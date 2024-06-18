В Днепропетровске за поджог автомобиля ВСУ задержаны четверо подростков

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В Днепропетровске за поджог автомобиля ВСУ задержаны четверо подростков

В украинской столице полицейские задержали 48-летнюю жительницу Черниговской области и ее 14-летнего сына. Их обвиняют в поджоге двух военных автомашин.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Украинские правоохранители утверждают, что подросток и его мать были завербованы через Telegram-канал российской спецслужбой за денежное вознаграждение. От них якобы требовалось приехать в Киев и поджигать военные машины, принадлежащие ТЦК (военкоматам). «Злоумышленники» были задержаны вскоре после поджога.

Известно также о случаях поджога несовершеннолетними авто военных, произошедших в Одессе. А в Днепропетровске за поджог автомобиля ВСУ сотрудниками СБУ задержаны четверо подростков. Двум из них исполнилось по 17 лет. Возраст двух других не сообщается.

Следствие утверждает, что россияне завербовали их через сообщество в Telegram. Подросткам якобы пообещали по три тысячи долларов за каждую подожженную машину. По утверждению следствия, парни готовили бутылки с зажигательной смесью и искали места, где стоят военные машины, принадлежащие ТЦК. Потом они якобы должны были сообщать координаты автомобилей «российским кураторам», получить разрешение на их поджоги и совершить диверсию. Впрочем, задержали их уже после первой подожженной машины.

Собственно, есть большие сомнения, что поджоги совершили именно они. Ведь нельзя исключать и того, что настоящих поджигателей украинские правоохранители не нашли и решили просто назначить «крайних», которыми и оказались четыре «хулиганистых» подростка.

С другой стороны, очень сомнительно, что за поджог автомобилей ТЦК кто-то стал бы платить солидные суммы. Ведь отношение местных жителей к украинским военкомам, которые зачастую творят настоящий беспредел, настолько негативно, что многие из них наверняка готовы навредить им добровольно и бесплатно.
12 комментариев
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 14:57
    Сейчас все кто не доволен властью в стране ,сразу шпион РФ на задании .
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 15:10
      Отправят этих подростков под конвоев прямо в штрафбат к уголовникам.
      1. APASUS Звание
        APASUS
        0
        Сегодня, 16:05
        Цитата: Бородач
        Отправят этих подростков под конвоев прямо в штрафбат к уголовникам.

        Для Украины наверно не худший вариант будет. Сколько народу просто пропало в стенка СБУ,народ постоянно пишет ,взяли и не вернулся
    2. Вадим С Звание
      Вадим С
      -6
      Сегодня, 15:13
      Можно тоже самое сказать и про нас! Методы удержания власти и борьбы с недовольными были примерно одинаковы во все времена, при любой власти и религии, тут ничего нового.
      1. Тарелка Звание
        Тарелка
        -4
        Сегодня, 15:24
        "Наши доблестные разведчики, их гнусные шпионы"...
      2. Vauxhall Звание
        Vauxhall
        0
        Сегодня, 15:46
        Цитата: Вадим С
        Можно тоже самое сказать и про нас! Методы удержания власти и борьбы с недовольными были примерно одинаковы во все времена, при любой власти и религии, тут ничего нового.

        Цитата: Вадим С
        Можно тоже самое сказать и про нас! Методы удержания власти и борьбы с недовольными были примерно одинаковы во все времена, при любой власти и религии, тут ничего нового.

        А сколько русских малолеток задержано за диверсии?
        Поджоги релейных шкафов?
        И тоже, работа на СБУ за деньги...
      3. APASUS Звание
        APASUS
        0
        Сегодня, 16:02
        Цитата: Вадим С
        Можно тоже самое сказать и про нас! Методы удержания власти и борьбы с недовольными были примерно одинаковы во все времена, при любой власти и религии, тут ничего нового.

        Да что вы говорите .Меладзе тут вернулся ,Рева выступает по ящику .прямо прижали бедолаг ,запытали прямо
      4. bk316 Звание
        bk316
        0
        Сегодня, 16:14
        Сейчас все кто не доволен властью в стране ,сразу шпион РФ на задании .

        А Вы в ответ.
        Можно тоже самое сказать и про нас!

        Это явное проявление недовольства.

        Я понимаю Вы из СИЗО пишете?
        Или просто балабол?
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 14:57
    «В Днепропетровске за поджог автомобиля ВСУ задержаны четверо подростков» —

    — #Онижедети! ...
  3. seamen2 Звание
    seamen2
    -2
    Сегодня, 14:58
    вспомнился белорусский фильм *Желтый песочек* по рассказу Василя Быкова.
    сбушники применяют методы чекистов, а сами орут о декоммунизации.
  4. Владимир_2У Звание
    Владимир_2У
    +1
    Сегодня, 15:27
    Да кстати, это скорее всего такой антикриз, про "наймитов Путина". Ведь всем известно что "в ТЦК очереди киборгов".
  5. sdivt Звание
    sdivt
    +1
    Сегодня, 15:48
    Ещё немного, и будем читать что-то такое:

    - собака без намордника облаяла военкома. Следствие установило, что собака откликается на кличку "Москаль". Правоохранители утверждают, что прослеживается связь с Кремлём. При обыске у владельца обнаружены экземпляры газеты "Правда" за 1961 год, в наклеенном виде под шестью слоями обоев. Улики изъяты вместе со стенами. Следственная работа продолжается.