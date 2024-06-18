США ввели санкции против хуситов, не имея возможности победить их в военном плане
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Не имея возможно одержать верх над йеменскими повстанцами в военном плане, американские власти решили пойти по излюбленному для себя пути. Правда, в последнее время всё чаще и этот путь не приносит Соединённым Штатам желаемого результата. Речь идёт о санкциях.
Йеменское информагентство SABA сообщает о том, что против повстанцев-хуситов Вашингтон решили ввести новые санкции.
Информация подтверждается и администрацией Байдена. Заявление о санкциях сделал представитель Госдепа США Мэттью Миллер.
Американский чиновник:
Мы ввели санкции против трёх физлиц и шести организаций, которые способствовали приобретению оружия для хуситов. Мы также определили одно судно, которое принадлежит структуре, ранее попавшей под санкции. Теперь мы рассматриваем это судно как запрещённое для судоходства.
От этого заявления, что называется, за версту разит откровенным гегемонизмом и империализмом. Отдельная взятая страна мира решила, что она вправе определять, какое судно запрещено к судоходству, а какое нет.
Чиновник американского Госдепа:
Нападения хуситов на безоружные коммерческие суда – нарушение международного права, свободы судоходства, препятствованием торговле на жизненно важном морском маршруте.
Это говорит представитель власти государства, которое ввело десятки тысяч различных санкций за последние годы и которое является первым в воспрепятствовании свободной мировой торговле.
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