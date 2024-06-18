Армения подписала контракт на закупку французских 155-мм самоходных гаубиц Caesar
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Армения закупит французские самоходные гаубицы Caesar, соответствующий контракт уже подписан. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
Армения подписала с Францией контракт на закупку неназванного количества французских 155-мм САУ Caesar. Подписание документа прошло накануне, 17 июня, в ходе визита в Париж министра обороны Армении Сурена Папикяна. Параметры соглашения не раскрываются, поэтому сказать, какое количество САУ получит армянская армия, нет возможности.
Мы продолжаем укреплять наши отношения с Арменией в области обороны (...) Новая важная веха — подписание контракта на приобретение гаубиц Caesar.
— написал Лекорню в одной из соцсетей.
По данным Минобороны Армении, глава военного ведомства Сурен Папикян прибыл во Францию для переговоров по вопросам сотрудничества двух стран в военной сфере. В последнее время Армения предпочитает закупаться на Западе, потихоньку уходя от России. Стоит отметить, что это не первый контракт, подписанный Ереваном и Парижем, ранее французы поставили армянскому Минобороны 24 бронетранспортера Bastion из 50 законтрактованных, также Армения заказала у Франции три радара GM200. Кроме того, армяне ведут переговоры с французами по поставкам ЗРК ближнего радиуса действия Mistral 3.
Также в планах Парижа подготовка армянских военнослужащих, пока только зенитчиков, в дальнейшем возможна подготовка и по другим военным специальностям.
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