть скрытый смысл - чтобы укропу денег меньше досталось... what
          Это как жена начинает бухать вместе с мужем, чтобы ему меньше досталось. В итоге спиваются оба. lol
    2. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 12:59
      Невысокий мужчинка средних лет, небритый, неухоженный и неопрятно одетый смотрел на худощавую женщину и думал про себя - "Она хочет лишить меня права воровать сколько мне вздумается и ограничить моё безбедное существование. Стерва."
      Худощавая, невысокая женщина, с улыбкой напоминающей акулий оскал смотрела на сидящего напротив её мужчинку средних лет и думала - "Ради своей и своей семьи шикарной жизни я готова разговаривать и улыбаться кому угодна, даже сидящему передо мной ничтожеству, возомнившему себя центром вселенной, кладезем ума и непревзойденным военным стратегом, но позволить воровать ему наши деньги я не позволю. Попрошайка и вор." angry
    3. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      0
      Сегодня, 13:07
      вечная цепная реакция...
    4. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 13:08
      Цитата: Canecat
      Одна комиссия создает другую комиссию, что бы последняя подчищала следы за первой...
      ... а потом будет создана комиссия по всем комиссиям
      Помнится, в одной нашей известной на всю страну компании понадобилось, в связи с кончиной КПСС, куда-либо пристроить освобождённого секретаря местной парторганизации.
      Делать он, как и положено таким персонажам, ничего не умел, на производство его не отправишь. Но жалко было - человек-то хороший...
      В итоге, специально для него, учредили новую единицу в штатном расписании - "Заместитель Генерального директора по контролю за исполнением распоряжений Генерального директора".
      Многотысячный коллектив отнёсся с юмором и пониманием, а через четыре года этого парторга отправили на "заслуженный отдых"...
      Секретарю комсомольской организации тогда повезло меньше - выперли мастером на производство. Благо, образование позволяло. От него, собственно, эту историю и знаю.
    5. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 13:20
      Добрый день, Игорь! hi А как быть? В Брюсселе обзавидовались , глядя на эту украинскую коррупци wassat
      Решили участвовать lol .
  3. lukash66 Звание
    lukash66
    +1
    Сегодня, 11:43
    Молодцы рыбята из гейропы, сами хапнули, сейчас дадут своим приятелям подзаработать.)
  4. Васян1971 Звание
    Васян1971
    -1
    Сегодня, 11:49
    ЕС создал специальную комиссию, которая будет отслеживать поступающие Киеву средства

    "Ха ха" три раза! Сколько таких "комиссий" рагули уже пережевали и выплюнули! Одной больше, одной меньше. Пока укробараны будут пытаться забодать Россию, деньги будут давать щедрой рукой, несмотря ни на какую "коррупцию". Резаной бумаги не жалко...
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 11:50
    «Для предотвращения коррупции»: ЕС создал специальную комиссию, которая будет отслеживать поступающие Киеву средства
    . Закон жизни чиновнечества... кто выделяет, контролирует, считает, тот и ИМЕЕТ!!!
  6. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    0
    Сегодня, 11:50
    Класс! Сами воруют, сами комиссию создают, сами отчеты заслушивают! Прелесть! Хоть чему-то у нас научились...
  7. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 11:51
    (...) должна быть создана аудиторская комиссия для повышения эффективности систем управления и контроля финансирования ЕС, и в частности для предотвращения мошенничества, коррупции, конфликтов интересов и других нарушений
    — говорится в постановлении ЕК.
    Комиссия уже в "доле" к гадалке не ходи! Про конфликты интересов понравилось особенно laughing
  8. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    0
    Сегодня, 12:13
    не...надо создать не комиссию...а комиссище...не ...комиссиииссвсииищище
  9. Уарабей Звание
    Уарабей
    +1
    Сегодня, 12:28
    Это какая комиссия по счету уже? Они никак понять не могут что ли, что и эту комиссию купят, и в итоге денег своруют еще больше.
  10. Khakas Звание
    Khakas
    0
    Сегодня, 12:28
    Ха) наивные - комиссия. Не на тех напали laughing
  11. singless Звание
    singless
    0
    Сегодня, 12:34
    им разрешили взять 10 процентов а зелек взял 70
  12. Last centurion Звание
    Last centurion
    +1
    Сегодня, 12:41
    Точка откатов переезжает в Европу... С филиалом заноса в Киеве. :)
  13. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 12:54
    "Если не можешь пропустить пьянку сам-- возглавь её!" laughing