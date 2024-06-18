Bloomberg: Парламентские выборы во Франции подорвут роль Макрона как одного из главных сторонников Киева

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Bloomberg: Парламентские выборы во Франции подорвут роль Макрона как одного из главных сторонников Киева

Выборы в парламент Франции, которые должны состояться в конце июня, станут причиной подрыва роли президента Эмманюэля Макрона как одного из ключевых сторонников Украины, отмечает американское информагентство Bloomberg.

Под откос может пойти и план Макрона по отправке военных инструкторов на Украину, и возможность увеличения оборонных расходов Евросоюза, за которое ратовал Макрон, считают авторы издания.



Напомним, что партия Макрона значительно уступила на выборах в Европарламент ультраправой партии Марин Ле Пен. И сейчас опросы общественного мнения в стране не сулят хозяину Елисейского дворца ничего хорошего – его партию поддерживают лишь 19% французов, против 35%, поддерживающих партию Ле Пен.

Если противники Макрона получат большинство в парламенте, то оставшийся президентский срок ему придётся дорабатывать с большими затруднениями. По мнению экспертов, это также скажется и на общеевропейской политике, включая отношения с Россией.

Хотя власть президента во Франция довольно сильна, однако выделение денег, например, на военные расходы и помощь Украине, должно быть утверждено парламентом.

Французский президент ранее заявлял, что не следует исключать отправки на Украину войск западных стран.
5 комментариев
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  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +3
    Сегодня, 15:27
    Ну,подорвет.Так будет другой.Тааой же.Даже Ле Пен изменила свою позицию по отношению к России
  2. кредо Звание
    кредо
    +1
    Сегодня, 15:32
    "Жизнь не бывает без потерь" - с усмешкой заметил Эммануэль, отбросив в сторону утреннюю прессу.
    "Пойду ка я лучше под тёплое одеяло моей Брижит" - решил он и направился в спальню для утешения к Мари-Клод. crying
  3. Копчёный Звание
    Копчёный
    +1
    Сегодня, 15:43
    Вот же пример этого одного! месяца с итальянцами от "никаких итальянских ракет-пуль по РФ! Макрон ты " до "Отправляем крылатые ракеты". Но говорящие головы и журналисты будут дальше кормить вот такими новостями.
  4. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    +4
    Сегодня, 15:53
    Нам ни холодно, ни жарко от этих этих действий, крикливого русофобского петуха заменят на курицу из того же курятника.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 16:06
    Bloomberg: Парламентские выборы во Франции подорвут роль Макрона как одного из главных сторонников Киева
    . Да ладно, не этот, так следующий петушек найдется... республику из своих цепких коготков наглосаксы не отпустят!