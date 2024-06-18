Российский суд вынес заочный приговор депутату украинского парламента Гончаренко

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Российский суд вынес заочный приговор депутату украинского парламента Гончаренко

Российский 2-й Западный окружной военный суд вынес заочный приговор депутату Верховной рады Украины Алексею Гончаренко* (*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) к 10 годам колонии.

Украинский депутат признан виновным в распространении военных фейков по мотивам ненависти, основывающейся на политических мотивах, а также в оправдании терроризма и разжигании ненависти с угрозой насилия.



Гончаренко* получил широкую известность после того, как он принял активное участие в массовом убийстве украинскими нацистами жителей Одессы 2 мая 2014 года. Тогда украинский депутат осуществлял видеотрансляцию сожжения радикалами своих же сограждан, радостно комментируя происходящее.

При этом до произошедшего на Украине в 2014 году госпереворота Гончаренко* был активным членом правящей тогда Партии Регионов, неоднократно публично выступал в защиту русского языка и принимал участие в торжественных мероприятиях в честь Дня Победы. После резкой перемены конъюнктуры на Украине Гончаренко* охотно осудил своих бывших сопартийцев и немедленно приступил к обслуживанию интересов пришедшего к власти после госпереворота Петра Порошенко, став одним из наиболее активных депутатов от его партии.

Вероятнее всего, Гончаренко* не воспринимает всерьез приговор, вынесенный ему заочно российским судом, рассчитывая в случае полной ликвидации украинской государственности сбежать на Запад, однако история помнит пример судьбы, постигшей Бандеру, Коновальца и других коллаборантов.
8 комментариев
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  1. bambr731 Звание
    bambr731
    +1
    Сегодня, 15:58
    Российский 2-й Западный окружной военный суд вынес заочный приговор депутату Верховной рады Украины Алексею Гончаренко* (*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) к 10 годам колонии.

    Чего только одному Гончаренко такая чксть? Я считаю, что к российским условиям по мирному переговору нужно обязательным пунктом добавить трибунал (российский, а не международный) над всей управляющей верхушкой укрорейха
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 16:15
      Гончаренко и так по жизни наказан... Причём своими же родителями... Родиться myпым моральным ypoдом это то ещё удовольствие... fool
  2. Labrador Звание
    Labrador
    +1
    Сегодня, 16:02
    Ну наконец-то!!! Но маловато будет, маловато!
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 16:03
    Болтун, мелкая шавка...
    Кому он интересен?
  4. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 16:07
    Главное ему после ареста хорошую, правильную зону подобрать. Чтобы все 10, или сколько он там протянет, лет весь день от подъёма до отбоя он глубоко сожалел,что родился. Ибо , Лёша,редкая и враг нам.
  5. мазута Звание
    мазута
    +1
    Сегодня, 16:07
    Судьбу всякой дряни мы конечно помним.Но то что ядами какими то некачественными травят Петров и Боширов,от которых никто не умирает наводит на мысль,что и этот гончаренко еще поживёт какое то время на западе,если конечно не будет светиться сильно,как вертолетчик-предатель.А про суд пока вообще лучше не говорить,они тоже нашим сроки выписывают и дела возбуждают против должностных лиц.
  6. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 16:09
    Был в наших руках аж 2 раза ,выпустили питона . Я тогда говорил что виселица по нему плачет , сволочь до мозга костей
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 16:11
    «Российский 2-й Западный окружной военный суд вынес заочный приговор депутату Верховной рады Украины Алексею Гончаренко* к 10 годам колонии» —

    — Попадись он нам в руки,десятью годами не отделается,"по вновь открывшимся обстоятельствам" добавлять и добавлять ...