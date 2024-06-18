Итальянское издание: Рим передаст Киеву дальнобойные ракеты Storm Shadow

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Итальянское издание: Рим передаст Киеву дальнобойные ракеты Storm Shadow

Проводя якобы мирную конференцию, западные страны продолжают одновременно накачивать Украину оружием. Как сообщает итальянская газета Fatto Quotidiano, ссылаясь на свои источники, власти страны приняли решение поставить Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Стоит отметить, что это происходит на фоне разговоров о необходимости дать разрешение Киеву использовать западное оружие для ударов по российской территории.



Эти ракеты должны войти в готовящийся девятый пакет военной помощи. По данным издания, глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто должен представить все вооружения, что войдут в этот пакет, до конца июня. Среди них, помимо ракет Storm Shadow, называется также система ПВО Samp-T. Окончательное решение по девятому пакету будет принято до саммита НАТО в Вашингтоне 9-11 июля, пишет Fatto Quotidiano.

Итальянская газета отмечает, что решение о передаче Киеву дальнобойных ракет говорит о том, что премьер Италии Джорджа Мелони изменила свое отношение к конфликту на Украине в сторону более проамериканского.

Storm Shadow – это крылатая ракета большой дальности воздушного базирования, являющаяся совместной англо-французской разработкой. Ракета имеет дальность полёта примерно 560 километров.
41 комментарий
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +7
    Сегодня, 12:40
    Ну вот и эти отметились. Именно их ракетами и будут лупить издалека по нашему мирняку.

    зы Начёрта их в пандемию спасали?
    1. Alex777 Звание
      Alex777
      +1
      Сегодня, 12:56
      Поставки ракет дальностью в 560 км нарушают Договор о нераспространении ракетных технологий. Поэтому есть такие ракеты, про которые в статье сказано, а есть их экспортный вариант: до 300 км. Насколько я в курсе, бритты поставляли экспортные и они у них закончились.
    2. Владимир80 Звание
      Владимир80
      -3
      Сегодня, 12:59
      Ну вот и эти отметились. Именно их ракетами и будут лупить издалека по нашему мирняку.

      интересно, вам плюсов понаставили те кого эта новость очень радует?
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 13:00
        спросите тех кто наставил. я как бы не за плюсами сюда хожу. а пообщаться с людьми, узнать их мнение по ряду вопросов.
  2. Фаталист Звание
    Фаталист
    +6
    Сегодня, 12:40
    Странно. Третий год войны, а боеприпасы супостату приходять и приходють. Маршруты не все изведаны, что ли? Вопрос, чисто риторический.
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      0
      Сегодня, 13:00
      Странно. Третий год войны, а боеприпасы супостату приходять и приходють.

      ну так и чат-боты воют про "еще чуть-чуть", ничего не меняется...
  3. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +2
    Сегодня, 12:41
    Мелони совсем дура? Италии плохо живется? И с Россией торгует, газ-вино-сыры и прочее... тоже как бриты и французы хочет потерять рынок? Вот что долгое пребывание на солнце делает...
    1. Maxim G Звание
      Maxim G
      -3
      Сегодня, 12:42
      Какой рынок потеряли французы?
      Вино их в магазинах стоит.
      И коньяк за 800 т.руб.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 12:44
        Там это вино такое же французское как мы тут все нанайцы. И коньяк тоже. В лучшем случае молдаване с поляками бадяжили.
        1. Maxim G Звание
          Maxim G
          -1
          Сегодня, 12:50
          И коньяк и вино французские.
          Если Вы ничего лучше тираспольского бордо не пили, то сочувствую.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +2
            Сегодня, 12:51
            Я вообще стараюсь не пить. Разве что водку нашу.
          2. Южноукраинец Звание
            Южноукраинец
            +2
            Сегодня, 13:09
            .Если Вы ничего лучше тираспольского бордо не пили, то сочувствую.

            Извините, а что Вы имеете против молдавского вина? Уверены, что французская кислятина лучше?
            1. Maxim G Звание
              Maxim G
              0
              Сегодня, 13:12
              Кислятина это сухое вино,что ли? laughing
              1. Южноукраинец Звание
                Южноукраинец
                0
                Сегодня, 13:13
                Ладно, Вы прицепились к слову кислятина. Так всё же, что не так с молдавским вином? Пробовали?
                1. Maxim G Звание
                  Maxim G
                  0
                  Сегодня, 13:17
                  Пробовали

                  Да. Не в восторге.

                  Сейчас пью своё домашнее, сделанное из ирги или яблок.
                  1. Южноукраинец Звание
                    Южноукраинец
                    0
                    Сегодня, 13:23
                    . Да. Не в восторге.

                    Я живу в этом краю, тоже делаю вино. Ну да на вкус и цвет, сами знаете, хотя мы в винах вроде, что то понимаем. hi
                    1. Maxim G Звание
                      Maxim G
                      0
                      Сегодня, 13:30
                      Я не про все молдавское вино, а про ту ерундень, что бадяжат из химии.
                      Кстати, что молдавского посоветуете из красного сухого и из лёгких вин (или шампанских) с градусом 7-8%?
    2. Владимир80 Звание
      Владимир80
      -4
      Сегодня, 13:01
      И с Россией торгует, газ-вино-сыры и прочее..

      современному "россиянцу" трудно жить без итальянского сыра и вина???
      1. Василий_Островский Звание
        Василий_Островский
        -1
        Сегодня, 13:21
        поаккуратнее с пренебрежением к россиянам... если сами себя не ощущаете россиянином, то это личное дело, нести сюда такое отношение не следует.
        оставайтесь "россиянцем"
        1. Владимир80 Звание
          Владимир80
          0
          Сегодня, 13:26
          поаккуратнее с пренебрежением к россиянам

          читайте пожалуйста внимательнее, к россиянам (!) претензий нет в моих словах!!!!
          п.с. искусственный интеллект не разбирает слова?
  4. Last centurion Звание
    Last centurion
    +8
    Сегодня, 12:45
    Кто-нибудь кроме тупых голубей мира в этом сомневался?
    Хорошо хоть пока без спецчасти. Хотя ...когда подвесят под ф-16 кто разберёт, что там летит пока не прилетит


    ЗЫ: ещё лет 5 миролюбивой стратегии и будем обсуждать подлодки с трайдентами в Средиземном море...

    ЗЗЫ: что у них там следующее по дальности? Томогавки? Давайте ставки начнут говорить о их передаче в этом году или в следующем?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 12:49
      Думаю в конце этого года и до Томагавков дойдет дело....
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +3
      Сегодня, 13:07
      Вангую, что при пересечении красной линии томагавки превратятся в бесконечные нептуны, которые Украина производит быстрее, чем французы свои ракеты. И новые американские баллистические ракеты превратятся в не менее бесконечные отрк гром. Ну вон французские авиабомбы, которые прилетают в жилые дома, превращаются же в точки-у или просто в неизвестные боеприпасы и ничего, сразу исчезают из новостной повестки
    3. Василий_Островский Звание
      Василий_Островский
      -1
      Сегодня, 13:24
      очень раньше эти подлодки будут там... хоть по ТТХ туда и не нужно, более удобных мест хватает...
  5. Копчёный Звание
    Копчёный
    +1
    Сегодня, 12:47
    «Надевай каску – и вперёд»: вице-премьер Италии призвал Макрона самого отправляться воевать на Украину
    https://topwar.ru/243719-vice-premer-italii-prizval-makrona-poehat-voevat-na-ukrainu.html

    Видимо выборы закончились и можно делать что нужно.
  6. zsdk Звание
    zsdk
    +4
    Сегодня, 12:49
    Интересно, если случится очередная пандемия наши медики снова туда поедут их грязь отмывать?
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      -2
      Сегодня, 13:04
      если случится очередная пандемия наши медики снова туда поедут их грязь отмывать

      в современном мире может случиться любой "сюрреализм" !!!
  7. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    0
    Сегодня, 12:49
    Цитата: Maxim G
    Какой рынок потеряли французы?
    Вино их в магазинах стоит.
    И коньяк за 800 т.руб.

    там с ценой коньяка ничего не перепутали?
    Давеча в дьютифришном магазине видел не дороже 5к евро, это что-то под 500к рублей laughing
    а в наших гиперах коньяк дороже 15к рублей не видел
    Желающих не наблюдал....
    А по винам - главный поставщик вин - Литва, причем уже 2 года.... winked
    При отсутствии виноградников - самое то!
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 12:52
      Ага. А устрицы - из Белоруссии. laughing
      1. Василий_Островский Звание
        Василий_Островский
        -1
        Сегодня, 12:53
        drinks стесняюсь спросить: не нравятся устрицы или Белоруссия?
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          -1
          Сегодня, 12:54
          Странный вопрос. Конечно устрицы. Причём тут Белоруссия то?
          Лучше бы грудинку по-белорусски возили и сало их, белорусское. Вот это да....
          1. Василий_Островский Звание
            Василий_Островский
            0
            Сегодня, 13:27
            я - "ЗА". Молоко, сметана и масло очень вкусное.
            А на рынке в Минске покупал - вообще отпад... чуть слюной не подавился, вспомнил молодость wassat
  8. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    -1
    Сегодня, 12:58
    Жалко.
    Придётся Дыньку вниз башкой вешать... А рядом - этого Гуидо Крозетто.
    По старинному итальянскому обычаю...
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 13:11
      А как иначе потом... итальянскому народу с победителями разговаривать?!
  9. pippo Звание
    pippo
    +3
    Сегодня, 13:02
    Кому мы там гуманитарку отправляли и помогали в своё время тушить пожары??? Нет слов..
    1. Василий_Островский Звание
      Василий_Островский
      0
      Сегодня, 13:29
      вот народ-то италийский помнит... только политики там, как и везде, низкой социальной ответственности... am
  10. К-50 Звание
    К-50
    -1
    Сегодня, 13:07
    Итальянское издание: Рим передаст Киеву дальнобойные ракеты Storm Shadow

    Мы им вакцины во время ковида и медицинские бригады, а они ракеты нашему противнику для ударов по гражданским объектам.
    Вот она "благодарность" западного сообщества!
    Может в следующий раз лучше дать им всем сдохнуть, а не стараться помочь в пандемии?
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      0
      Сегодня, 13:30
      Мы им вакцины во время ковида и медицинские бригады, а они ракеты нашему противнику для ударов по гражданским объектам.

      и кто в такой ситуации ведет себя неадекватно своему положению?
  11. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +1
    Сегодня, 13:12
    А кто то мне сказал, что слова Мелони нет так перевели, очень верно мы её поняли.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 13:25
      Тут забавное же. Всего две недели назад, вице-премьер Италии заявлял, что ни одна итальянская бомба или пуля не полетит в Россию, а Макрону говорил мол иди сам воюй и в комментариях чудаки тут этому рукоплескали. Но это было на предвыборном мероприятии для своего населения, а после выборов можно забыть прошлые слова.
  12. Владимир80 Звание
    Владимир80
    0
    Сегодня, 13:28
    Цитата: Василий_Островский
    очень раньше эти подлодки будут там... хоть по ТТХ туда и не нужно, более удобных мест хватает...

    уважаемый, поставьте себе пожалуйста "галочку" - автоматическая проверка орфографии и грамматики, невозможно читать, поток слов... или в расчете на соответствующую аудиторию?