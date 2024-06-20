Опыт СВО. Успех нерыночных инструментов управления рыночной экономикой

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Опыт СВО. Успех нерыночных инструментов управления рыночной экономикой

Давным-давно, когда дискеты были большими, а мониторы – маленькими… Впрочем, это я загнул, конечно, но лет так пять тому назад я развлекал аудиторию ВО историями о том, как мы могли бы построить социально-ориентированное государство, эдакий СССР 2.0, собрав лучшее из социалистической и капиталистической экономик.

В числе моих тезисов, полный перечень которых я не буду сейчас повторять, были такие, как фиксация курса рубля к доллару, низкий банковский процент, рост доходов населения как драйвер развития экономики, использование части накопленных нами валютных резервов на финансирование новой индустриализации страны и, конечно, госзаказ как средство усиления отечественного производителя.

И вот после этих-то заявлений многие читатели ВО забросали автора цветами. В горшках.

Меня обвиняли в том, что я ничего не понимаю в экономике. Что валютные резервы – это единственное, что спасает нас от кризисов, и тратить их ни на что иное ни в каком случае нельзя. Что высокий банковский процент защищает нас от инфляции, а увеличение дохода населения разгонит ту самую инфляцию. Что гособоронзаказ – это лютое зло и нерациональная трата ресурсов в государственном масштабе, а попытки госрегулирования экономики приведут к тому, что мы станем неконкурентоспособными и выпадем из международного рынка и т. д. и т. п.

Что ж, плетью обуха не перешибешь, и я до времени отложил в сторонку экономические темы.

Но вот случилась СВО. И в свете произошедших событий интересно было бы провести некоторую ревизию моих тезисов 5–6-летней давности.

Золотовалютные резервы


Те самые резервы, без которых нам не жить.

Что с ними происходило за время СВО?

Немножко статистики: на начало 2022 года золотовалютных резервов РФ насчитывалось 630,5 млрд долларов.

В среднем за 2022 год – 586,2 млрд долларов.

В среднем за 2023 год – 586,4 млрд долларов.

В среднем за первые месяцы 2024 года (по 17 мая) – 591,2 млрд долларов.

При этом минимальное значение за указанный период составило 540,7 млрд долларов. случилось это в сентябре 2022 года.

Иными словами, для нашей Отчизны пришло время серьезнейших испытаний, когда:

1. Россия ведет боевые действия в масштабе, не случавшемся со времен советско-японской войны 1945 года.

2. Страны Запада объявили нам бойкот, разрывая сложившиеся производственно-экономические цепочки, и нам пришлось в спешном порядке перестраивать поставки нефти и газа и закупки громадного количества товаров через азиатские страны.

3. Сотни тысяч рабочих и служащих, задействованных в экономике, теперь взяли в руки оружие.

И вот когда все это, и многое другое случилось… Мы потратили из наших золотовалютных резервов в общей сложности что-то около 40 млрд долларов. Сумма заимствований в моменте достигала почти 90 млрд, но затем мы вернули взятое, пополнив резервы на сумму порядка 50 млрд долларов.

Я не буду говорить сейчас о том, что по собственному разгильдяйству и недомыслию мы отдали контроль США и НАТО над астрономической суммой около 300 млрд долларов и вряд ли сможем в обозримом будущем получить эти деньги обратно. Запад у нас их едва ли заберет совсем, не захочет он терять лицо перед инвесторами мира, но под арестом эти три сотни миллиардов «вечнозеленых» там могут держать до морковкина заговения. И потом еще лет 300 сверху.


Я не буду говорить сейчас о том, что наши потери золотовалютных резервов одними оставленными Западу долларами не исчерпываются. Промолчу и о том, как мы, в лучших традициях царя Кощея, «над златом чахнущим», набрали этого самого злата к началу 2022 года аж на 133,07 млрд долларов. И… потеряли возможность им воспользоваться, так как после начала СВО ни европейская, ни азиатская банковская системы не могут его у нас покупать в сколько-то заметных объемах под угрозой санкций. Обходами, тихонько, да, кое-что продать удается, но по факту у нас в к концу 2023 года золото только преумножилось, достигнув 155,9 млрд долларов.

Я, разумеется, промолчу про качество управления финансами нашей страны, поскольку, вытащив из экономики на начало 2022 года 630,5 млрд долларов резервов, мы, когда кризисная ситуация наступила, сохранили возможность использовать хорошо если 200 млрд долларов, то есть менее трети накопленного.

Ни о чем этом я говорить не буду.



Я скажу о другом, о том, что кажется мне куда более важным.

Эти деньги нам не понадобились.

То есть, когда Российская Федерация столкнулась с крупнейшими экономическими вызовами XXI века, которые по всем законам экономики должны были вогнать нас в жесточайший экономический кризис – нам для стабилизации ситуации понадобилось не 600, а всего только около 90 млрд долларов, из которых больше половины уже вернулись на свое резервное золотовалютное место.

Вывод очень простой – золотовалютные резервы в накопленных ЦБ объемах оказались нашей стране просто не нужны. Их можно было абсолютно без ущерба для нашей безопасности использовать на иные цели, связанные с развитием экономики нашего государства. Не все, конечно – разумные резервы в пределах 250, возможно – 300 млрд долларов стране совсем не помешают. Но сохранение как минимум 300–330 млрд долларов в «кубышке» золотовалютных резервов из тех 630,7 млрд долларов, которые у нас были на начало 2022 года, оказалось совершенно бессмысленным.

Почему в РФ не сработали законы экономики?


Ответ очень прост.

В самый сложный период, когда коллективный Запад высказал нам свое «фи!», и культура отмены вкупе с перепуганными «владельцами заводов, газет, пароходов» отечественного разлива вызвала огромный отток валюты за границу, мы… В кои-то веки поступили правильно, быстро парировав резкое падение рубля.

Во-первых, мы совершенно нерыночными методами ограничили вывоз валюты за рубеж. Практически – под любым предлогом.

Во-вторых, были введены также и ограничения на приобретение валютной наличности – то есть купить наличные доллары с тем, чтобы хранить их в тумбочке, было можно, но только в пределах определенной и относительно небольшой суммы.

В-третьих, мы поставили иностранному бизнесу совершенно драконовские условия выхода с территорий Российской Федерации. Например – дисконт 50 % от рыночной стоимости при продаже бизнеса российскому покупателю. А чтобы у иностранных инвесторов не возникло желания заключить формальную сделку, а после завершения СВО «вернуть все назад», оговаривается, что обратный выкуп должен производиться исключительно по рыночной стоимости.

То есть, продаете вдвое дешевле, а обратно выкупаете вдвое дороже, чем продали. При этом продать бизнес собственник из недружественных стран может, но вот вывести полученные от продажи бизнеса деньги за рубеж – нет.

Дикий ужас с точки зрения профессуры ВШЭ. Мы совершили целую череду кошмарных, невыносимых злодеяний и преступлений против рыночной экономики, альфы и омеги всего прогрессивного человечества. Мы обречены. Рынок нам этого никогда не простит, и даже столетия покаяния уже вряд ли что-то изменят, но...

Ничего не произошло.

Да, РФ использовала нерыночные методы управления денежной массой, имевшейся в ее распоряжении. Да, от этого всем стало только лучше. Ах, ну конечно, кроме тех самых «владельцев заводов, газет, пароходов», не всех, но многих. Тех, кто видел себя с Россией, лишь пока есть возможность «стричь бабло», но совершенно не был готов остаться «в этой стране» в трудное для нее время. И бежали, пусть даже и не уводя всего, на что рассчитывали. Что ж, мы будем скучать по ним. Причем – с радостью.

А что иностранные производители? Конечно же, навсегда отвернулись от РФ и никогда-никогда больше сюда ни ногой?

Да ничуть не бывало – многие компании, которые все же ушли с рынка РФ очень-очень надеются вернуться обратно. И исподволь это самое возвращение готовят.

Взять, к примеру, тот же Microsoft. Они уходили, воистину громко хлопнув дверью: тут и запрет на продажу программных продуктов компании в РФ, и отказ от обновлений ранее проданных программ. Анонсирован был отказ от продления лицензий. Вот только лицензии потихоньку продлеваются, на параллельный импорт Microsoft закрывает глаза (а могли бы этого и не делать, кстати). Дальше – больше, 13 мая 2024 года компания вернула доступ к обновлениям Windows и к Microsoft Office. Тихо и без помпы.

Попросту говоря, руководству Microsoft совершенно плевать, рыночные или нерыночные у нас методы управления экономикой. Им совершенно все равно, работает ли наше правительство по методичкам ВШЭ и Сороса, или нет. Прибыль – вот их цель, и упускать российский рынок им не хочется совершенно. И они будут стремиться торговать с нами, будь у нас хоть рыночная экономика в полном соответствии с иностранным учебником, хоть рабовладельческая (тем более что они не особо-то сильно и различаются – шутка).

То же самое происходит и со многими другими иностранными компаниями. У бизнеса есть лишь одно мерило успеха – прибыль на вложенный капитал, все остальное его не интересует. Да, бизнес вынужден был прогнуться под общественное мнение США и Запада, транслирующих необходимость всем вместе, в едином порыве поддержать «несчастную Украину, прародину эльфов, которую так беспощадно обижают эти злобные орки-русские».


Но это произошло не потому, что иностранному бизнесу есть хоть какое-то дело до Украины. А потому, что бизнес всерьез испугался: в случае сохранения рынков в России, он столкнется с тем, что обиженные таким демаршем европейцы и американцы начнут бойкотировать его продукцию.

Очень многие компании принимали свое решение уйти или остаться в России не под влиянием каких-то там солидарностей, а в силу экономических расчетов. Просто брали калькулятор и прикидывали. Уходим из России – теряем прибыль в России. Не уходим из России – можем потерять часть прибыли в США и Европе, так как нас назовут «приспешниками Путина» и будут покупать нашей продукции меньше. Понятно, что или тут, или там, но потеряем все равно, однако убытки надо минимизировать!

И вот если получалось, что при уходе из России прогнозные убытки по компании в целом выходили меньше, чем если бы компания сохранила бизнес в РФ – тогда уходили. Но даже и в этом случае сворачивались, мечтая вернуться. Потому что – маржа, прибыль, кэш, и какое же капиталистическое сердце не зальется кровью, когда все перечисленное идет в «отрицательный рост»?!

Рынок и гособоронзаказ


Часто в обсуждениях на ВО сталкиваюсь с мнением, что закупки вооружений – это экономическое зло. Потому что на танках не сеют, не пашут, джинсы не шьют и вообще – никакого продукта танки не производят. А раз так, то производство военной техники – обременение экономики, и чем такого будет меньше, тем лучше.

На самом деле это немного не так, но для того, чтобы разобраться в этом, нужен небольшой экономический ликбез.

Мощь экономики страны сегодня стремятся оценивать по так называемому валовому внутреннему продукту или ВВП. Это общая рыночная стоимость произведенных товаров и оказанных услуг для конечного потребления на определенной территории.

Что такое конечное потребление?

Допустим, одно предприятие сделало гвозди, второе – доски, а третье купило доски с гвоздями у первых двух и сделало табуретки. В ВВП войдет только стоимость табуреток, потому что именно они стали конечным продуктом, а гвозди и доски были потреблены в процессе его производства.

Что такое товар?

Это продукт (услуга), произведенный для продажи или обмена. То есть если вы вырастили малину в огороде и скушали ее, она товаром не является, так как произведена для личного потребления. И в ВВП она не попадет. А вот если вы часть малины продали на рынке – то эта часть будет уже товаром и войдет в состав ВВП.

Одним из неотъемлемых качеств товара является потребительная стоимость – способность товара удовлетворять потребности человека. Какие бывают потребности у человека? Классификаций уйма – например, одна из них делит человеческие потребности на биологические, социальные и духовные. К биологическим относится то, что необходимо нам для выживания организма и физического комфорта, социальные – это потребность быть частью общества, духовные – потребности в самопознании, развитии и творчестве.

И, конечно же, одной из биологических потребностей является безопасность. Которая давно уже обеспечивается не на индивидуальном, а на государственном уровне. То есть это государство содержит полицию, которая ловит террористов, воров, жуликов и убийц, и вооруженные силы для отражения угрозы извне, исходящей от других стран.

Для того, чтобы государство могло это делать, оно изымает часть доходов у предприятий и граждан в виде налогов. Этот процесс можно рассматривать как плату за предоставление ряда услуг – безопасности, того же бесплатного школьного образования и т. д.

Так вот, когда мы идем в кино и когда государство покупает танк, то происходит совершенно одно и то же. В первом случае мы платим за право просмотра фильма, который совершенно не нужен для нашего физического выживания, но служит удовлетворению наших духовных потребностей. Фильм не сеет, не жнет, не шьет джинсы, не может быть использован для производства чего-либо, но мы за него платим. И точно так же мы платим за танк, не прямо, но косвенно, отдав часть своих доходов государству: вся разница в том, что танк и кино удовлетворяют разные наши потребности. Первый – биологическую (безопасность), второй, как уже было сказано выше – духовную.


Но танки тоже могут быть кинематографичными!

При этом деньги, которые тратятся на производство танков и фильмов, вовсе не потеряны для нашей экономики. Ведь наше государство закажет танк у российского танкостроителя, закупающего материалы в России, то есть у отечественных производителей стали, брони, двигателей и сложного оборудования прибавится работы. Они заработают на этом больше денег, заплатят нашим согражданам больше зарплаты. Поэтому производство танков столь же полезно для экономики, как производство любых других товаров.

«Так что же тогда получается, что можно вообще все забросить и одни только танки делать, и все будет хорошо, так что ли?» – может спросить читатель. Конечно же, нет – если экономика страны будет производить одни только танки, мы с голоду помрем. Но то же самое случится, если мы будем выпускать одни только фильмы.

Первый закон экономики – потребности всегда опережают возможности. А это означает, что мы никогда не сможем на 100 % закрыть все потребности людей нашего государства, приходится искать баланс интересов. Мы на бытовом уровне планируем свой семейный бюджет так, чтобы все были согреты, сыты, одеты, обуты, здоровы и т. д., но за исключением самых богатых не можем брать все самое лучшее. Не питаемся ежедневно в самых дорогих ресторанах, но готовим себе здоровую и вкусную пищу, не покупаем дворец, а берем квартиру в ипотеку, вместо какого-нибудь «Бентли» выбираем авто попроще и так далее. То же самое должно происходить и на уровне экономики государства – потребности его граждан должны быть удовлетворены на приемлемом уровне.

Поэтому расходы на вооруженные силы сами по себе для экономики не зло. Они могут быть злом лишь тогда, когда становятся избыточными и ненужными для удовлетворения потребности в безопасности, но при этом начнут ущемлять удовлетворение прочих запросов населения ниже приемлемого уровня.

Так вот и получилось, что когда нашим производствам резко стало плохо без импортных комплектующих, то увеличение гособоронзаказа помогло многим предприятиям удержаться на плаву. Сокращение выпуска легковых автомобилей, безусловно, плохо – страдает не только сам производитель, но и его поставщики. Ведь если автомобилей производится меньше, то и металла для их производства закупается меньше, а значит выручка металлургов падает тоже. Но если параллельно этому усиливается производство той же военной техники, то производителям автомобилей это, конечно, не поможет, однако металлурги компенсируют потери на авто заказами на танки и бронемашины.

Выводы


Во-первых, как ни странно, нерыночные инструменты управления финансами государства вполне допустимы, и вовсе не обязательно влекут за собой разрушение его экономики, пусть даже поставленной на рыночные рельсы. Если, конечно, пользоваться такими инструментами разумно.

А во-вторых, уважаемый читатель, непонимание этого «во-первых», привело нас к тому, что мы не только в очередной (и который уже) раз упустили великолепную возможность совершить экономический рывок в светлое будущее, но и, с моей точки зрения, заложили фундамент грядущей катастрофы, к которой, пока еще потихоньку, но все быстрее, набирая разбег, катится сегодня экономика Российской Федерации. И об этом мы поговорим уже в следующей статье.

Продолжение следует…
19 комментариев
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  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +1
    Сегодня, 04:43
    Поэтому расходы на вооруженные силы сами по себе для экономики не зло
    Главное, что бы не было "Пушки вместо масла" !
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 06:02
      Главное, что бы не было "Пушки вместо масла" !
      Все зависит от того, насколько нас хватит и какой запас прочности у нашей экономики
  2. Аэродромный Звание
    Аэродромный
    +6
    Сегодня, 04:48
    с начала этого века уничтожались предприятия,при этой власти, при этих людях в правительстве. причем уничтожались и заводы оборонные. только в моём маленьком городе под Екатеринбургом,уничтожен "химзавод" (порох артилерийский),и "мех завод" имени всяких орденов ( мины двух калибров). в соседнем городке тоже пара предприятий уничтожены,а по стране-страшная цифра. вот вам и "экономика" накануне войны.
  3. parusnik Звание
    parusnik
    +3
    Сегодня, 05:01
    заложили фундамент грядущей катастрофы, к которой, пока еще потихоньку, но все быстрее, набирая разбег, катится сегодня экономика Российской Федерации.
     Пока народ видит колбасу в магазинах,он этого не осознает..
  4. иван2022 Звание
    иван2022
    -2
    Сегодня, 05:57
    Все зависит от поставленных целей. СССР развалился от того, что его разорили военные расходы, а РФ от них крепнет. laughing
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +4
      Сегодня, 07:15
      Цитата: иван2022
      СССР развалился от того, что его разорили военные расходы

      Иван, среди множества причин, по которым развалилась экономика СССР, военные расходы не числятся. Ссылка на них - известный пропагандистский штамп, ничего общего с реальностью не имеющий.
      Задумайтесь на досуге, почему гигантские военные расходы США в годы ВМВ (не только строительство чудовищного по размерам флота мультидержавного стандарта, но и прочего - тех же танков США наклепали сопоставимо с СССР) не только не ввергли экономику США в уныние, но вытащили из экономического кризиса и окончательно утвердили в звании первой экономики мира
      1. иван2022 Звание
        иван2022
        0
        Сегодня, 08:07
        Не понимаете Вы юмора.....
        1. Андрей из Челябинска Звание
          Андрей из Челябинска
          +1
          Сегодня, 08:09
          Цитата: иван2022
          Не понимаете Вы юмора.....

          О! Извиняюсь. Но мне столько раз высказывали этот аргумент всерьез...
  5. Николай Малюгин Звание
    Николай Малюгин
    0
    Сегодня, 06:02
    Все зависит от сознания общества.Если человеку внушить,что без войны общество не двинется вперед,то человек так и будет думать.К аждые военные действия давали стране новый приток генералов,конструкторов, научных деятелей.Награды нужны,но они по большому счету ничего не меняют. Уехавшие из страны артисты имеют больше наград,чем люди прошедшие войну. Обидно? Одними деньгами многое не сделаешь.Отличился человек в труде,должен получить либо бесплатную квартиру,либо машину. Боюсь только случится,как с нашими людьми покинувшими страну. Обесценивание наград, да и самого сознания многое может разрушить в нашей жизни.
  6. 3x3zsave Звание
    3x3zsave
    +2
    Сегодня, 06:11
    вывести полученные от продажи бизнеса деньги за рубеж – нет.
    Такой же "финт ушами" сделала Индия, купив нашу нефть за рупии. Реализовать которые можно только вложившись в индийскую экономику. "Нас опять обманули!"
    Спасибо, Андрей!
  7. turembo Звание
    turembo
    +1
    Сегодня, 06:29
    Спасибо Вам за статью, и за предыдущий "развлекательный контент". Но вот с фильмами не соглашусь, уж как то нет особого желания смотреть то что клепают наши киноделы, вот честное слово лучше бы танки делали, или просто отдали эти деньги на развитие здравоохранения, толку было бы больше. Лично я все больше начинаю приходить в потребительский тупик, я не могу позволить себе купить что то крупное, а моя ЗП не успевает подниматься теми темпами о которых все говорят, и даже те темпы о которых все говорят (ну то есть уже значительно завышенные), не могут бороться с темпами роста цен. Поэтому вынужден затягивать пояс, и знаете здоровая и вкусная пища, тоже дорогое удовольствие, например все советуют есть рыбу, когда баночка (далеко не самой полезной) сайры в масле стоит за 200 рублей, про красную рыбу приходится забыть совсем.
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +2
      Сегодня, 07:29
      Цитата: turembo
      Спасибо Вам за статью, и за предыдущий "развлекательный контент".

      Всегда пожалуйста!
      Цитата: turembo
      Но вот с фильмами не соглашусь, уж как то нет особого желания смотреть то что клепают наши киноделы

      И все же иногда попадается и достойное. Я был в совершеннейшем восторге от "Подольских курсантов", очень сильный фильм, сравнимый с советскими шедеврами. Навскидку могу вспомнить "Батальонъ", который также весьма неплох. Шальопа, который своими 28-панфиловцами, снятыми за 3 рубля (по масштабам индустрии) дал звончайшую пощечину всему нашему кинематографу. Да, это не "горячий снег", конечно, но... Да и в развлекательном кино - если, скажем, абстрагироваться от Булычева и его Алисы, то "Сто лет тому вперед" выглядят весьма бодро
      В любом случае пример с кино казался мне наглядным. Можно было с чем угодно сравнить, хоть с туалетной бумагой:)))))
  8. Рус_80 Звание
    Рус_80
    0
    Сегодня, 07:40
    Подожду продолжения. О грустном возможном грядущем.
  9. Boris55 Звание
    Boris55
    -1
    Сегодня, 07:59
    Вся власть Советам!

    Цитата: Андрей из Челябинска
    ...мы не только в очередной (и который уже) раз упустили великолепную возможность совершить экономический рывок в светлое будущее, но и, с моей точки зрения, заложили фундамент грядущей катастрофы...

    В 1924-м году, после смерти Ленина, Сталин провёл "Ленинский призыв" в партию, что значительно увеличило число большевиков в ней и троцкисты были немного отодвинуты от управления страной. До этого на одного большевика в партии приходилось восемь остальных, в основном - троцкистов, а как известно все решения принимаются большинством голосов. После того (1929-м) как Троцкий сбежал в Турцию, оставшиеся троцкисты (Хрущёв) уже не смогли проводить свою политику. Большевикам, под руководством И.В.Сталина, удалось перехватить власть, подготовить страну к войне и победить в ВОВ.

    Сегодня В.В.Путин осуществляется "Путинский призыв" - "Время героев", что позволит значительно подвинуть нынешних троцкистов и власовцев в управлении страной. Всё ещё впереди.
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +2
      Сегодня, 08:04
      Цитата: Boris55
      Сегодня В.В.Путин осуществляется "Путинский призыв" - "Время героев"

      Которых, разумеется, никто пустит выше третьестепенных должностей и которые не будут определять политику управления государством
      1. Boris55 Звание
        Boris55
        -1
        Сегодня, 08:13
        Вся власть Советам!

        Цитата: Андрей из Челябинска
        Которых, разумеется, никто пустит выше третьестепенных должностей и которые не будут определять политику управления государством

        "Свита делает короля". В прямом и переносном смысле. Успех руководителя полностью зависит от подчинённых. Тогда, в 1924-м, в партию были набраны простые люди и они не позволили троцкистам проводить свою политику. Тогда все партийные собрания были открытыми и хоть не партийные не могли голосовать, их обсуждения и мнение влияло на принятие решения. Именно по этому Хрущёв начал проводить закрытые партсобрания, что привело к отстранению народа от управления страной...

        Путин "своих героев" не бросит. Они будут поставлены (не сразу, как проявят себя в деле) на ключевые посты.
    2. иван2022 Звание
      иван2022
      0
      Сегодня, 08:12
      Любопытно не только то, что Вам известно соотношение между троцкистами и сталинистами к моменту смерти Ленина, но и то, что Сталин мог как Царь объявить "призыв" в партии, в которой по Уставу не было даже должности председателя....
      1. Boris55 Звание
        Boris55
        0
        Сегодня, 08:14
        Вся власть Советам!

        "Власть — это не вывеска на кабинете, а реализуемая на практике способность управлять процессами в обществе".
  10. kor1vet1974 Звание
    kor1vet1974
    +1
    Сегодня, 08:36
    заложили фундамент грядущей катастрофы
     Про фундамент грядущей катастрофы.Работаю главным технологом на рыбхозе.Раньше он был колхозный,сейчас частный.Поставил задачу наш хозяин,нашему директору, уменьшить себестоимость рыбы,что бы ее продавать не только абсолютному большинству населения,которое получает по 200 000 руб,но и абсолютному меньшинству,которое 30 000 руб получает.Стали думать как.Выход нашли в следующем, комбикорм самим производить,а не покупать, у российских компаний,которые его покупают за рубежом.Цех по производству комбикорма(бывший колхозный) в не рабочем состоянии был,но принадлежал другим хозяевам.Оказалось не проблемой приобрести.Но нужно было купить оборудование.Оказалось,что в России,его не производят,но можно купить во Вьетнаме, там дешевле.Но тут возникла другая проблема.Кадры.А их тоже нет.В станице, когда-то был техникум,по подготовке специалистов, в нашей отрасли,но теперь,по его коридорам,лет 20 ветер гуляет.Крч, проект не состоялся.Да, специализацией,нашего бывшего колхоза, была плодово-овощная продукция, мёд, рыба.Зерно не выращивали,горная местность,но луга хорошие, большие, овечки с барашками были,коровки.Не знаю, как это относится к нерыночным рычагам управления, но то ,что наш рыбхоз, один из маленьких камушков фундамента грядущей катастрофы,эт точно.