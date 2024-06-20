Тюремные джамааты: исламизация распространяется на российские тюрьмы

О феномене тюремных джамаатов

«Численно салафиты, если брать именно активных, объединенных в джамааты, составляют порядка пяти процентов обитателей московских централов. Они сплочены и хорошо организованы, идут на конфликты даже с ворами. Бывали драки и не раз. Когда, например, в камере сидело десять на десять радикальных мусульман и представителей преступного мира. Если в камере преобладают мусульмане, они устанавливают свои правила…

В своей национальной среде они не замыкаются, пытаются вербовать и славян, и азиатов. Правда, в силу ментальной установки на лидерство, внутри джамаатов кавказцы все равно занимают главные позиции, прочие – как бы второго сорта. Поэтому неофиты стараются проявить себя, повысить статус в джамаате и изначально готовы на самые радикальные поступки».

Покровительство ислама в тюрьмах как системное явление

Заключение

«В колонии и после выхода на свободу человек оказывается обязанным джамаатчикам. И если его попросят о чём-то, например, отвезти некий груз куда скажут и не спрашивать, что это, он вряд ли откажет. То есть вербовка сторонников не ограничивается только средой мусульман. Под очень простым прикрытием: «мы за справедливость, мы хотим, чтобы сильные не гнобили слабых, а богатые бедных» (кстати, тот же идеологический ход мы видим у ИГ и «Талибана»), втягиваются люди, которые – если мы говорим о спящих ячейках – вообще не вызовут подозрения у спецслужб».