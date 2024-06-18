Зампред Совбеза РФ предупредил Киев, что в случае продолжения конфликта «санитарный пояс» продолжит расширяться

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Зампред Совбеза РФ предупредил Киев, что в случае продолжения конфликта «санитарный пояс» продолжит расширяться

15-16 июня в Швейцарии состоялся широко разрекламированный киевскими властями так называемый «форум мира». Мероприятие, как и предполагалось, завершилось ничем. При этом лидеры целого ряда стран отказались его посещать из-за того, что к обсуждению прекращения конфликта на Украине не допустили российскую сторону.

В то же время накануне вышеупомянутого саммита президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев прямо сейчас может остановить конфликт, если выведет свои войска из оккупированной ими части новых регионов России, а также откажется вступать в НАТО.



Стоит отметить, что как украинские власти, так и их западные кураторы назвали предложение российского лидера неприемлемым. Вместо этого они продолжили делать акцент на абсолютно бесполезном форуме в Швейцарии, пообещав его продолжение.

В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе сегодняшней беседы с журналистами заявил, что киевскому режиму не следует отказываться от предложения Владимира Путина. С его слов, если на Украине на него не согласятся, то следующее будет гораздо хуже.

Медведев пояснил, что в случае продолжения конфликта и дальнейшего наступления ВС РФ «санитарный пояс» продолжит расширяться, и его границы будут устанавливаться не в пользу киевских властей.

Стоит напомнить, что ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что некоторые украинские нардепы обсуждают предложение президента РФ. Однако зампред Совбеза РФ выразил уверенность, что в Верховной раде сегодня нет сил, которые смогли бы поддержать мирную формулу Владимира Путина, так как власти на Украине находятся под полным управлением Запада.
31 комментарий
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  1. Heda Звание
    Heda
    +14
    Сегодня, 13:43
    «санитарный пояс» продолжит расширяться

    Стесняюсь спросить, а под "санитарным поясом" он случаем не пару несчастных сёл в Харьковской области подразумевает? what
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      -6
      Сегодня, 13:53
      Читайте между строк, Путин заведомо выдал предложения Украине от которого у их хозяев оба глаза дернулись, все понимаю, что мир наступит на поле боя, где пройдет граница ? однозначно за Днепром, в руководстве России прекрасно понимают, побережье Черного моря однозначно должно стать российским, там Приднестровье маячит с конфликтом.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +4
        Сегодня, 14:37
        Как только началось создание этого пояса так сразу на западе стали собирать войска для отправки. И операция сразу незаладилась. Так что хозяева дернулись так, что дернулись в кремле
    2. Иезекиль 25-17 Звание
      Иезекиль 25-17
      -4
      Сегодня, 14:19
      Для Вас, увы нет: граница по Днепру и Дунаю; Киев российский.
      1. Грица Звание
        Грица
        +1
        Сегодня, 15:13
        Цитата: Иезекиль 25-17
        граница по Днепру и Дунаю; Киев российский.

        Вы случайное не с февраля 2022 года пишете? Проснитесь...
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      -5
      Сегодня, 14:27
      Цитата: Heda
      Стесняюсь спросить, а под "санитарным поясом" он случаем не пару несчастных сёл в Харьковской области подразумевает?

      Спрашивайте,не стесняйтесь.
      За май 2024 года в Харьковской области было освобождено 17 населенных пунктов, в том числе:

      в Волчанском районе: с. Бугроватка, с. Гатище, с. Огурцово, с. Плетеневка, с. Старица;
      в Харьковском районе: с. Борисовка, п. Глубокое, с. Красное, с. Лукьянцы, с. Мороховец, с. Олейниково, с. Пыльная, с. Стрелечья;
      в Купянском районе: с. Берестовое, с. Кисловка, с. Котляровка, с. Ивановка.
      1. Серж9901 Звание
        Серж9901
        +5
        Сегодня, 14:41
        5 км от границы никак не тянут на "санитарный пояс" , даже на "санитарную веревочку" ...даже на "санитарный шнурок" . А вот болтовня , не подкрепленная победами на поле боя , выхолащивает надежды на успех . И не забываем про главное - 1: 5 как сказал ВВП это сотни тысяч погибших наших геройских ребят и сотни мирных жителей .Тут надо или решительно действовать или сворачивать эту ...СэВэО.
    4. Грица Звание
      Грица
      -2
      Сегодня, 15:11
      Цитата: Heda
      Стесняюсь спросить, а под "санитарным поясом" он случаем не пару несчастных сёл в Харьковской области подразумевает?

      А так же Рыжовку в Сумской.
    5. сергей фонов Звание
      сергей фонов
      0
      Сегодня, 15:22
      Heda! Я тоже не могу понять, как может расширится то, чего ещё нет? Мне нравятся заявления Медведева, но хотелось бы конкретики от человека, который имеет более высокий уровень доступа к информации, в том числе и к секретной.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -9
    Сегодня, 13:43
    Пока на два дня у нас за главного в России Валентина Матвиенко,от Дмитрия Анатольевича мы можем многое услышать.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      0
      Сегодня, 13:54
      а что Мишустин в отпуске ?
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        -3
        Сегодня, 14:12
        Верное замечание,Мишустина я не нашёл составе делегации для визита в КНДР.Стало спокойнее,есть кому кнопку нажать.
        1. 30 вис Звание
          30 вис
          +1
          Сегодня, 15:51
          Цитата: tralflot1832
          Верное замечание,Мишустина я не нашёл составе делегации для визита в КНДР.Стало спокойнее,есть кому кнопку нажать.

          Кнопку возят за президентом России . Специально обученные люди .. Оставлять другим не рекомендовано .
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            -1
            Сегодня, 15:55
            30 вис.Наша делегация будет находится в 200 км от ЗРК и истребителей США.Успеют кнопку нажать?
            1. 30 вис Звание
              30 вис
              0
              Сегодня, 16:02
              Цитата: tralflot1832
              30 вис.Наша делегация будет находится в 200 км от ЗРК и истребителей США.Успеют кнопку нажать?

              Вопрос не по должности .. Путин был на Камчатке . Там вообще километры от штатов ... Значит есть протоколы для разных случаев .
              1. tralflot1832 Звание
                tralflot1832
                0
                Сегодня, 16:12
                30 вис.Меня беспокоит что в состав делегации входят глава МИД и глава МО РФ,кто за главного в России за кнопку.С утра шухер у ТОФа - который вышел на учения в составе 40 вымпелов.КНР показали свою РПКСН в Тайваньском проливе в надводном положении.Путин прибыл в Якутск в сопровождении СУ- 30.Представляю что будет твориться в небе КНР и КНДР.Тревожно что то.
      2. A17ttt
        A17ttt
        0
        Сегодня, 14:33
        Silver99
        Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами по кураторству отдельных федеральных проектов.

        За вице-премьером Дмитрием Григоренко закреплено кураторство 14 федеральных проектов, 9 из них — в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Вице-премьер Виталий Савельев будет курировать пять федеральных проектов, входящих в национальный проект «Беспилотные авиационные системы», а также семь из проекта «Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года» и три — по направлению «Технологический рывок».
        За вице-премьером Маратом Хуснуллиным остается кураторство двух федеральных проектов из нацпроекта по модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Также он будет курировать проект «Реинжиниринг правил промышленного строительства». Вице-премьер Дмитрий Чернышенко будет отвечать за социальный федеральный проект «Профессионалитет».
        1. сергей фонов Звание
          сергей фонов
          0
          Сегодня, 15:45
          Интересно, а кто у нас куратор ответственный за производство гвоздей? Понимаю глупость написал, но тем не менее, кто же этот человек? Да, курировать это одно, а заставить работать производство на страну. Можно ли изготовить гвозди без цифровых технологий, это же в конце концов не "беспилотные авиационные системы"? Мне конечно не ответят, а Матвиенко?
    2. Alexandr Sharapov Звание
      Alexandr Sharapov
      +2
      Сегодня, 14:14
      Такая же говорящая голова , только с российской стороны laughing
  3. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +10
    Сегодня, 13:51
    Пусть он эту байку людям в глаза попробует рассказать.В том же Белгороде.А не в сетиX
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +4
      Сегодня, 13:55
      ДАМ "выступил" как ЭХО, к речи ВВП, потому как данное уже было сказано и не раз.
  4. Копчёный Звание
    Копчёный
    -3
    Сегодня, 13:54
    Всё не перестают теребить эту хохму с отодвиганием линии.
  5. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    +3
    Сегодня, 13:55
    Они согласятся, если Россия победит. А чтобы России победить, ей нужно воевать по-настоящему, а не проводить специальную, хотя и военную операцию. Для победы нужно уничтожать мосты, узловые ж.д станции, штабы управления, места, с которых осуществляются пуски ракет и действует ПВО. Несмотря на то, что эти места находятся рядом с жилыми зданиями. Иначе, победить сложно + будут потери с нашей стороны. Что сейчас, собственно говоря, и происходит.
  6. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +5
    Сегодня, 13:59
    Прямо Бабай какой-то, все озвучивает и озвучивает...
    Ему за эту говорильню зарплату платят?
    Судя по публикуемым доходам - дело это выгодное, человек 150-200 обычных граждан за эти деньги можно содержать...
  7. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 14:05
    Предупреждения Димона это серьезно. Шароварам стоит призадуматься :)
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 14:16
    НАТО уже ответило- мы признанаем любую заморозку конфликта ,на любых условиях и затащим 404 в альянс.У них только одна проблема - что считать победой Украины.Так что не обольщаеся.
  9. seamen2 Звание
    seamen2
    +6
    Сегодня, 14:23
    на самом деле эти *запросил пардону* в который раз, то бишь эти настойчивые приглашения к переговорам, заставляют задуматься, что не все так хорошо в королевстве нашем и с экономикой и с остальным, вопреки бодрым реляциям Соловья по *вести fm*..
    вот как будет это истолковано дражайшими *партнерами*.
  10. A17ttt
    A17ttt
    0
    Сегодня, 14:30
    В то же время накануне вышеупомянутого саммита президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев прямо сейчас может остановить конфликт, если выведет свои войска из оккупированной ими части новых регионов России, а также откажется вступать в НАТО.

    Помнится мне список шире был с начала СВО.
    Что-то по демилитаризации и т.д. всей территории Украины.
    Давеча уже вписали снятие санкций, но другое (выше упомянутое) убрали.

    Что за пасьянс, за спинами тех кто на ЛБС?
  11. С.З. Звание
    С.З.
    0
    Сегодня, 15:14
    Санитарный пояс какой-то странный, Белгороду достается не меньше, чем ранее, также начались прилеты в курской области, Липецкой и Ростовской.
  12. Октиллион Звание
    Октиллион
    -1
    Сегодня, 15:15
    Два любимых симулякра официоза и околоофициоза: "перемалывание" и "отодвигание".
  13. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    0
    Сегодня, 15:22
    Интересно санитарный пояс до красной черты или после, а в санитарную зону входит санитарный пояс?