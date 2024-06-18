Украинский Deep State пишет, будто бы российское командование готовит прорыв обороны ВСУ на Сватовском направлении

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Украинский Deep State пишет, будто бы российское командование готовит прорыв обороны ВСУ на Сватовском направлении

Российское командование сформировало ударный кулак на Сватовском направлении, планируя прорыв обороны ВСУ с выходом к реке Оскол. Об этом пишет украинский аналитический паблик Deep State.

По мнению аналитиков DS, Россия готовит удар на Сватовском направлении, для чего стянула значительные силы. По данным украинской разведки, на небольшом участке фронта сосредоточены силы одной дивизии и четырех полков общим количеством более 10 тысяч человек. При них находится до 450 единиц боевой техники, из которых порядка 200 артиллерийских систем. Удар будет с линии Райгородка — Нововодяное на Боровую.



Со стороны ВСУ оборону на этом участке держит 3-я отдельная штурмовая бригада «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация), но силы несоизмеримы, у ВС России имеется превосходство как в личном составе, так и в технике. Кроме кадровых формирований, на данном направлении также действуют и добровольческие, по оснащению не отличающиеся от подразделений Минобороны России.


Как сообщает паблик, последние три недели российские войска якобы прощупывают украинскую оборону, проводя штурмы позиций 3-й ОШБр ВСУ. Ситуацию усугубляет то, что у украинской армии фактически нет подготовленных резервов, тогда как ВС России наращивают свои силы, еженедельно получая подкрепление.

Украинские аналитики опасаются, что в результате мощного удара ВС России 3-я штурмовая не удержит позиции, что может привести к обвалу фронта на данном направлении. Это позволит российским войскам на линию Надежда — Новоегоровка, а затем уже на Первомайское — Чернещина с последующим выходом на Боровую.
25 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    -1
    Сегодня, 13:44
    Атака по всему фронту - лучший вариант развалить украинскую армию.
    1. Ratmir_Ryazan Звание
      Ratmir_Ryazan
      -1
      Сегодня, 13:55
      Атака по всему фронту - лучший вариант развалить украинскую армию.


      Еще бы вы пришли на фронт, помогли, а то нам тут очень не хватает умных людей для наступления по всему фронту. И друзей своих приводите.
    2. isv000 Звание
      isv000
      -1
      Сегодня, 14:31
      Цитата: Carlos Sala
      Атака по всему фронту - лучший вариант развалить украинскую армию.

      no Рвущие периодические атаки в разных и неожиданных местах заставят ВСУк метаться от пролома к пролому, что вымотает им нервы окончательно. Хорошо бы уничтожать на марше их подкрепления. Месяц такой рванины равен полугоду в окопе...
      Я так думаю!
  2. opuonmed Звание
    opuonmed
    -7
    Сегодня, 13:45
    Тогда РФ надо использовать ядерное тактическое оружие, чтобы тылы снести и оборону! Чтобы сберечь своих солдат! Наверное, неточно !
    1. Ratmir_Ryazan Звание
      Ratmir_Ryazan
      +2
      Сегодня, 13:54
      Тогда РФ надо использовать ядерное тактическое оружие


      Хватит нести бред
      1. opuonmed Звание
        opuonmed
        -4
        Сегодня, 14:07
        Цитата: Ratmir_Ryazan
        Тогда РФ надо использовать ядерное тактическое оружие


        Хватит нести бред

        почему бред ??? в теории полне возможно ! Тактическое ядерное оружие предназначено для точечного поражения крупных военных объектов и скопления сил противника.Тактическим ядерным оружием наносят поражения в конкретном сражении
        1. Сергей Т19 Звание
          Сергей Т19
          0
          Сегодня, 14:10
          Что мы будем делать когда по России начнут бить тактическим ядерным оружием?
          1. opuonmed Звание
            opuonmed
            -3
            Сегодня, 14:12
            кто украина ??????????? вы своем уме ???? если передадут то тут уже стратеги пойдут а западу и сша это надо ради укрр умирать ???? западу укрр нужна лишь для того что бы ослабить РФ и нагадить РФ !
          2. isv000 Звание
            isv000
            +2
            Сегодня, 14:38
            Цитата: Сергей Т19
            Что мы будем делать когда по России начнут бить тактическим ядерным оружием?

            yes Когда в сторону России полетит что то, подобное ракетной атаке, никто не будет разбираться в цветах начинки. Будут отданы команды для РВСН "Ключ на старт!", "Готовность №1" для ПВО/ПРО и "Воздушная тревога" для населения...
          3. alexoff Звание
            alexoff
            -1
            Сегодня, 14:41
            Что мы будем делать если это случится без использования Россией ЯО? Ну типа разработают в Киеве ТЯО, а США и еврайх скажут что можно использовать в рамках самообороны, ну и по Белгороду тоже норм
    2. Медведев_Дмитрий Звание
      Медведев_Дмитрий
      +2
      Сегодня, 14:18
      Сознательно дискредитируете ВС РФ... Подчеркиваете неспособность воевать без помощи ЯО...
      1. opuonmed Звание
        opuonmed
        -5
        Сегодня, 14:21
        Цитата: Медведев_Дмитрий
        Сознательно дискредитируете ВС РФ... Подчеркиваете неспособность воевать без помощи ЯО...

        я бы так не сказал любое оружие нужно для чего то !! Тактическое ядерное оружие предназначено для точечного поражения крупных военных объектов и скопления сил противника.Тактическим ядерным оружием наносят поражения в конкретном сражении
        то есть для каждого оружия есть применение ! ну и опять это теория ! https://iz.ru/1695554/2024-05-13/nazvany-raznovidnosti-takticheskogo-iadernogo-oruzhiia-rossii
        1. Feodor13 Звание
          Feodor13
          0
          Сегодня, 15:41
          Ну если такой теоретик, расскажи сколько народа загибло от онкологии, от Брянска до Мордовии после Чернобыля. Никогда не узнавал в каком направлении доминируют воздушные массы в центральной части России? А есть еще миграция радионуклидов с помощью людей, животных. Б.р.н.
  3. Комментарий был удален.
  4. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +1
    Сегодня, 13:51
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Ситуацию усугубляет то, что у украинской армии фактически нет подготовленных резервов, тогда как ВС России наращивают свои силы, еженедельно получая подкрепление.

    Так понятно , где сейчас подготовленные резервы ВСУ , они все сейчас под Липцами и Волчанском , тем временем группировка ВС РФ "Центр" приступила к планомерному проламыванию третьей линии обороны ВСУ на Авдеевском направлении. Медленно, но верно .
  5. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    0
    Сегодня, 13:58
    Ситуацию усугубляет то, что у украинской армии фактически нет подготовленных резервов, тогда как ВС России наращивают свои силы, еженедельно получая подкрепление.


    Противник вводит в заблуждение, он непрерывно проводит мобилизацию и получает подкрепления в виде наемников из стран Европы, США и Южной Америки, благодаря чему имеет возможность отводить в тыл ударные части, давать им пополнение и отдых. У нас такой возможности пока нет.
  6. vladimmiroff Звание
    vladimmiroff
    -2
    Сегодня, 13:59
    Автор, а что даст наступление на Боровую? Где анализ? Сказал А, говори Б? Странная привычка у ВО, укропомойки перепечатывать. Зачем?
    1. isv000 Звание
      isv000
      -3
      Сегодня, 14:43
      Цитата: vladimmiroff
      Автор, а что даст наступление на Боровую? Где анализ? Сказал А, говори Б? Странная привычка у ВО, укропомойки перепечатывать. Зачем?

      Боровая - крупный логистический центр с мостом на ту сторону, на Изюм...
  7. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 14:00
    Навоз в очередной раз готовится дать деру? Статейка к этому готовит кастрюлеголовый пипл?
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:03
    Зачем гадать?
    Подождём и посмотрим, какие будут результаты.
  9. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 14:16
    Вот так сейчас выглядит линия фронта. Жаль все участки вставить не могу.
  10. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 14:18
    Вот ещё. И так везде. Готовьтесь всу
  11. Медведев_Дмитрий Звание
    Медведев_Дмитрий
    0
    Сегодня, 14:22
    Цитата: Ratmir_Ryazan
    У нас такой возможности пока нет

    Странно, не так ли ? Сравнить несравнимое - потенциал России и Украины... А получается абсурд... Нет возможности.
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 14:52
      Цитата: Медведев_Дмитрий
      Странно, не так ли ? Сравнить несравнимое - потенциал России и Украины... А получается абсурд... Нет возможности.

      Положите на х охлятскую чашу весов минимум половину потенциала НАТО и вам станет ясен объём того, что сейчас уничтожает Россия!.
  12. УАТ Звание
    УАТ
    0
    Сегодня, 14:32
    Товарищи комментаторы, напишите что-нибудь по поводу 10 тыс. численности дивизии + 4 полка.
    1. Петр_Колдунов Звание
      Петр_Колдунов
      0
      Сегодня, 15:47
      Цитата: УАТ
      Товарищи комментаторы, напишите что-нибудь по поводу 10 тыс. численности дивизии + 4 полка.

      Единственное, что могу точно сказать лично я - это то,что если 1 дивизия + 4 полка составляют в сумме 10 тысяч человек, то либо полки кадрированные, либо дивизия. Либо все вместе :)) Потому что если все подразделения укомплектованы л/с на 100% от штатного номинала, то 4 полка - это 4,5-5 тысяч человек + 1 дивизия - это 12-18 тысяч человек. То есть в полном составе - это должно было бы быть не менее 20 тысяч.
      Да, встречаются и дивизии по 6 тыщ касок, и полки по 800 касок - но, повторюсь, это называется "кадрированное" подразделение. То есть, такое, где произведена оптимизация кадровых воинских должностей, а по сути - сокращено их количество до самых необходимых штатных единиц, с выносом вспомогательных должностей в разряд "условно существующих" (например, полк без собственных поваров, без собственного комвзвода, без собственной ремзоны и т.д.).