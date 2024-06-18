Испанские производители представили бронемашину ASCOD с дистанционным боевым модулем

Базирующиеся в Испании компании Escribano и GDELS-SBS заключили соглашение о совместном производстве и модернизации бронетехники, предназначенной для экспортного рынка. В качестве первого продукта своего сотрудничества испанские производители представили на международной оборонной выставке Eurosatory 2024 в Париже бронемашину ASCOD с дистанционным боевым модулем Guardian 30.Эта модернизированная гусеничная боевая машина пехоты является одним из главных экспонатов на стенде компании Escribano Mechanical & Engineering, с помощью которой продукция производителя бронетехники GDELS-Santa Barbara System была удачно усовершенствована.Две компании подписали амбициозное соглашение о сотрудничестве, чтобы объединить усилия и расширить свое присутствие на международном рынке с совместными разработками. Главную ставку партнеры сделали на гусеничную БМП ASCOD, тысячи единиц которой GDELS уже продала армиям четырех государств – Испании, Британии, Австрии и Филиппин.Теперь компания Escriban интегрировала в эту бронетехнику дистанционный боевой модуль Guardian 30. Он сконфигурирован вокруг 30-мм пушки с возможностью адаптации к 40-миллиметровой. Помимо этого, модуль включает в себя пулемет, систему ПТУРС и усовершенствованную систему активной защиты.Такую необитаемую башню компания Escribano ранее уже интегрировала в бронетранспортер Dragon 8x8 на базе БТР Piranha от GDELS-SBS.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»