Украинская 3-я бригада даёт понять, что ВСУ не контролируют Рыжевку Сумской области, чем в очередной раз опровергают заявления Зеленского
Члены подразделений украинских националистов фактически вновь опровергли заявления Зеленского о том, что Рыжевка в Сумской области вновь перешла под контроль ВСУ. Напомним, что такое заявление Зеленский сделал перед саммитом G7 и «саммитом мира». Первый, напомним, проходил в Италии, второй – в Швейцарии.
В 3-й бригаде ВСУ сообщают о том, что они находятся юго-западнее Рыжевки, прямо говоря о том, что этот населённый пункт в Сумской области украинские войска не контролируют.
В связи с этим заявления Зеленского можно характеризовать не просто как ложь своим (ко лжи рядовые украинцы давно привыкли), а ещё и как ложь главным спонсорам. Посыл Зеленского заключался в том, чтобы перед встречами с зарубежными политиками хотя бы на словах продемонстрировать, что их финансовые вливания «приводят к успехам на фронте».
Тем временем, в той же 3-й бригаде ВСУ заявляют, что им приходится «заниматься рассредоточением подразделения сразу на нескольких направлениях ввиду активности ВС РФ. Это район той самой Рыжевки в Сумской области, а также районы Волчанска, Липцов и Купянска в Харьковской области.
Известно, что в Харьковской области они действуют совместно с боевиками из подразделений ГУР, которых ранее в ведомстве Буданова (*глава ГУР Украины – внесён в список террористов и экстремистов в РФ) именовали как «добровольцы-россияне, не связанные с силовыми структурами и спецслужбами Украины».
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