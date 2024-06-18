В Санкт-Петербурге спустили на воду восстановленный после пожара корвет «Проворный» проекта 20385

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В Санкт-Петербурге спустили на воду восстановленный после пожара корвет «Проворный» проекта 20385

В Санкт-Петербурге спустили на воду корвет «Проворный» проекта 20385, торжественная церемония прошла на судостроительном предприятии «Северная верфь». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

На «Северной верфи» спущено на воду корвет «Проворный», корабль поставили к достроечной стенке, на нем будут продолжены достроечные работы и пройдут швартовные испытания. В дальнейшем корвет ожидают ходовые и государственные испытания, а также переход на Дальний Восток, «Проворный» предназначен для Тихоокеанского флота.



Сроки приема корабля в боевой состав флота пока официально не назывались, но предварительно это следующий год, ближе к лету. Церемония поднятия Андреевского флага пройдет на Камчатке после межфлотского перехода, корвет войдет в состав соединения кораблей охраны водного района Войск и Сил на Северо-Востоке России. Экипаж для корабля уже сформирован.

Напомним, что 17 декабря 2021 года на корвете «Проворный», находящемся на «Северной верфи», вспыхнул сильный пожар, в результате которого надстройка корабля оказалась полностью уничтожена, пострадал корпус. На сегодняшний день корабль полностью восстановлен, он получил новую надстройку и будет сдан без снижения эксплуатационных характеристик.

Корвет «Проворный» проекта 20385 является вторым в серии и первым серийным после головного корабля «Гремящий». Заложен в 2013 году, технический спуск на воду прошел в 2019, передать его в состав российского флота планировали в конце 2022 года.
8 комментариев
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  1. кредо Звание
    кредо
    +2
    Сегодня, 15:35
    Корвет «Проворный» проекта 20385 является вторым в серии и первым серийным после головного корабля «Гремящий». Заложен в 2013 году, технический спуск на воду прошел в 2019, передать его в состав российского флота планировали в конце 2022 года.

    Как долго же у нас строят.
    Непозволительная роскошь когда террористический блок под боком. soldier
    1. Alexey RA Звание
      Alexey RA
      0
      Сегодня, 15:50
      Цитата: кредо
      Непозволительная роскошь когда террористический блок под боком. soldier

      Так корвет восстанавливали после пожара. Плюс известные проблемы с импортозамещением, из-за которых пр. 20385 в 2018 г. вообще хотели прикрыть.
      На момент разработки проекта в составе корабля присутствовала большая доля основного оборудования иностранного производства. С введением санкций в отношении Российской Федерации поставка оборудования иностранного производства оказалась невозможной. Дальнейшее строительство серии кораблей указанного проекта признано нецелесообразным
      © ГК ВМФ
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 15:55
      Ничего не долгострой. no
      Всего каких-то то 12 лет потратили на постройку суперсовременного неимеющего аналогов в мире корвета.
      Просто стахановские темпы.
      А сколько средств из бюджета за это время освоили. fellow
  2. Владимир_2У Звание
    Владимир_2У
    0
    Сегодня, 15:36
    В принципе даже по мировым, а уж тем более по российским меркам недолго для такого объёма работ. Браво корабелам!
    Хотя неясно что с кормой, уж как то похоже что намертво заделан кормовой порт буксируемой антенны.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 15:41
    Вся надежда теперь на АСЗ,четыре корвета проекта 20385 проекта строятся.
  4. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    0
    Сегодня, 15:45
    Отлично. Нужно много и разных, чем быстрее, тем лучше.
    Однако, погорельцы на флоте пользуются дурной славой, раньше на них офицеров "ссылали" за всякие провинности... сейчас, наверное, выбора особого нет - то пожар, то подтопление, то понос, то золотуха soldier
    Надеюсь, что "и это пройдет".
  5. Тестов Звание
    Тестов
    +2
    Сегодня, 15:58
    Вот интересно славные правоохранительные органы РФ работают. "Проворный" на стапеле горел так, что сдачу флоту сдвинули не на дни, а на годы. Но что-то наши СМИ на первых страницах и в первые минуты эфиров не сообщили: кто в этом виноват, на какую сумму возместил ущерб и на какой срок осуждён. И господин Орлов, прославившийся в годы губернаторства в Архангельской области оскорблениями жителей области, что против свалки на станции Шиес выступали, досидел в директорском кресле "Северной верфи" спокойно до замены руководства ОСК на команду ВТБ. Ворон ворону?...
  6. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    +1
    Сегодня, 16:06
    Главное это команда. Суеверие прочь, Нельзя свистеть на палубе - этим накликается шторм. Боцмана нужно спросить разрешения. 7 футов под килем.