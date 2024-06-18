Ударами ВС России уничтожены РЛС и две пусковые установки ЗРК С-300 ВСУ - Минобороны

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Ударами ВС России уничтожены РЛС и две пусковые установки ЗРК С-300 ВСУ - Минобороны

Фото иллюстрационное


Подразделения группировки войск «Север» продолжают вести ожесточенные бои с противником в Волчанске и под Липцами, отразив две контратаки ВСУ. Нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 120-й, 125-й бригад теробороны в районах Волчанск, Волоховское, Синельниково и Липцы Харьковской области. Потери противника: до 130 военнослужащих, две бронемашины, в том числе БТР «Stryker», одна САУ М109 «Paladin», гаубица Д-20, САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30.



По остальным направлениям без значительных изменений, наши войска продвигаются вперед, противник огрызается контратаками. Успехи есть под Часовым Яром, на Кураховском и Купянском направлениях, но в сводке, кроме «заняли более выгодные рубежи», ничего нет.

За минувшие сутки ударами оперативно-тактической авиации, беспилотниками, ракетами и артиллерией уничтожены радиолокационная станция и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, подробностей Минобороны не приводит. Также поражены: цех производства ударных БпЛА, а также склад военно-технического имущества 44-й артиллерийской бригады ВСУ, выступающий в качестве логистического узла при распределении вооружений и военной техники, поступающих от западных спонсоров.

Общие потери ВСУ по всем направлениям, кроме Северного, за сутки: по личному составу — 1710 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — четыре бронемашины, один БТР М113, 8 единиц автотранспорта; по артиллерии — пять гаубиц Д-20, четыре Д-30, четыре орудия М119, по одной «Мста-Б» и FH-70, две САУ «Гвоздика», одна «Krab», пушка «Рапира», станция РЭБ «Анклав-Н».

Средствами ПВО в течение суток сбито 24 беспилотника и одна управляемая ракета большой дальности «Нептун-МД».
14 комментариев
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  1. Enceladus Звание
    Enceladus
    +1
    Сегодня, 15:15
    Так вроде пару дней назад в телегах писали с объективным контролем... тоже четко РЛС и 2ПУ... так это новые ли старые?
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      0
      Сегодня, 16:14
      Так вроде пару дней назад в телегах писали с объективным контролем..

      Так надо же что то писать. До этого писали что у всук закончились ракеты к С-300 как и сами ПУ.
  2. Вадим С Звание
    Вадим С
    +4
    Сегодня, 15:15
    Да сколько же этих 300ых у них? Третий год их лупят, откуда они вылезают? Спрятать то их не так просто
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 15:17
      Это так же как и с авиацией ...
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        0
        Сегодня, 15:20
        И с Точками-У тоже такая фигня.
        1. LuckyBlog Звание
          LuckyBlog
          +1
          Сегодня, 15:24
          с Точками полегче, это все же боеприпасы, а вот носители у нас на бумаге урякалки уничтожают десятками каждый день, а они все не заканчиваются.
    2. rotfuks Звание
      rotfuks
      +1
      Сегодня, 15:21
      была информация что братский греческий народ отдал им свои 300-е.Возможно это уже греческие пошли под разделку.
      1. LuckyBlog Звание
        LuckyBlog
        +1
        Сегодня, 15:25
        греки вроде не согласились отдать свое ПВО , так как терки с турками у них намного острее чем у той же Германиии Бельгии с ни с кем.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 15:52
          Греки поставили условие - они отдадут только если им взамен дадут Пэтриот по количеству отданных.

          Тоже хотят поиметь по полной на всей этой ситуации.....

          Индусы так же - готовы слить не помню сколько БМП-2 в обмен на Страйкеры и запуск сначала сборки а потом и производства у себя.

          Амеры потирают руки в предвкушении барышей.... Ибо заработают опять на запчастях расходниках и прочем....
          1. LuckyBlog Звание
            LuckyBlog
            +1
            Сегодня, 15:54
            и грекам сказали что Пэтриоты не дадут так как их нет и мол грекам хватит и гарантии того что штаты за них встрянут. но греки сказали что гарантий им мало.
            а вот на счет индусов не в курсе был. я курсе что они страйкеры у себя строить хотят, но не в курсе что они БМП-2 за это готовы отдать. учитывая что они и боеприпасы кастрюлям поставляют то союзники они так себе
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              0
              Сегодня, 15:56
              К сожалению это так - индусы уже это предложили......
              1. LuckyBlog Звание
                LuckyBlog
                0
                Сегодня, 15:56
                (((((((...............................................
                1. Nexcom Звание
                  Nexcom
                  +1
                  Сегодня, 15:57
                  Ну а хренали.... Индусы.... Никогда им не верил..... Могли бы и апгрейд заказать у нас... Но нет. Давай им Срайкеры....
  3. Vauxhall Звание
    Vauxhall
    0
    Сегодня, 15:49
    Цитата: Вадим С
    Да сколько же этих 300ых у них? Третий год их лупят, откуда они вылезают? Спрятать то их не так просто

    Вот уж что что, а это надо обнулять срочно. А то RTVI постоянно говорит что этими ракетами, военные РФ, обстреливают мирные украинские города. winked