Bloomberg: Парламентские выборы во Франции подорвут роль Макрона как одного из главных сторонников Киева

Выборы в парламент Франции, которые должны состояться в конце июня, станут причиной подрыва роли президента Эмманюэля Макрона как одного из ключевых сторонников Украины, отмечает американское информагентство Bloomberg.Под откос может пойти и план Макрона по отправке военных инструкторов на Украину, и возможность увеличения оборонных расходов Евросоюза, за которое ратовал Макрон, считают авторы издания.Напомним, что партия Макрона значительно уступила на выборах в Европарламент ультраправой партии Марин Ле Пен. И сейчас опросы общественного мнения в стране не сулят хозяину Елисейского дворца ничего хорошего – его партию поддерживают лишь 19% французов, против 35%, поддерживающих партию Ле Пен.Если противники Макрона получат большинство в парламенте, то оставшийся президентский срок ему придётся дорабатывать с большими затруднениями. По мнению экспертов, это также скажется и на общеевропейской политике, включая отношения с Россией.Хотя власть президента во Франция довольно сильна, однако выделение денег, например, на военные расходы и помощь Украине, должно быть утверждено парламентом.Французский президент ранее заявлял, что не следует исключать отправки на Украину войск западных стран.

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