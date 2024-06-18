Испанские производители представили бронемашину ASCOD с дистанционным боевым модулем

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Испанские производители представили бронемашину ASCOD с дистанционным боевым модулем

Базирующиеся в Испании компании Escribano и GDELS-SBS заключили соглашение о совместном производстве и модернизации бронетехники, предназначенной для экспортного рынка. В качестве первого продукта своего сотрудничества испанские производители представили на международной оборонной выставке Eurosatory 2024 в Париже бронемашину ASCOD с дистанционным боевым модулем Guardian 30.

Эта модернизированная гусеничная боевая машина пехоты является одним из главных экспонатов на стенде компании Escribano Mechanical & Engineering, с помощью которой продукция производителя бронетехники GDELS-Santa Barbara System была удачно усовершенствована.



Две компании подписали амбициозное соглашение о сотрудничестве, чтобы объединить усилия и расширить свое присутствие на международном рынке с совместными разработками. Главную ставку партнеры сделали на гусеничную БМП ASCOD, тысячи единиц которой GDELS уже продала армиям четырех государств – Испании, Британии, Австрии и Филиппин.

Теперь компания Escriban интегрировала в эту бронетехнику дистанционный боевой модуль Guardian 30. Он сконфигурирован вокруг 30-мм пушки с возможностью адаптации к 40-миллиметровой. Помимо этого, модуль включает в себя пулемет, систему ПТУРС и усовершенствованную систему активной защиты.

Такую необитаемую башню компания Escribano ранее уже интегрировала в бронетранспортер Dragon 8x8 на базе БТР Piranha от GDELS-SBS.
7 комментариев
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  1. Фаталист Звание
    Фаталист
    0
    Сегодня, 12:56
    И Санта Барбара туда же, эх.... laughing (Шутка).
  2. Romario_Argo Звание
    Romario_Argo
    +1
    Сегодня, 12:59
    УВЗ пора начать выпуск тяжелых БМП на базе танка Т-72Б3М или даже Т-90М3
    был же опыт БТР-Т а за ним ограниченная серия БМО-Т
    дооснастить: "мангал" с ДЗ, колейный трал, в круговую встроенную и разнесенную ДЗ Реликт + ДЗ Каркас + РЭП
    живучесть от ФПВ-дронов вырастет многократно
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      0
      Сегодня, 13:03
      Ну так вот именно. Хай 72ки воюют. Из них делают безэкипажные машины_ дроны. А вот на базе 54/55 есть опыт уже. Давече видел фотку Т62М с мангалом из реактивной брони_ Зверь. Умеем же.
  3. Фаталист Звание
    Фаталист
    0
    Сегодня, 13:11
    М да. Людей вообще не интересует военная техника. Печаль. Не хочется даже клаву "насиловать" ради ТТХ.
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 13:17
      По большому счёту, всё оно примерно одинаковое. И одинаково уязвимое. Интерес представляют цена и объём производства.
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        0
        Сегодня, 13:19
        Возможно вы и правы.... Но есть интересные изюминки у каждой техники. Да ладно, забейте.
  4. Aken Звание
    Aken
    0
    Сегодня, 13:12
    Припоминаю, как после появления Арматы, некий эксперт указывал на необитаемую башню, как на ключевой недостаток, полностью обнуляющий все достоинства танка. Ибо в правильном бою голова командира должна торчать из верхнего люка.
    Видимо, что-то у них изменилось. Или что-то большое сдохло.