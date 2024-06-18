Армянский губернатор пообещал, что ВС Азербайджана выведут войска с оккупированной территории
Несмотря на непрекращающиеся протесты, правительство Армении продолжает курс на демаркацию территорий и делимитацию границы с Азербайджаном, в ходе которых под контроль Баку вслед за Нагорным Карабахом отойдут новые населенные пункты и территории. При этом власти на всех уровнях как могут пытаются успокоить жителей пока еще армянских регионов, которые серьезно встревожены участью оказаться в юрисдикции соседнего государства.
Очередную встречу с жителями региона провел губернатор крупнейшей в стране Гегаркуникской области Карен Саркисян, о чем сообщает армянская газета «Жоховурд» со ссылкой на свои источники. По данным издания, в ходе встречи глава региона обсудил предстоящую демаркацию и делимитацию границы, которые начнутся уже в ближайшее время. При этом фактически в административном центре области, городе Герканук, азербайджанские военные находятся с 12 мая 2021 года. При этом Саркисян заявил, что после подписания соответствующего соглашения ВС Азербайджана выведут свои войска с тех территорий, которые останутся армянскими.
Губернатор отметил, что сам лично осуществит процесс демаркации границы в области, он владеет всеми необходимыми для этой процедуры данными. При этом Саркисян заверил, что повода для беспокойства нет. Он уверенно сообщил о том, что азербайджанские войска отойдут безо всяких проблем.
Однако автор статьи в армянской газете уверенность губернатора пока еще армянской области не разделяет. Он напомнил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев после войны 2020 года неоднократно заявлял, что Баку не намеревается отводить войска с тех территорий Армении, на которых они уже находятся, одновременно высказывая новые территориальные претензии.
Издание связалось с губернатором Гегаркуникской области, чтобы уточнить информацию, поступившую от местных жителей по поводу встречи, однако в ответ Саркисян сказал, что «не припоминает таких обсуждений».
Одной из причин, по которой Ереван идет на все новые территориальные уступки, глава правительства Армении Никол Пашинян называет стремление избежать нового военного конфликта с Азербайджаном. При этом Ереван активно вооружается, делая закупки у западных стран. В частности, министр обороны Франции Себастьен Лекорню написал в своем аккаунте соцсети, что Армения закупит у французов неназванное количество самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. Соответствующий контракт был подписан в ходе вчерашней встречи глав военных ведомств двух стран.
Лекорню добавил, что прошедшая на выставке военной техники Eurosatory в Париже встреча с министром обороны Армении Суреном Папикяном была «теплой и продуктивной».
В марте Франция подписала соглашение о сотрудничестве в военной сфере с Арменией. По нему Париж поставит Еревану высокоточное оружие и окажет помощь в обучении армянских офицеров. После этого президент Азербайджана жестко высказался в адрес Франции, заявив, что руководство Пятой Республики никак не может отказаться от колониальных привычек. Алиев заявил, что «масштаб и география массовых убийств, учиненных французской армией, настолько широки, что не поддаются перечислению».
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