Армения подписала контракт на закупку французских 155-мм самоходных гаубиц Caesar

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Армения подписала контракт на закупку французских 155-мм самоходных гаубиц Caesar

Армения закупит французские самоходные гаубицы Caesar, соответствующий контракт уже подписан. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Армения подписала с Францией контракт на закупку неназванного количества французских 155-мм САУ Caesar. Подписание документа прошло накануне, 17 июня, в ходе визита в Париж министра обороны Армении Сурена Папикяна. Параметры соглашения не раскрываются, поэтому сказать, какое количество САУ получит армянская армия, нет возможности.



Мы продолжаем укреплять наши отношения с Арменией в области обороны (...) Новая важная веха — подписание контракта на приобретение гаубиц Caesar.

— написал Лекорню в одной из соцсетей.

По данным Минобороны Армении, глава военного ведомства Сурен Папикян прибыл во Францию для переговоров по вопросам сотрудничества двух стран в военной сфере. В последнее время Армения предпочитает закупаться на Западе, потихоньку уходя от России. Стоит отметить, что это не первый контракт, подписанный Ереваном и Парижем, ранее французы поставили армянскому Минобороны 24 бронетранспортера Bastion из 50 законтрактованных, также Армения заказала у Франции три радара GM200. Кроме того, армяне ведут переговоры с французами по поставкам ЗРК ближнего радиуса действия Mistral 3.

Также в планах Парижа подготовка армянских военнослужащих, пока только зенитчиков, в дальнейшем возможна подготовка и по другим военным специальностям.
20 комментариев
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  1. Фаталист Звание
    Фаталист
    +1
    Сегодня, 12:45
    Давече смотрел армканал, так этот деятель пашинян допи...ликался до того, что ".... ОДКБ специально втянули Армению, что б разработать и провести войну против Армении...". В общем, цирк не токмо на Украине.
    1. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 13:04
      Раз пошла такая пьянка и у Армении денег в изобилии надо бы и России рассмотреть вопрос о повышении цен на поставляемый Россией газ для Армении. Бизнес и ничего личного. yes
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        -1
        Сегодня, 13:07
        Что мешает? (Короткий коммент).
        1. кредо Звание
          кредо
          0
          Сегодня, 13:15
          Что мешает? (Короткий коммент).

          Скорей всего нерешительность наших политиков и боязнь услышать о том, что Армения повысит аренду или попросит на выход нашу военную базу и перезаключит с американцами или французами обслуживание местной АЭС. Хотя на мой взгляд ни отсутствие военной базы в Армении ни переход АЭС под чужое обслуживание для России не критично, а где-то может быть и менее затратнее для России.
          В свои регионы нужно вкладываться а не тратить деньги на сторону и попусту. hi
          1. Фаталист Звание
            Фаталист
            0
            Сегодня, 13:18
            Я вообще не понимаю, как на этом "пяточке" под названием Армения, имея военную базу, ПВ по периметру, мы профукали приход пашиняна? А теперь мы все самообманываемся, что вывод нашей базы некоитичен. Спросите тогда лягушатников или саксов, если не критично, чего ж они нас оттуда выперли политически?
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 12:46
    А френчей украина не заругает? Чой то френчи арам продают - френчи должны всё какелам отдать. И за бесплатно.
  3. kirichkov Звание
    kirichkov
    0
    Сегодня, 12:46
    А чё у Франции норм возможность избавится от африканцев. Сначала Армения у них покупать будет потом армяне в Париж заедут на недельку и задержатся на века и неграм придется двигаться в другую страну.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 13:04
      Ну,эта такая месть за Северную Африку нам..
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:48
    Если мы вдруг продлим срок эксплуатации единственного атомного реактора на Армянской АЭС после 2025 г ,я незнаю как это надо будет назвать. am
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      0
      Сегодня, 12:49
      В свете того, что тварят все и по отдельности_ это вам покажется лёгким бризом.)
    2. kor1vet1974 Звание
      kor1vet1974
      0
      Сегодня, 12:51
      Если мы вдруг продлим срок
       И не в друг, а продлим..Как хотите ,так и назовете.. laughing
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 13:10
        Да меморандум подписан о продлении эксплуатации- но юридически,это благие намерения сторон.За эти полтора года многое чего изменилось.
  5. bandabas Звание
    bandabas
    +2
    Сегодня, 12:50
    В свете нонешней политики хачиков существует большой вариант перехода данной техники Азербайджану. Вместе с некоторыми территориями.
  6. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +1
    Сегодня, 12:55
    Я считаю, что президент Армении после потери столь значительной территории уязвим для государственного переворота......
  7. Maxim G Звание
    Maxim G
    0
    Сегодня, 12:55
    ВПК Франции зарабатывает деньги.
    Бастион это вообще какие-то броневики с более слабой бронёй, чем у Гриффона.
  8. С.З. Звание
    С.З.
    0
    Сегодня, 13:00
    Странное решение - вряд ли Армении не хватает именно гаубиц. Тень распила бюджета застилает солнце армянской свободы :)
  9. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 13:01
    Ну и "Байрактар" им (Цезарям) навстречу!
    Уже не жалко.
  10. пылесос Звание
    пылесос
    0
    Сегодня, 13:16
    И надо же, как и Молдавия, денежки нашлись, а нам плакали. безвозмездно или очень дешево отдайте. продайте оружие---Армения, а Молдавия по газу, и там и там деньги вперед платят, а Армении почему то Франция не помогает восстанавливать после наводнения Амению, а мы добрая душа помогаем. Вот так выходит
  11. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 13:28
    Удивляюсь способности наших властей провафлить Армению,половина жителей которой кормятся из России!
    А может так и задумано?
  12. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 13:31
    А потянут хранцузы столько? Цезари для Украины, Тайваня, теперь Армения? Или сроки поставки конец 40 - ых?)))