Итальянское издание: Рим передаст Киеву дальнобойные ракеты Storm Shadow
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Проводя якобы мирную конференцию, западные страны продолжают одновременно накачивать Украину оружием. Как сообщает итальянская газета Fatto Quotidiano, ссылаясь на свои источники, власти страны приняли решение поставить Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow.
Стоит отметить, что это происходит на фоне разговоров о необходимости дать разрешение Киеву использовать западное оружие для ударов по российской территории.
Эти ракеты должны войти в готовящийся девятый пакет военной помощи. По данным издания, глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто должен представить все вооружения, что войдут в этот пакет, до конца июня. Среди них, помимо ракет Storm Shadow, называется также система ПВО Samp-T. Окончательное решение по девятому пакету будет принято до саммита НАТО в Вашингтоне 9-11 июля, пишет Fatto Quotidiano.
Итальянская газета отмечает, что решение о передаче Киеву дальнобойных ракет говорит о том, что премьер Италии Джорджа Мелони изменила свое отношение к конфликту на Украине в сторону более проамериканского.
Storm Shadow – это крылатая ракета большой дальности воздушного базирования, являющаяся совместной англо-французской разработкой. Ракета имеет дальность полёта примерно 560 километров.
Википедия/David Monniaux
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