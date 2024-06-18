Российский суд вынес заочный приговор депутату украинского парламента Гончаренко
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Российский 2-й Западный окружной военный суд вынес заочный приговор депутату Верховной рады Украины Алексею Гончаренко* (*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) к 10 годам колонии.
Украинский депутат признан виновным в распространении военных фейков по мотивам ненависти, основывающейся на политических мотивах, а также в оправдании терроризма и разжигании ненависти с угрозой насилия.
Гончаренко* получил широкую известность после того, как он принял активное участие в массовом убийстве украинскими нацистами жителей Одессы 2 мая 2014 года. Тогда украинский депутат осуществлял видеотрансляцию сожжения радикалами своих же сограждан, радостно комментируя происходящее.
При этом до произошедшего на Украине в 2014 году госпереворота Гончаренко* был активным членом правящей тогда Партии Регионов, неоднократно публично выступал в защиту русского языка и принимал участие в торжественных мероприятиях в честь Дня Победы. После резкой перемены конъюнктуры на Украине Гончаренко* охотно осудил своих бывших сопартийцев и немедленно приступил к обслуживанию интересов пришедшего к власти после госпереворота Петра Порошенко, став одним из наиболее активных депутатов от его партии.
Вероятнее всего, Гончаренко* не воспринимает всерьез приговор, вынесенный ему заочно российским судом, рассчитывая в случае полной ликвидации украинской государственности сбежать на Запад, однако история помнит пример судьбы, постигшей Бандеру, Коновальца и других коллаборантов.
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