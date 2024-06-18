SHOT: сотрудники ростовского СИЗО-1 могли передавать заключённым ножи и телефоны за вознаграждение

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SHOT: сотрудники ростовского СИЗО-1 могли передавать заключённым ножи и телефоны за вознаграждение

Продолжаются следственные действия после захвата двух заложников шестерыми заключенными в Следственном изоляторе ФКУ СИЗО-1 Ростовской области, находящемся в историческом центре города Ростов-на-Дону. Трое из преступников были осуждены в конце прошлого года на длительные сроки за подготовку взрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесии, все они внесены в специальный список Росфинмониторинга как террористы и экстремисты. Остальные вроде как получили сроки за преступления, не связанные с террором.

Первое сообщение о ЧП в ростовском СИЗО появилось рано утром в минувшее воскресенье. Позже выяснилось, что в руки бандитов попали начальник оперативного управления изолятора и младший инспектор дежурной смены. Террористы сняли несколько видеообращений, они были опубликованы в телеграм-каналах.



Во втором ролике, снятом бандитами, был продемонстрирован флаг террористической организации «Исламское государство»*. Один из злоумышленников на этом видео предъявил требование дать террористам автомобиль и выпустить их из СИЗО.

Попытки вести переговоры с террористами результата не дали. Примерно через три с половиной часа после первого появления информации о бунте в ростовском СИЗО (около восьми утра) начался штурм. В 12:00 ФСИН сообщила о том, что заложники освобождены и не пострадали, все бандиты ликвидированы. Как впоследствии сообщили правоохранительные органы, штурм СИЗО длился около трех минут.

Спецназ провел свою работу более чем профессионально. А вот к сотрудникам ростовского СИЗО-1, да и ко ФСИН России в целом, у общественности возникло очень много справедливых вопросов.

Конечно, следствие еще не закончено, но уже сейчас некоторые эксперты, да и обычные люди, высказывают вполне справедливое предположение, что сотрудники изолятора откровенно сотрудничали с осужденными. В частности, ТГ-канал SHOT со ссылкой на свои данные пишет, что следователями рассматривается версия, что запрещенку бандитам передавали сотрудники СИЗО. Естественно, не бескорыстно. Помимо всего прочего, это означает, что на воле у них имеются подельники.

Именно так у террористов оказались не только мобильные телефоны, но и ножи, и даже исламистские флаги запрещенной в РФ террористической организации. Мало того, не совсем понятно, почему трое осужденных за подготовку терактов до настоящего времени оставались в изоляторе временного содержания, да еще содержались в одной камере.

Примечательно, что 10 июня этого года в группе ГУФСИН по Ростовской области в сети «ВКонтакте» был опубликован текст о работе СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Как следует из статьи, служба охраны в этом изоляторе на протяжении последних нескольких лет признается лучшей среди всех следственных изоляторов региона. Для обеспечения безопасности здесь якобы используются различные системы видеонаблюдения и современные инженерно-технические средства охраны.

Сообщаетс,. что на данный момент абсолютно у всех арестантов изъяты все запрещенные предметы, включая ножи, телефоны и экстремистская литература. По факту захвата заложников в СИЗО-1 Следственный комитет России возбудил уголовное дело по соответствующей статье 206 УК РФ. Свои проверки проводят ФСИН и прокуратура, в том числе в отношении начальника ростовского следственного изолятора Андрея Мусаева.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — запрещённая в России террористическая организация
51 комментарий
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  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +15
    Сегодня, 16:37
    Ну вот,открыли секрет Полишенеля.Конечно,там все продается и покупается..
    1. кредо Звание
      кредо
      -2
      Сегодня, 16:42
      Если в МВД не добор более 150 000 сотрудников и мало кого привлекает небольшая зарплата, трудно рассчитывать на дисциплину и неподкупность сотрудников СИЗО. request
      1. barclay Звание
        barclay
        +7
        Сегодня, 16:47
        Сколько не плати, все равно будут брать взятки. С коррупцией бороться можно. Победить нельзя. Тем более там.
        1. Попандос Звание
          Попандос
          +1
          Сегодня, 17:10
          Сколько не плати, все равно будут брать взятки.

          А что Вы хотели, если для зачисления в школу милиции надо дать взятки.
          Вот и отрабатывают вложения
          1. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            +1
            Сегодня, 17:22
            Цитата: Попандос
            Вот и отрабатывают вложения

            а остановиться религия не позволяет
            1. Shurik70 Звание
              Shurik70
              0
              Сегодня, 18:13
              Цитата: barclay
              Сколько не плати, все равно будут брать взятки

              Но всё же 47 тыс. рублей в среднем по России (данные за 22-ой год) для рядового полицейского маловато.
        2. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 17:14
          Цитата: barclay
          Сколько не плати, все равно будут брать взятки. С коррупцией бороться можно. Победить нельзя. Тем более там.
          Геродот рассказывал о том, что шкуркой судьи, взявшего взятку, обтянули судейское кресло и посадили в него судьёй сына казнённого с наказом помнить при принятии решений, в каком кресле он сидит.

          Интересно - как бы себя чувствовал начальник СИЗО в кресле, обтянутом шкуркой его предшественника?
          Хотя...
          Если у нас эту норму борьбы с коррупцией практиковать, то скорняк станет у нас профессией куда более востребованной, чем госслужащий...
      2. lukash66 Звание
        lukash66
        +6
        Сегодня, 16:53
        МВД, ФСИН, Росгвардия, теперича уже и ГАИ, плюс всевозможные спецы из этих структур, по численности превосходят Армию РФ раза в два, а то и в три. Плюс ЧОПы, 2/3 из которых имеют право на гражданское оружие. О ФСБ и элите по контр. терростическим подразделениям не говорю, штучный товар. Сколько надо ещё?
        1. Вадим С Звание
          Вадим С
          +1
          Сегодня, 17:04
          Рамзан Ахматовичь же сказал год назад, что у нас кроме армии всяких силовиков почти 5 лимонов!!!
      3. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +6
        Сегодня, 17:21
        Цитата: кредо
        Если в МВД не добор более 150 000 сотрудников и мало кого привлекает небольшая зарплата

        если честно, то бесит меня эта вечная фраза про зарплаты, когда подписываешься то уже знаешь сколько тебе будут платить, не устраивает не нанимайся, а уж если нанялся, то нечего ныть про маленькую ЗП
        1. кредо Звание
          кредо
          -2
          Сегодня, 17:27
          если честно, то бесит меня эта вечная фраза про зарплаты, когда подписываешься то уже знаешь сколько тебе будут платить, не устраивает не нанимайся, а уж если нанялся, то нечего ныть про маленькую ЗП

          Вы как-будто никогда не устраивались на работу и в отделе кадров Вам не рассказывали о том, какие радужные перспективы, в том числе надбавки и рост зарплаты, ждут Вас на новом месте работы.
          Люди этому верят и на это ловятся, а когда понимают что их обманули либо увольняются либо ищут способы как "заработать" на своей работе. sad
          1. begemot20091 Звание
            begemot20091
            +1
            Сегодня, 17:48
            не надо сказок. менял работу, профессию- всегда знал на что шел. А если идет с надеждой, что, как в кино, будет крышеватькакую-нибудь контору за приличные денежки... хватит уже смеяться, любой сержант ГАИ живет в хоромах, которые и профессуре не снились. про судейских вообще молчу. от слова "совсем"
    2. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 17:37
      И не только там, там ценник выше
    3. Гений Ё Звание
      Гений Ё
      +3
      Сегодня, 17:41
      С 90-х, по всей РФ, на всех уровнях, сверху-донизу!
    4. BARKAS Звание
      BARKAS
      0
      Сегодня, 17:53
      Что теперь говорить концы обрублены живыми никого брать не стали.
  2. isv000 Звание
    isv000
    +11
    Сегодня, 16:38
    SHOT: сотрудники ростовского СИЗО-1 могли передавать заключённым ножи и телефоны за вознаграждение

    belay Да не может быть! Никогда такого не было и вот опять! wassat
  3. С.З. Звание
    С.З.
    +1
    Сегодня, 16:39
    Странно, если бы это делали бесплатно. Тот факт, что делают за деньги, к сожалению, не вызывает удивления.
  4. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +6
    Сегодня, 16:40
    Сотрудники СИЗО за деньги сотрудничали с заключёнными? Да не может такого быть, это же святые люди, прошедшие тщательный отбор перед приходом на такую работу. am
    1. Mazunga Звание
      Mazunga
      +2
      Сегодня, 17:33
      конечно трудоголики и альтруисты)))главное что в воскресенье не рабочий день начальник оперчасти на месте был))я просто пятилетку оттянул а до этого полгода на централе до суда болтался на выходные царь и бог на тюрячке ДПНСИ никаких начальников с пятницы по понедельник в принципе не бывает проще на продоле жирафу живую встретить
  5. Владимир_Д Звание
    Владимир_Д
    +6
    Сегодня, 16:47
    За вознаграждение позволили получить, изготовить ножи, принести флаги ИГИЛ, телефоны. Просто нет слов. Все правила содержания подследственных и осужденных написаны кровью работников фсин, ну неужели у них самих нет инстинкта самосохранения? Видит Аллах, что начальник СИЗО Джамал Джалалов на поток поставил подкуп конвоиров. Не стыдно ему перед Аллахом?
    1. g_ae Звание
      g_ae
      +3
      Сегодня, 16:52
      Ну, так это же его единоверцы, похоже. Как они себя называют? Братья. А что ради братьев не сделаешь.
      1. Mazunga Звание
        Mazunga
        0
        Сегодня, 17:35
        брату братское от брата по братски положено)))
  6. Single-n Звание
    Single-n
    0
    Сегодня, 16:47
    Интересно, а захватили тех же кто передавал?
    1. фа2998 Звание
      фа2998
      +1
      Сегодня, 17:40
      А террористов ВСЕХ убили-концы в воду. Спросить не у кого.
  7. g_ae Звание
    g_ae
    +12
    Сегодня, 16:50
    Дурацкий заголовок! "Могли". Не "могли", а "передавали"! Ещё напишите про "не установленные лица, похожие на сотрудников".
  8. Luminman Звание
    Luminman
    +6
    Сегодня, 16:50
    рассматривается версия, что запрещенку бандитам передавали сотрудники СИЗО

    А я думал, что через курьерскую службу...
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 16:54
    У меня одноклассник после службы ,чуть чуть походил в море а потом устроился прапорщиком по охране тюрем,был уважаемым человеком в определённых кругах.В итоге умер от пьянки ,с деньгами у него проблем не было даже в 90 ые.
    1. Lako Звание
      Lako
      0
      Сегодня, 18:45
      Не знаю как там,после 90х, но в середине 80х в СИЗО, большая половина, контролёров, были женщины. Мужики на такую работу и такую зарплату идти не хотели.
  10. Монтесума Звание
    Монтесума
    0
    Сегодня, 17:00
    Как оказалось, заложников было трое.
    Москва, 18 июня - АиФ-Москва.
    Третий заложник в СИЗО-1 Ростова-на-Дону, несмотря на ножевое ранение, смог вырваться от террористов и заблокировать их. Об этом пишет SHOT.

    По данным Telegram-канала, третьим заложником был начальник оперативного отдела Константин Горох.
    Сначала террористы, выбравшись из камер, захватили младшего инспектора Виктора Кончакова, а затем – Гороха. Последний вступил в схватку с захватчиками, получил ножевое ранение в руку, но смог сбежать и заблокировать все двери, через которые террористы могли проникнуть в основной корпус, а из него – в оружейную комнату и камеры других заключенных.
    Затем Горох сообщил о произошедшем руководству. На переговоры с захватчиками прислали начальника оперативного управления УФСИН Ростовской области Александра Богму. Однако в итоге террористы также взяли его в заложники.
  11. sdivt Звание
    sdivt
    +7
    Сегодня, 17:03
    все бандиты ликвидированы... Спецназ провел свою работу более чем профессионально

    Главное, удобно-то как!
    Бандиты ликвидированы, заложники освобождены, никто никого уже не обвинит, вопросы задавать некому.
    Вот объясните мне, старому и глупому, как получилось так, что подразделение спецназа, в полной экипировке и вооружении, смогли остановить группу, вооруженных лишь самодельными ножами, только стрельбой на поражение? Из целых шести преступников не уцелел ни один!
    Уверен, что именно такую задачу и получили - уничтожить
    Потому что, нет человека - нет лишних вопросов. И нет проблем
    1. evgen1221 Звание
      evgen1221
      0
      Сегодня, 17:08
      Ну видимо эти арестанты вели себя чересчур непотребно за рамками правил в таких случаях, вот и зело разозлили,да и в будущем проблем меньше, знать будут как край переходить дозволенного.
    2. hhurik Звание
      hhurik
      -2
      Сегодня, 17:28
      Ну шас, еще и на ножи с голым седалищем лезть по вашим хотелкам служивым предлагаете? Или подождать, пока злодеи этими ножами заложникам горло перережут или глаза выколют? А еще чего изволите, может, молодильных яблок али лекарства от глупости какое сфабриковать? Щас прям все уже метнулись хором, волосы назад.

      Корону поправьте, давит видать на мыслительный агрегат. Пристрелили - да и пес с ними, обычное дело, видать нелживые вместе со скачущими волну гонят информационную. Злодеи и так год прожили на казенном содержании за счет налогоплательщиков. А тут экономия бюджета, неплохая - ежели на круг посчитать затраты на содержание утырков. Мало героев служить в тюремщиках за копейки и плевки: так что не надо удивляться, государство делает вид что им платит, а они - что охраняют. Это и полиции касается. Собственно, следующий шаг - частные тюрьмы, судя по всему к этому идет.
      1. sdivt Звание
        sdivt
        0
        Сегодня, 17:41
        Цитата: hhurik
        Ну шас, еще и на ножи с голым седалищем лезть по вашим хотелкам служивым предлагаете? Или подождать, пока злодеи этими ножами заложникам горло перережут или глаза выколют? А еще чего изволите, может, молодильных яблок али лекарства от глупости какое сфабриковать? Щас прям все уже метнулись хором, волосы назад.

        Корону поправьте, давит видать на мыслительный агрегат. Пристрелили - да и пес с ними, обычное дело, видать нелживые вместе со скачущими волну гонят информационную. Злодеи и так год прожили на казенном содержании за счет налогоплательщиков. А тут экономия бюджета, неплохая - ежели на круг посчитать затраты на содержание утырков. Мало героев служить в тюремщиках за копейки и плевки: так что не надо удивляться, государство делает вид что им платит, а они - что охраняют. Это и полиции касается. Собственно, следующий шаг - частные тюрьмы, судя по всему к этому идет.

        Шедевр!
        Ни слова не добавить, и не убавить)
        Как же я люблю все эти форумы... раньше ведь как? Идёт рядом с тобой гражданин, и одет, как все, и прическа, как у всех, и не поймёшь, что у него в голове...
        Продолжайте, сударь, не сдерживайте себя!
        С удовольствием почитаю)
        1. hhurik Звание
          hhurik
          0
          Сегодня, 17:58
          Да зачем так убиваться, еще зрение испортите наряду с прочим функционалом, не сможете причёсываться - ну как все. Обидно ведь,ага.
          Примите желудь - говорят, тоже помогает от старости и глупости, наряду с оздоровительными скачками в ширину.
      2. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 17:42
        Типа,, ОМОН, девочки первоклашки, не дай бог - нож, уписываются со страху. А нахрена они вообще тогда,, бомбу бросить и забыть
    3. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 17:41
      Саид, ты зачем убил моих людей?
      А чего они песком бросались..
  12. evgen1221 Звание
    evgen1221
    0
    Сегодня, 17:06
    Тоже мне секрет полишенеля открыли. Со времен царя гороха стражники за денежку много чего сделать могут, и оружие и наркоту и баб, любой каприз.
  13. Вадим С Звание
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 17:07
    Да всю систему ФСИН надо перетряхивать капитально, там такое творится что многим ОПГ позавидовать! Хотя кто это будет делать, все повязаны, с самого верха, о чем это я
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +1
      Сегодня, 17:15
      всю систему ФСИН надо перетряхивать

      Увы - если бы только ФСИН...
  14. wladimirjankov Звание
    wladimirjankov
    0
    Сегодня, 17:09
    следователями рассматривается версия, что запрещенку бандитам передавали сотрудники СИЗО. Естественно, не бескорыстно

    Версия рассматривается. А разве есть и другие версии? Например с БПЛА сбросили ножи и телефоны с зарядниками во время прогулок. Или без телепортации не обошлось. Бывают же чудеса на свете.
  15. Bianconeri Звание
    Bianconeri
    0
    Сегодня, 17:12
    Когда это заведение закроют/перенесут к черту. Для понимания, это сам центр города: рядом улица Пушкинская (одно из самых оживленных прогулочных мест, не считая разве что, набережной Дона), с другой стороны развлекательный комплекс-кинотеатр. И прям по середине это облупленное здание в решетках, с вечно шныряющими патрулями и ФСИН-овскими автозаками вылетающими из каждого переулка...
    Нарыв на теле города..
    1. hhurik Звание
      hhurik
      0
      Сегодня, 18:05
      Ну щас. Еще в ..ск какой за город ездить почтенным людям процессуальные действия проводить. Кстати - в тюрьмах-изоляторах и суды проводятся, выездные, ну когда надо по окружающей обстановке в целях обеспечения безопасности.

      Неотъемлемое городское сооружение, из серии: родильный дом - школа- городская управа-вуз-больница-морг. Вот кладбище да, иметь в центре города нехорошо. Хотя Красная площадь как-бы показывает пример, что в целом и неплохо.
  16. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 17:13
    У них там ещё целые"колл-центры" работают(а тут про телефоны рассуждают),а значит и базами данных телефонных компаний располагают...времени "свободного" валом,а лохов на свободе найти можно всегда...
  17. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    -1
    Сегодня, 17:15
    Насколько все прогнило. до основанья ,а затем ...пора претворать в деле.
  18. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 17:19
    сотрудники ростовского СИЗО-1 могли передавать заключённым ножи и телефоны за вознаграждение
    думаю что глагол "могли" здесь явно лишний
  19. фа2998 Звание
    фа2998
    +2
    Сегодня, 17:24
    Цитата: barclay
    Сколько не плати, все равно будут брать взятки. С коррупцией бороться можно. Победить нельзя. Тем более там.

    Эта отговорка,кто не хочет бороться с коррупцией! Коррупция идет с верху,И естественно "верхи" закрывают глаза,что делают их подчиненные,что с низу
    Вы бы так говорили к примеру Сингапур,где сидят и родня президента! Я иногда и самих президентов на скамью сажают. А у нас "своих" не сдают,даже за явные преступления-либо следующее "теплое" место,либо за границу отпустят. lol hi
  20. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 17:37
    За вознаграждение?! laughing А я-то наивный думал, что из- за врожденного человеколюбия и сострадания.
  21. Ionescu Popa
    Ionescu Popa
    0
    Сегодня, 17:45
    rostov, like leningrad, are owned by the organized crime. no wonder they both got such an importance recently they could compete moscow.
  22. Гений Ё Звание
    Гений Ё
    0
    Сегодня, 17:46
    Неудивительно, что массы тоже стараются подработать, когда шибко 10% верхов купаются в роскоши и взятках, получая при этом оклады на несколько порядков выше средней зарплаты по стране!
    Про пенсионеров замнем, для ясности!!!
  23. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    0
    Сегодня, 17:47
    Смешно, у нас министры с их замками имеют двойное гражданство при СВО. Коррупция в кремле, а тюрьма это зеркало общества.
  24. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 18:16
    сотрудники ростовского СИЗО-1 могли передавать заключённым ножи и телефоны за вознаграждение

    Ладно телефоны, но ножи?!