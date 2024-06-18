Ударами ВС России уничтожены РЛС и две пусковые установки ЗРК С-300 ВСУ - Минобороны
Подразделения группировки войск «Север» продолжают вести ожесточенные бои с противником в Волчанске и под Липцами, отразив две контратаки ВСУ. Нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 120-й, 125-й бригад теробороны в районах Волчанск, Волоховское, Синельниково и Липцы Харьковской области. Потери противника: до 130 военнослужащих, две бронемашины, в том числе БТР «Stryker», одна САУ М109 «Paladin», гаубица Д-20, САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30.
По остальным направлениям без значительных изменений, наши войска продвигаются вперед, противник огрызается контратаками. Успехи есть под Часовым Яром, на Кураховском и Купянском направлениях, но в сводке, кроме «заняли более выгодные рубежи», ничего нет.
За минувшие сутки ударами оперативно-тактической авиации, беспилотниками, ракетами и артиллерией уничтожены радиолокационная станция и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, подробностей Минобороны не приводит. Также поражены: цех производства ударных БпЛА, а также склад военно-технического имущества 44-й артиллерийской бригады ВСУ, выступающий в качестве логистического узла при распределении вооружений и военной техники, поступающих от западных спонсоров.
Общие потери ВСУ по всем направлениям, кроме Северного, за сутки: по личному составу — 1710 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — четыре бронемашины, один БТР М113, 8 единиц автотранспорта; по артиллерии — пять гаубиц Д-20, четыре Д-30, четыре орудия М119, по одной «Мста-Б» и FH-70, две САУ «Гвоздика», одна «Krab», пушка «Рапира», станция РЭБ «Анклав-Н».
Средствами ПВО в течение суток сбито 24 беспилотника и одна управляемая ракета большой дальности «Нептун-МД».
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