15-16 июня в Швейцарии состоялся широко разрекламированный киевскими властями так называемый «форум мира». Мероприятие, как и предполагалось, завершилось ничем. При этом лидеры целого ряда стран отказались его посещать из-за того, что к обсуждению прекращения конфликта на Украине не допустили российскую сторону.В то же время накануне вышеупомянутого саммита президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев прямо сейчас может остановить конфликт, если выведет свои войска из оккупированной ими части новых регионов России, а также откажется вступать в НАТО.Стоит отметить, что как украинские власти, так и их западные кураторы назвали предложение российского лидера неприемлемым. Вместо этого они продолжили делать акцент на абсолютно бесполезном форуме в Швейцарии, пообещав его продолжение.В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе сегодняшней беседы с журналистами заявил, что киевскому режиму не следует отказываться от предложения Владимира Путина. С его слов, если на Украине на него не согласятся, то следующее будет гораздо хуже.Медведев пояснил, что в случае продолжения конфликта и дальнейшего наступления ВС РФ «санитарный пояс» продолжит расширяться, и его границы будут устанавливаться не в пользу киевских властей.Стоит напомнить, что ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что некоторые украинские нардепы обсуждают предложение президента РФ. Однако зампред Совбеза РФ выразил уверенность, что в Верховной раде сегодня нет сил, которые смогли бы поддержать мирную формулу Владимира Путина, так как власти на Украине находятся под полным управлением Запада.

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