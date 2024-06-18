АІМ-9 Sidewinder: одна из самых массовых и дешевых западных ракет класса «воздух-воздух»
Американская ракета класса «воздух-воздух» АІМ-9B Sidewinder была принята на вооружение ВС США в 1956 году. При этом прототип, получивший обозначение Sidewinder AIM-9A, был впервые успешно запущен в сентябре 1953 года.
С того момента и по сегодняшний день ракета прошла целый ряд модернизаций. Данный боеприпас стоит на вооружении более 30 стран.
Что характерно, изначально разрабатывающаяся в качестве авиационного средства поражения, Sidewinder может запускаться и с наземных установок. В таком варианте она используется в качестве средства ПВО.
Последняя версия AIM-9X, которая массово производится компанией Raytheon Missile Systems с 2004 года, получила возможность поражать воздушные цели на расстоянии до 35 км. В свою очередь, инфракрасная головка самонаведения версии 9X отличается от предшественниц собственным средством охлаждения, повышенной помехозащищенностью, а также способна формировать тепловое изображение цели и взаимодействовать с нашлемной системой целеуказания пилота.
Длина Sidewinder AIM-9X достигает около 3 метров, полная масса – 85,3 кг. Боеголовка ракеты имеет кольцевую форму осколочного взрыва. Боеприпас способен развивать скорость до 2,5 чисел Маха.
Стоит добавить, что в 20012 году Пентагон заказал Raytheon разработку AIM-9X Block II. Ракета помимо всего прочего должна была получить увеличенный радиус действия. На сегодняшний день она так и не принята на вооружение.
В то же время Sidewinder стала крайне популярной благодаря своей простоте и относительно низкой стоимости. В зависимости от версии цена ракеты колеблется от 350 до 600 тыс. долларов (во столько оценивают пока не выпускаемую серийно Block II).
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