В украинской столице полицейские задержали 48-летнюю жительницу Черниговской области и ее 14-летнего сына. Их обвиняют в поджоге двух военных автомашин.Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.Украинские правоохранители утверждают, что подросток и его мать были завербованы через Telegram-канал российской спецслужбой за денежное вознаграждение. От них якобы требовалось приехать в Киев и поджигать военные машины, принадлежащие ТЦК (военкоматам). «Злоумышленники» были задержаны вскоре после поджога.Известно также о случаях поджога несовершеннолетними авто военных, произошедших в Одессе. А в Днепропетровске за поджог автомобиля ВСУ сотрудниками СБУ задержаны четверо подростков. Двум из них исполнилось по 17 лет. Возраст двух других не сообщается.Следствие утверждает, что россияне завербовали их через сообщество в Telegram. Подросткам якобы пообещали по три тысячи долларов за каждую подожженную машину. По утверждению следствия, парни готовили бутылки с зажигательной смесью и искали места, где стоят военные машины, принадлежащие ТЦК. Потом они якобы должны были сообщать координаты автомобилей «российским кураторам», получить разрешение на их поджоги и совершить диверсию. Впрочем, задержали их уже после первой подожженной машины.Собственно, есть большие сомнения, что поджоги совершили именно они. Ведь нельзя исключать и того, что настоящих поджигателей украинские правоохранители не нашли и решили просто назначить «крайних», которыми и оказались четыре «хулиганистых» подростка.С другой стороны, очень сомнительно, что за поджог автомобилей ТЦК кто-то стал бы платить солидные суммы. Ведь отношение местных жителей к украинским военкомам, которые зачастую творят настоящий беспредел, настолько негативно, что многие из них наверняка готовы навредить им добровольно и бесплатно.