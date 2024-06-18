Украинский Deep State пишет, будто бы российское командование готовит прорыв обороны ВСУ на Сватовском направлении
Российское командование сформировало ударный кулак на Сватовском направлении, планируя прорыв обороны ВСУ с выходом к реке Оскол. Об этом пишет украинский аналитический паблик Deep State.
По мнению аналитиков DS, Россия готовит удар на Сватовском направлении, для чего стянула значительные силы. По данным украинской разведки, на небольшом участке фронта сосредоточены силы одной дивизии и четырех полков общим количеством более 10 тысяч человек. При них находится до 450 единиц боевой техники, из которых порядка 200 артиллерийских систем. Удар будет с линии Райгородка — Нововодяное на Боровую.
Со стороны ВСУ оборону на этом участке держит 3-я отдельная штурмовая бригада «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация), но силы несоизмеримы, у ВС России имеется превосходство как в личном составе, так и в технике. Кроме кадровых формирований, на данном направлении также действуют и добровольческие, по оснащению не отличающиеся от подразделений Минобороны России.
Как сообщает паблик, последние три недели российские войска якобы прощупывают украинскую оборону, проводя штурмы позиций 3-й ОШБр ВСУ. Ситуацию усугубляет то, что у украинской армии фактически нет подготовленных резервов, тогда как ВС России наращивают свои силы, еженедельно получая подкрепление.
Украинские аналитики опасаются, что в результате мощного удара ВС России 3-я штурмовая не удержит позиции, что может привести к обвалу фронта на данном направлении. Это позволит российским войскам на линию Надежда — Новоегоровка, а затем уже на Первомайское — Чернещина с последующим выходом на Боровую.
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