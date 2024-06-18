После того как 12 июня Минфин США ввел санкции против Московской биржи и НКЦ, у многих экспертов возник вопрос, насколько сильно данная ситуация повлияет на российскую внешнюю торговлю.Ряд специалистов поспешили заявить, что рубль перестал быть конвертируемой валютой и теперь его курс резко снизится. Более того, звучали опасения, что у России возникнут проблемы с импортом, который якобы в подавляющем большинстве случаев закупается за доллары и евро. Это в свою очередь приведет к подорожанию зарубежных товаров на российском рынке и очередному витку инфляции.В то же время немало аналитиков выразили уверенность в том, что вышеупомянутые санкции, которые Вашингтон решил ввести в День России, сделав нашей стране своеобразный «подарок», не смогут оказать негативного влияния на нашу экономику.Во-первых, ЦБ еще с 2022 года готовился к такому сценарию. Следовательно, ограничения против Мосбиржи были вполне предсказуемыми. Во-вторых, наша страна после резкого обострения отношений с Западом взяла курс на дедолларизацию в своей внешней торговле.Подтверждением тому, что последняя идет успешно, выступает заявление главы правительства Казахстана Серика Жумангарина.В беседе с журналистами чиновник сообщил, что доля национальных валют в расчетах между РФ и Казахстаном превышает 85 процентов.Таким образом, как выразился Жумангарин, новые американские санкции, введенные против Мосбиржи и НКЦ, не окажут практически никакого влияния на структуру транзакций, проводимых Казахстаном и Россией.

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