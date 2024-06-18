МИД КНР: НАТО является нуждающимся в переосмыслении рудиментом времён Холодной войны
Официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь подчеркнул, что военный блок НАТО представляет собой рудимент времен Холодной войны и нуждается в полном переосмыслении своего предназначения.
Кроме того, представитель китайского внешнеполитического ведомства отметил, что НАТО, вместо того чтобы продолжать клеветать на Пекин, следует задуматься над переоценкой смысла своего существования. Линь Цзянь добавил, что не китайская сторона была инициатором украинского кризиса и не является участником этого вооруженного конфликта.
Представитель МИД КНР также констатировал, что страны так называемой "Большой семерки" (G7) не имеют никакого права представлять все мировое сообщество, поскольку на долю стран "семерки" приходится не более 10% населения Земли, а их доля в мировой экономике с каждым годом продолжает снижаться. G7 уже давно отклонилась от своей первоначальной задачи, заключавшейся в осуществлении координации и стабилизации международной экономической среды. "Группа семи" вместо этого все больше берет на себя роль сугубо политического инструмента, основной целью которого является поддержание гегемонии США и стран Запада.
В частности, китайский дипломат напомнил, как "семерка" провела целую кампанию по манипулированию на тему избыточных мощностей Китая. При этом страны объединения полностью игнорировали объективные факты и экономические законы, пытаясь найти оправдание для введения Западом широкого спектра протекционистских мер.
Линь Цзянь подытожил, что "Большая семерка" превратилась в инструмент, который политизирует и превращает в оружие экономические и торговые отношения, что противоречит тенденциям глубокой интеграции стран в эпоху глобализации.
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