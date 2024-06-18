МИД КНР: НАТО является нуждающимся в переосмыслении рудиментом времён Холодной войны

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МИД КНР: НАТО является нуждающимся в переосмыслении рудиментом времён Холодной войны

Официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь подчеркнул, что военный блок НАТО представляет собой рудимент времен Холодной войны и нуждается в полном переосмыслении своего предназначения.

Кроме того, представитель китайского внешнеполитического ведомства отметил, что НАТО, вместо того чтобы продолжать клеветать на Пекин, следует задуматься над переоценкой смысла своего существования. Линь Цзянь добавил, что не китайская сторона была инициатором украинского кризиса и не является участником этого вооруженного конфликта.



Представитель МИД КНР также констатировал, что страны так называемой "Большой семерки" (G7) не имеют никакого права представлять все мировое сообщество, поскольку на долю стран "семерки" приходится не более 10% населения Земли, а их доля в мировой экономике с каждым годом продолжает снижаться. G7 уже давно отклонилась от своей первоначальной задачи, заключавшейся в осуществлении координации и стабилизации международной экономической среды. "Группа семи" вместо этого все больше берет на себя роль сугубо политического инструмента, основной целью которого является поддержание гегемонии США и стран Запада.

В частности, китайский дипломат напомнил, как "семерка" провела целую кампанию по манипулированию на тему избыточных мощностей Китая. При этом страны объединения полностью игнорировали объективные факты и экономические законы, пытаясь найти оправдание для введения Западом широкого спектра протекционистских мер.

Линь Цзянь подытожил, что "Большая семерка" превратилась в инструмент, который политизирует и превращает в оружие экономические и торговые отношения, что противоречит тенденциям глубокой интеграции стран в эпоху глобализации.
14 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:14
    НАТО с полосатиками во главе, это серьёзно...
    НАТО без полосатиков и само развалится... кормить кучу бесполезных чиновников, когда сами государства заняты своими интэрэсами, хотелкам, не, не, долго такое не продержится.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 14:19
      страны так называемой "Большой семерки" (G7) не имеют никакого права представлять все мировое сообщество
      Оне никто и звать их никак ! winked
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 14:30
      Рудимент так рудимент... Но очень уж живучий... Инструмент гегемонии США и хрен она так просто когда-нибудь от него откажется... Уж больно силён ещё зараза...Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов!!!
      1. Тарелка Звание
        Тарелка
        0
        Сегодня, 14:36
        Да сама гегемония США - отголосок Холодной войны. Понятное дело, что в обычной ситуации не может быть такого всемирного гегемона. Его и не было на протяжении большей части человеческой истории (если не вообще всей до 91-го года).
        При всём признании высокой значимости роли США в общечеловеческой истории, их гегемония - не рудимент, а нарост. Который либо отомрёт и отпадёт сам, либо его придётся срезать.
    3. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 15:22
      НАТО - это прежде всего инструмент оккупации Европы США. Во вторую очередь - военный союз против России, далее Китая, далее всей планеты.
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 14:16
    Переосмыслить существование НАТО???? Пусть лучше застрелятся - больше пользы всему миру будет.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 14:17
    «НАТО представляет собой рудимент времен Холодной войны» —

    — Этот "рудимент" сам собой не отпадёт ...
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:23
    Кстати в западной параллельной реальности ,раздувается тема - у G 7 отношения намного лучше с КНР ,чем у России с КНР.Все эти напряжённости у КНР с западом просто бизнес и ни чего более.И вообще у них считают, что экономика США обогнала экономику КНР на 10 лет.Вот так то. bully
  5. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 14:26
    НАТО - инструмент поддержания гегемонии США и компании.Нет там логики и прав ,про которые трубят на каждом шагу.Показательная история с вакцинами ,когда НАТО нанимает специалистов по дискредитации вакцин Китая и России.
  6. gx200gx Звание
    gx200gx
    0
    Сегодня, 14:33
    Нато должны переосмыслить факт своего существования вообще.Слишком много берут на себя.
  7. Медведев_Дмитрий Звание
    Медведев_Дмитрий
    +2
    Сегодня, 14:38
    Тем не менее это не помешала им быстро скооперироваться и показать общность интересов... А дипломатам - "мели емеля..." Работа такая smile
  8. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 14:47
    ""При этом страны объединения полностью игнорировали объективные факты и экономические законы, пытаясь найти оправдание для введения Западом широкого спектра протекционистских мер.""
    А вот это в условиях капитализма, актуально для всех. Российский капитал тоже не рад китайскому росту.
  9. Евгений Попов_3 Звание
    Евгений Попов_3
    0
    Сегодня, 15:10
    Китай со всеми странами вокруг конфликтует, кроме КНДР, которая для него, как Беларусь для нас. Не справиться Китаю в одиночку со сворой западных хищников, как ни крути
  10. С.З. Звание
    С.З.
    0
    Сегодня, 15:11
    Китай намекает, что не прочь оказаться восьмым в этой компании. Однако после казуса с Россией Запад сильно задумается.