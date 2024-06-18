Зампред Совбеза РФ предупредил Киев, что в случае продолжения конфликта «санитарный пояс» продолжит расширяться
15-16 июня в Швейцарии состоялся широко разрекламированный киевскими властями так называемый «форум мира». Мероприятие, как и предполагалось, завершилось ничем. При этом лидеры целого ряда стран отказались его посещать из-за того, что к обсуждению прекращения конфликта на Украине не допустили российскую сторону.
В то же время накануне вышеупомянутого саммита президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев прямо сейчас может остановить конфликт, если выведет свои войска из оккупированной ими части новых регионов России, а также откажется вступать в НАТО.
Стоит отметить, что как украинские власти, так и их западные кураторы назвали предложение российского лидера неприемлемым. Вместо этого они продолжили делать акцент на абсолютно бесполезном форуме в Швейцарии, пообещав его продолжение.
В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе сегодняшней беседы с журналистами заявил, что киевскому режиму не следует отказываться от предложения Владимира Путина. С его слов, если на Украине на него не согласятся, то следующее будет гораздо хуже.
Медведев пояснил, что в случае продолжения конфликта и дальнейшего наступления ВС РФ «санитарный пояс» продолжит расширяться, и его границы будут устанавливаться не в пользу киевских властей.
Стоит напомнить, что ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что некоторые украинские нардепы обсуждают предложение президента РФ. Однако зампред Совбеза РФ выразил уверенность, что в Верховной раде сегодня нет сил, которые смогли бы поддержать мирную формулу Владимира Путина, так как власти на Украине находятся под полным управлением Запада.
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