В Санкт-Петербурге спустили на воду восстановленный после пожара корвет «Проворный» проекта 20385
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В Санкт-Петербурге спустили на воду корвет «Проворный» проекта 20385, торжественная церемония прошла на судостроительном предприятии «Северная верфь». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
На «Северной верфи» спущено на воду корвет «Проворный», корабль поставили к достроечной стенке, на нем будут продолжены достроечные работы и пройдут швартовные испытания. В дальнейшем корвет ожидают ходовые и государственные испытания, а также переход на Дальний Восток, «Проворный» предназначен для Тихоокеанского флота.
Сроки приема корабля в боевой состав флота пока официально не назывались, но предварительно это следующий год, ближе к лету. Церемония поднятия Андреевского флага пройдет на Камчатке после межфлотского перехода, корвет войдет в состав соединения кораблей охраны водного района Войск и Сил на Северо-Востоке России. Экипаж для корабля уже сформирован.
Напомним, что 17 декабря 2021 года на корвете «Проворный», находящемся на «Северной верфи», вспыхнул сильный пожар, в результате которого надстройка корабля оказалась полностью уничтожена, пострадал корпус. На сегодняшний день корабль полностью восстановлен, он получил новую надстройку и будет сдан без снижения эксплуатационных характеристик.
Корвет «Проворный» проекта 20385 является вторым в серии и первым серийным после головного корабля «Гремящий». Заложен в 2013 году, технический спуск на воду прошел в 2019, передать его в состав российского флота планировали в конце 2022 года.
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