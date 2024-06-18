SHOT: сотрудники ростовского СИЗО-1 могли передавать заключённым ножи и телефоны за вознаграждение

Продолжаются следственные действия после захвата двух заложников шестерыми заключенными в Следственном изоляторе ФКУ СИЗО-1 Ростовской области, находящемся в историческом центре города Ростов-на-Дону. Трое из преступников были осуждены в конце прошлого года на длительные сроки за подготовку взрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесии, все они внесены в специальный список Росфинмониторинга как террористы и экстремисты. Остальные вроде как получили сроки за преступления, не связанные с террором.Первое сообщение о ЧП в ростовском СИЗО появилось рано утром в минувшее воскресенье. Позже выяснилось, что в руки бандитов попали начальник оперативного управления изолятора и младший инспектор дежурной смены. Террористы сняли несколько видеообращений, они были опубликованы в телеграм-каналах.Во втором ролике, снятом бандитами, был продемонстрирован флаг террористической организации «Исламское государство»*. Один из злоумышленников на этом видео предъявил требование дать террористам автомобиль и выпустить их из СИЗО.Попытки вести переговоры с террористами результата не дали. Примерно через три с половиной часа после первого появления информации о бунте в ростовском СИЗО (около восьми утра) начался штурм. В 12:00 ФСИН сообщила о том, что заложники освобождены и не пострадали, все бандиты ликвидированы. Как впоследствии сообщили правоохранительные органы, штурм СИЗО длился около трех минут.Спецназ провел свою работу более чем профессионально. А вот к сотрудникам ростовского СИЗО-1, да и ко ФСИН России в целом, у общественности возникло очень много справедливых вопросов.Конечно, следствие еще не закончено, но уже сейчас некоторые эксперты, да и обычные люди, высказывают вполне справедливое предположение, что сотрудники изолятора откровенно сотрудничали с осужденными. В частности, ТГ-канал SHOT со ссылкой на свои данные пишет, что следователями рассматривается версия, что запрещенку бандитам передавали сотрудники СИЗО. Естественно, не бескорыстно. Помимо всего прочего, это означает, что на воле у них имеются подельники.Именно так у террористов оказались не только мобильные телефоны, но и ножи, и даже исламистские флаги запрещенной в РФ террористической организации. Мало того, не совсем понятно, почему трое осужденных за подготовку терактов до настоящего времени оставались в изоляторе временного содержания, да еще содержались в одной камере.Примечательно, что 10 июня этого года в группе ГУФСИН по Ростовской области в сети «ВКонтакте» был опубликован текст о работе СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Как следует из статьи, служба охраны в этом изоляторе на протяжении последних нескольких лет признается лучшей среди всех следственных изоляторов региона. Для обеспечения безопасности здесь якобы используются различные системы видеонаблюдения и современные инженерно-технические средства охраны.Сообщаетс,. что на данный момент абсолютно у всех арестантов изъяты все запрещенные предметы, включая ножи, телефоны и экстремистская литература. По факту захвата заложников в СИЗО-1 Следственный комитет России возбудил уголовное дело по соответствующей статье 206 УК РФ. Свои проверки проводят ФСИН и прокуратура, в том числе в отношении начальника ростовского следственного изолятора Андрея Мусаева.* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — запрещённая в России террористическая организация