Тюремные джамааты: исламизация распространяется на российские тюрьмы

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Тюремные джамааты: исламизация распространяется на российские тюрьмы

В предыдущих материалах (см. например «Исламизация России: шариатские «патрули нравов» не за горами») автор не раз отмечал, что процессы исламизации России вошли в ту стадию, когда их уже невозможно не замечать и делать вид, что ничего не происходит. Она затронула уже практически все сферы общества. Не обошла она стороной и места лишения свободы (как следственные изоляторы, так и колонии), где сторонники радикального ислама не просто чувствуют себя достаточно комфортно, но и занимаются вербовкой сторонников.

Наглядное подтверждение этому история с захватом заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону – заключенные-ваххабиты решили по-своему отпраздновать исламский праздник Курбан-байрам и взяли в заложники двух сотрудников СИЗО № 1. Террористы заявили о своей принадлежности к ИГИЛ и потребовали машину, оружие и возможность уехать из изолятора. При этом, что интересно, они свободно снимали это все на видео (недостатка в смартфонах, видимо, не испытывали) и имели при себе флаг запрещенного в России ИГИЛ.



По данным СМИ, террористы заранее ослабили решетку камеры для осуществления террористической акции. Дождавшись подходящего момента, они выбили преграду, пробрались во двор, а затем проникли в помещение дежурной части и захватили сотрудников изолятора. Еще один любопытный момент заключается в том, что, по по информации из открытых источников, «заключенные содержались в разных камерах, но между ними была связь, они координировали свои действия».

Возникает логичный вопрос – откуда у террористов в тюрьме телефоны и символика ИГ, запрещенного в России? Почему им позволяют общаться с единоверцами, расширять свое влияние и координировать террористический акт? Получается, что террористы не то чтобы не перевоспитываются в тюрьмах, а наоборот, исламизируются и вербуют новых сторонников?

Как такое возможно?

О феномене тюремных джамаатов


Проблема объединения осужденных в тюрьмах в группы, так называемые джамааты (араб. джамаат – «община») по религиозным убеждениям, как правило, под руководством радикально настроенных осужденных мусульман, появилась не сегодня и не вчера – впервые о ней стали говорить еще в 2012 году, однако на тот момент она еще не была настолько острой, как сегодня.

Так, с 2012 года российские ученые стали обращать внимание проблему вербовки заключенных в экстремистские и террористические организации. Массовый характер вербовка в местах заключения приобрела в начале 2010-х годов, о чем первыми из экспертов заговорили Р. Р. Сулейманов и В. В. Иванов из Российского института стратегических исследований. Со временем проблемой заинтересовались и СМИ, где вышло несколько материалов, посвященных так называемым тюремным джамаатам. Упоминались в них и случаи вербовки людей немусульманской культуры (в том числе русских).

Как отмечают эксперты, основными причинами принятия ислама в местах заключения можно назвать давление со стороны авторитетных сокамерников, а также корыстные соображения – помощь и защита со стороны членов тюремного джамаата, особый режим питания и работы.

Еще в 2018 году «Лента.ру» публиковала интервью бывшего заключенного (аспиранта экономического факультета МГУ), который имел возможность наблюдать происходящее воочию и отмечал следующее:

«Численно салафиты, если брать именно активных, объединенных в джамааты, составляют порядка пяти процентов обитателей московских централов. Они сплочены и хорошо организованы, идут на конфликты даже с ворами. Бывали драки и не раз. Когда, например, в камере сидело десять на десять радикальных мусульман и представителей преступного мира. Если в камере преобладают мусульмане, они устанавливают свои правила…
В своей национальной среде они не замыкаются, пытаются вербовать и славян, и азиатов. Правда, в силу ментальной установки на лидерство, внутри джамаатов кавказцы все равно занимают главные позиции, прочие – как бы второго сорта. Поэтому неофиты стараются проявить себя, повысить статус в джамаате и изначально готовы на самые радикальные поступки».

По его словам, вступая в джамааты, заключенные становились более уверенными в себе, поскольку его члены, благодаря финансовым возможностям, часто лучше питаются, а в лагерях в силу своего особого статуса отказываются от общих работ, либо как-то договариваясь с ворами, либо идя на открытый конфликт с ними. Таким образом, очевидно, что члены тюремного джамаата имеют привилегии перед другими заключенными.

Возникает логичный вопрос – кто обеспечивает им эти привилегии?

Ответ на него очевиден – сотрудники ФСИН и диаспоры, которые инвестируют в тюремные джамааты.

Покровительство ислама в тюрьмах как системное явление


Следует констатировать, что курс на интеграцию ислама в ФСИН идет сознательно и уже достаточно продолжительное время. Эти процессы можно отследить даже по СМИ.

С 2015 года Россия стала наблюдателем в Организации исламского сотрудничества (ОИС), поэтому некоторые стандарты, описанные в циркуляре «О правах заключенных в исламском шариате», ФСИН реализовывает на практике. Например, было обещано улучшить условия для мусульман «в области питания, одежды, беспрепятственном доступе к чистой воде для совершения ритуального омовения». Предполагалось официально предусмотреть халяльное питание и проведение мусульманских праздников – Курбан-байрама и Ураза-байрама.

Позднее отмечалось, что «реализацией этого подхода уже занимается специально созданная при ведомстве рабочая группа по взаимодействию с религиозными организациями». Правозащитники отмечают рост числа жалоб на отсутствие молельных комнат и халяльного меню. Претензии эти, правда, имели и весьма агрессивный характер.

Например, в июле 2016 года в Хакасии в ИК-35 произошли беспорядки, причем настолько серьезные, что утихомирить заключённых удалось только с помощью спецназа. Позднее тюремное начальство заявило, что зачинщики бунта – это мусульмане (таджики, киргизы и азербайджанцы), которые требовали, чтобы им разрешили молиться в любое время, а не когда положено распорядком, позволили курить где угодно, не здороваться с администрацией, не застегивать верхнюю пуговицу на форме.

На данный момент на федеральном уровне действуют шесть соглашений о взаимодействии ФСИН России с централизованными исламскими религиозными организациями (ЦРО), которые были подписаны в 2019 году с Центральным духовным управлением мусульман России (председатель Т. С. Таджуддинов), Духовным управлением мусульман Российской Федерации (председатель Р. И. Гайнутдин) и другими мусульманскими организациями.

Иначе говоря, внедрение мусульманства и покровительство исламу в тюрьмах носит системный характер. Итогом этого заступничества является то, что исламисты объединяются в группы, вербуют сторонников и под их влияние и власть также попадают все отправленные за решетку мигранты.

Ситуация в ростовском СИЗО показательна в том смысле, что местному тюремному джамаату было позволено иметь телефоны, тряпки с игиловской нашивкой и, судя по всему, даже ножи. И вопрос здесь не только в коррупции (которая, безусловно, имела место быть), но и в том, что террористической ячейке наверняка помогали региональные диаспоры, а районные власти закрывали на все это глаза.

Более того – когда у населения возникли логичные вопросы, местные власти тут же призвали не «разжигать межрелигиозную рознь», стали рассказывать про «преступников без религии и национальности» и повторять прочие тезисы политики «многонациональной и межконфессиональной дружбы».

Заключение


После произошедшего в ростовском СИЗО вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил обращение главе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Аркадию Гостеву с просьбой провести в исправительных учреждениях проверку на радикализм. По его словам, «тюремные джамааты, в которых состоят осуждённые и обвинённые по террористическим статьям», все чаще приобретают влияние и вес в местах лишения свободы, объединяют осужденных в организованные террористические ячейки.

На самом деле обратить внимание на происходящее нужно было уже давно, однако никто этого не делал.

В итоге мы имеем террористические ячейки в местах лишения свободы, где осужденные за терроризм, по идее, должны перевоспитываться и вставать на путь исправления. Но, напротив, из тюрьмы человек может выйти террористом, ранее не будучи таковым. Как отмечает журналист Андрей Медведев:

«В колонии и после выхода на свободу человек оказывается обязанным джамаатчикам. И если его попросят о чём-то, например, отвезти некий груз куда скажут и не спрашивать, что это, он вряд ли откажет. То есть вербовка сторонников не ограничивается только средой мусульман. Под очень простым прикрытием: «мы за справедливость, мы хотим, чтобы сильные не гнобили слабых, а богатые бедных» (кстати, тот же идеологический ход мы видим у ИГ и «Талибана»), втягиваются люди, которые – если мы говорим о спящих ячейках – вообще не вызовут подозрения у спецслужб».
49 комментариев
Информация
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  1. Мой адрес Звание
    Мой адрес
    +10
    Сегодня, 04:21
    Да какие могут быть комментарии! Впору вспомнить слова героя из "Момент истины. (Август 44)" Богомолова: - Они am вас убивать будут!
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +10
      Сегодня, 06:21
      Например, в июле 2016 года в Хакасии в ИК-35 произошли беспорядки, причем настолько серьезные, что утихомирить заключённых удалось только с помощью спецназа

      А кто сказал, что осужденные должны иметь какие-то права и привилегии. Бунт на зоне должен пресекаться самым жёстким способом - уничтожением на месте...Их никто не заставлял совершать преступления и принадлежность к какой-то религии не должна браться в расчёт - хватит мечетей в Москве, некогда русском городе, оккупированном иноземцами с претензиями на права.
      В чужой монастырь со своим кораном не лезут...
      1. Сабуров_Александр53 Звание
        Сабуров_Александр53
        -3
        Сегодня, 07:39
        хватит мечетей в Москве, некогда русском городе,

        Вам могут ответить аналогично - Хватит православных храмов во всех республиках Средней Азии и Прибалтики...И как тут быть? Или что мешает большинству русских иметь трех и более детей в семье и отсюда по совершенно объективным обстоятельствам, мы вымираем и уступаем место более активному этносу.
        1. Gomunkul Звание
          Gomunkul
          +2
          Сегодня, 08:08
          И как тут быть?
          Очень просто, религия это дело личное, поэтому все культовые сооружения должны быть вынесены за пределы городов, как пример монастыри, хочешь посвятить себя служению Богу, добро пожаловать в обитель.
          "Богу - Божье, Кесарю кесарево"
          1. Сабуров_Александр53 Звание
            Сабуров_Александр53
            0
            Сегодня, 08:22
            Gomunkul(Немо) Даже монастыри не всегда бывают вынесенными за черту города. Но главное, не надо путать монастыри и обычные храмы, церкви для прихожан. Вы и православные храмы предлагаете вынести туда же? Почему у вас не происходит столь элементарного сравнения?
            Например в Питере ещё с царских времен была построена шикарная мечеть, рядом с Петропавловской крепостью, а это самый центр города, откуда он зарождался. Казанскицй собор и всю сотню других храмов,... тоже на выселки? Храм Христа Спасителя в Москве предлагаете снести-вынести и снова сделать там бассейн?
            1. Gomunkul Звание
              Gomunkul
              +2
              Сегодня, 08:29
              Вы и православные храмы предлагаете вынести туда же?
              Да, предлагаю вынести абсолютно все, города для проживания, учёбы и работы людей. Храмы, церкви, монастыри вне городов. Не нужно переплетать жизнь мирскую с жизнью религиозной.
              Если ты прихожанин и придерживаешься каких то религиозных взглядов, в любой выходной день можешь поехать в любой религиозный центр и там вне мирской суеты побыть в близкой твоему пониманию атмосфере. hi
              1. Сабуров_Александр53 Звание
                Сабуров_Александр53
                +3
                Сегодня, 08:35
                Я вас понял... сам всю сознательную жизнь являюсь вульгарным атеистом, когда никакая религиозная догма (глупость) не способна убедить меня в наличии Бога. Но всю сознательную жизнь интересуюсь историей религий, их отличием и особенностями. Проще сказать, мимо церкви в новом для себя городе не пройду мимо. Обязательно зайду полюбоваться красотой убранства и подивиться верующим в небылицы про Бога.
                1. Gomunkul Звание
                  Gomunkul
                  +1
                  Сегодня, 08:40
                  Я вас понял...
                  Я рад, что смог Вам объяснить не задевая чувств верующих свою позицию по столь щекотливой теме. Сам тоже являюсь атеистом, хотя также как и Вы интересуюсь историей религий drinks
                  Сейчас читаю интересную книгу: Александр Иванченко - Путями Великого Россиянина. Рекомендую к прочтению.hi
                  1. Сабуров_Александр53 Звание
                    Сабуров_Александр53
                    +1
                    Сегодня, 08:48
                    Спасибо, попробую найти книгу в интернете. Но почему-то заранее уверен, что у автора абсолютно другие отношения к Православию и другим религиям, иначе никак не разделить пути великих россиян и церкви, со всеми её антинаучными глупостями. Типа мироточения икон, крови Св. Януария или святого неопалимого огня.
                    1. Gomunkul Звание
                      Gomunkul
                      0
                      Сегодня, 08:53
                      Сабуров_Александр53(Alex)
                      Автор в своей книге рассматривает и эти моменты, но охват более масштабный. Вопрос религий в ней тоже рассматривается, но не является ключевым.
                      Об авторе книги:
                      Александр Семёнович Иванченко (19 мая 1936 — 25 августа 2003) — советский, украинский и российский журналист, геолог и писатель
        2. tihonmarine Звание
          tihonmarine
          +3
          Сегодня, 08:33
          Цитата: Сабуров_Александр53
          мы вымираем и уступаем место более активному этносу.

          Обратная эволюция - умные вырождаются, злые и глупые прогрессируют.
          1. Сабуров_Александр53 Звание
            Сабуров_Александр53
            0
            Сегодня, 08:37
            tihonmarine(Влад), вы себя к какой категории относите? Или спрошу по другому, пример Китая вам ни о чем не говорит с их 1,5 млрд. "глупцов"?
  2. Болторез Звание
    Болторез
    +8
    Сегодня, 04:27
    С 2015 года Россия стала наблюдателем в Организации исламского сотрудничества (ОИС), поэтому некоторые стандарты, описанные в циркуляре
    Кто-то еще готов отпускать шутки про мечеть Парижской Богоматери?
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +11
      Сегодня, 04:47
      Вы имеете в аиду мечеть Василия Блаженного?
      1. Болторез Звание
        Болторез
        +7
        Сегодня, 04:50
        И ее тоже. Могу заметить, что предсказания грядущей исламизации Европы среди наиболее одаренных комментаторов ВО сошли на нет примерно за последние полтора года.
        1. Наган Звание
          Наган
          +5
          Сегодня, 05:29
          Тех, кто это предсказывал, отмодерировали так, что иным и прочим стало неповадно.
        2. tihonmarine Звание
          tihonmarine
          +2
          Сегодня, 08:30
          Цитата: Болторез
          среди наиболее одаренных комментаторов ВО сошли на нет примерно за последние полтора года.

          Смотрю маил по переписке на ВО, много старых толковых мужиков забанили навсегда , я пока что избежал по случайности.
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +6
      Сегодня, 04:51
      На самом деле обратить внимание на происходящее нужно было уже давно, однако никто этого не делал
      И нечего добавить.
  3. parusnik Звание
    parusnik
    +8
    Сегодня, 05:20
    по идее, должны перевоспитываться и вставать на путь исправления.
    И кого тюрьма,перевоспитала и направила на путь исправления? Улюкаева,например? smile
    1. бухач Звание
      бухач
      +5
      Сегодня, 05:44
      За терроризм необходимо казнить и исполнителей,и пособников по другому никак,иначе вышедшие на свободу через время казнят вас.Лично мне не жаль тех кого постигнет эта участь из числа помиловших или сочувствующих,но страдают,как правило,обычные нормальные люди.Стоит вспомнить наших эсеров,тех кого только посадили впоследствии на свободе ни о чём не жалели а многие принялись за старое,поменяв только "царских прислужников"на большевиков,то что при этом гибли невинные их не волновало.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +4
        Сегодня, 06:12
        Именро так,им в тюрьме нечего делатьВ овраге,закопанные в свиные шкуры.Самое место.А сейчас вон,опомнились.Доделали того,что при аресте не сделали.Двое валялись в наручниках
  4. Наган Звание
    Наган
    +6
    Сегодня, 05:27
    Я бы прокомментировал, да модеры тут быстро реагируют на любой негатив в отношении одной конкретной "религии мира" (но не иных религий), а оно мне надо?
    1. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      +1
      Сегодня, 08:36
      Цитата: Наган
      быстро реагируют на любой негатив в отношении одной конкретной "религии мира"

      За Таджикистан и Казахстан, я в свое время хорошо получил на других сайтах, да и тут не мало.
  5. Владимир_2У Звание
    Владимир_2У
    +5
    Сегодня, 05:45
    Ой не сама исламизация распространяется. Да и что это означает - "исламизация"? Одно дело традиционный Ислам у российских татар, например, и совсем другое без малого людоедский ваххабизм.
    Но даже идти на поводу традиционного ислама для светского государства - плохая идея, а тем более для светского государства с основным населением с православными традициям. А сейчас идут на поводу мигрантского не пойми какого, но совершенно неискреннего исламизма.

    "председатель Р. И. Гайнутдин" - этого деятеля открыто называют мигрантским имамом и идти на поводу у такого уже не просто плохая идея, а преступление против России.
    1. Дес Звание
      Дес
      +5
      Сегодня, 07:29
      Цитата: Владимир_2У
      Одно дело традиционный Ислам у российских татар, например, и совсем другое без малого людоедский ваххабизм.

      Поздно. Там вполне уже "традиционный" (по вашему определению) ислам успешно заменяется.
  6. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +5
    Сегодня, 05:54
    власти тут же призвали не «разжигать межрелигиозную рознь», стали рассказывать про «преступников без религии и национальности»
    Вот для начала, отсюда и надо копать
  7. igorlvov Звание
    igorlvov
    +6
    Сегодня, 06:04
    В ростовском СИЗО, где сидели террористы, можно было покупать запрещённые вещи. Несколько сотрудников организовали незаконную поставку запрещённых предметов в учреждение — SHOT

    Например, заключённым, которые участвовали в захвате заложников, продали ножовку за 2500 рублей. С её помощью они вскрыли окно камеры и совершили побег.

    Стоимость услуг в СИЗО:

    —сим-карта — от 1000 до 1500 рублей;
    —кнопочный телефон — 10 000 рублей, сенсорный — от 25 000 рублей;
    —виски, 1 литр — 15 000 рублей;
    — водка, 0,5 литра — от 3000 до 10 000 рублей;
    —аренда телевизора — от 5000 до 25 000 рублей.
  8. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 06:08
    Сложившаяся судебная система (отсутствие исключительной меры социальной защиты) и система исполнения наказаний полностью дискредитирована. Правильно замечено, тюрьма мало кого исправила, а осужденные за тяжкие преступления выходят на свободу совершенно фантастическим образом.
    УЖЕ НЕОДНОКРАТНО ДОКАЗАННАЯ продажность судей, какая-то нарочитая в направлении денежных мешков адвокатская деятельность, создала условия, когда можно сесть за неосторожно сказанное слово и отделаться лёгким испугом за наглое воровство казённых миллиардов.
    А какое адекватное наказание понесут участники убийства мирных граждан совершённого в «Крокус Сити Холле» в Москве? Довольствуемся пожизненным и будем кормить этих выродков?
    Да, не всех прельщает перспектива получить профессию надзирателя в тюрьме, или работника морга, или... Но если есть востребованность в людях этих профессий, то пора бы продумать вопросы подбора кадров и стимулирование их безупречной работы.
    * * *
    А ещё содержание в тюрьме или на зоне должно предусматривать какое-то поражения в гражданских правах, а не быть местом отдыха перед совершением следующего преступления.
    И у каждого преступления должна быть фамилия, имя и отчество.
  9. turembo Звание
    turembo
    +7
    Сегодня, 06:13
    Да устроили какой то цирк во ФСИН, да в принципе в стране. Помню видео показывали по ТВ каналам, где какой то авторитет праздновал день рождение в камере, и диваны, и кальяны, и шашлык принесли, разве что массаж не сделали, хотя возможно просто не сняли, устроили какой то курорт.... Здесь тоже самое, кто позволил иметь телефоны, бороды маджахедские, символику, еще и молиться можно... Ну если нет смертной казни, нужно создать такие условия жизни, чтобы смерть стала желанной для террористов, к черту все эти декларации и права, почему то для Русских все эти декларации и права не действуют, а почему должны работать для террористов, которые считают своим долгом уничтожить мой народ. Жестко? А почему убивать моих сограждан, ущемлять нас, уничтожать культуру, нет.
    1. fsvlad Звание
      fsvlad
      +3
      Сегодня, 08:30
      .. а почему.. А почему

      А потому. Решение любого вопроса и на любом уровне зависит от направления и величины отката. И больше ни от чего. Коррупция. Имхо, в РФ она вообще является основой государственного строя..
  10. Владимир М Звание
    Владимир М
    +9
    Сегодня, 06:20
    Стоит признать, что кто-то очень грамотно работает на развал России из нутри. Можно конечно попенять на запад, на макронов с байданами.... Но ведь главная проблема для России не в них. Идёт целенаправленное замещение коренного населения во всех областях - и на стройках, и в ЖКХ, и полиции-милиции, и в поликлиниках... Можно было в 14-15 годах получить России не один миллион лояльного нам населения юга, востока и севера Украины. Но пошли другим путем - замещение коренного населения инородцами с чуждой нам религией. Ничего не имею против Ислама, так же как и против других религий. Но наш Российский Ислам и Ислам Средне-азиатских республик - две большие разницы. Инородец совершает преступление - ему извинение "на камеру" и "условно", коренному жителю - по максимуму ещё и приписывают "меж национальную рознь". Нельзя "играться" с Религией, это плохо закончится для страны. Неужели ВВП этого не видит и возникает закономерный вопрос - в наших "верхах" кто-то остался, кто за Россию?
  11. leks Звание
    leks
    +5
    Сегодня, 06:58
    Доброго времени суток!
    Точно не помню, но лет 10 назад читал подобную статью то ли на ВО, то ли в другом месте.
    Статья была посвящена проблемам исламизации Европы и какие перспективы ждут Россию.
    Так вот в статье описывали примерные перспективы которые ждут Россию и их примерное решение. Ещё тогда автор ссылается на примеры стран из средней Азии и Казахстана. В этих странах созданы спецтюрмы именно вот для таких исламистов радикалов и подобных лиц, чтобы они варились в одном месте и не распространяли ваххабизм среди других заключённых по другим статьям.
    Что-то изменилось в этом направлении ничего, стало только хуже.
    Учитывая заявления "несменяемого", что для мигрантов будут создавать комфортную жизнь и условия, то перспективы нас коренных жителей России ждут не очень, становится будет только хуже.
    Уже не хочется злорадствовать над ЕС.
    Когда оттуда новости были шли про беспредел приезжих мы тут смеялись над дурачками из ЕС, что допустили такое. В итоге за 15 лет пришли к тому-же. hi
    1. Bulrumeb Звание
      Bulrumeb
      +4
      Сегодня, 07:53
      Не только. Здесь же на ВО ещё лет 10 назад или даже более, были статьи о тюремных джамаатах, о том что традиционный ислам в регионах заменяется на ислам ваххабитского толка. Ну и? А ничего, стало только хуже.
  12. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +7
    Сегодня, 07:07
    Мне кажется автор поскромничал, не тюрьмы превращаются в джамааты, а вся Россия. Сначала у нас отобрали рабочие места, сейчас отбирают города, ну а завтра отберут и страну. А мы всё надеемся что "мудрый царь" всё видит, всё исправит.
  13. Вадим С Звание
    Вадим С
    +6
    Сегодня, 07:25
    Вот так наши мужики там воюют, гибнут, чего то там и кого то защищают, а тут вместо них приходят "эти" и спокойно строят своё Мирное Государство. Одни уже боятся их трогать, другие не могут их трогать чтоб те кто боится не отыгрались на них. Наступит момент как в штатах, когда цветное меньшинство станет большинством, только у нас они установят свои законы и объявят своё Мирное государство! Допрыгаемся
  14. север 2 Звание
    север 2
    +6
    Сегодня, 07:39
    Россия по наставлениям и починяясь приказам европейской и собственной либерастии в тюрьмах для заключённых создала прямо таки санаторно-гостиничные условия с тысячами прав для последних . Неудивительно , что сотрудники сизо и тюрем стали предлагать осуждённым дополнительные услуги за мзду . И всё таки в этой связке
    осуждённый террорист и сотрудник тюрьмы , самый опасный для общества уже есть сотрудник тюрьмы , продавшись террористам . Да , передать наркотики или алкоголь за мзду , это плохо , но это коррупция. А передать осужденным террористам ножи ,телефоны , флаги запрещённого в России ИГИЛ и литературу-инструкции фундаментальных исламистов это уже участие сотрудников тюрем в деятельности этих террористических организациях . Снабженец и у террористов - оплачиваемая должность .
    Наверное в сталинское и в брежневское время сотрудники тюрьмы бросили бы в карцер осуждённого врага народа , если тот попросил бы наладить ему связь с зарубежными агентами оставшимся на воле , принести финку и книги Солженицына или инструкции недобитых власовцев , бандеровцев или "лесных братьев" . А ныне похожие задания полученные от осужденных террористов сотрудники тюрем выполняют . Кстати , а куда смотрит "институция" так называемых "воров в законе" в тюрьмах , которая всегда аж свои тела накалывала православными крестами и куполами православных церквей. Неужто и они легли под исламских террористов в местах лишения свободы ? Ну если уж тюремная власть не им , а исламистам-террористам продалась .
  15. Konnick Звание
    Konnick
    +7
    Сегодня, 07:39
    Сами создали проблему, разрешив религии доступ в пеницитарные учреждения, неважно, христианство ислам или иудаизм с кришнаитами. Это заигрывание с опиумом для народа дорого обойдется, когда обычный светский человек превращается в религиозного наркомана
  16. Сергей_Владимир Звание
    Сергей_Владимир
    +1
    Сегодня, 07:57
    Процесс исламской радикализации в тюрьме хорошо показан во французском фильме "Пророк". Практически наставление, как по вербовке, так и по противодействию оной. Да и, вообще, методы давно известны. Было бы желание к последнему. А его нет из-за отсутствия политической воли.
  17. fsvlad Звание
    fsvlad
    0
    Сегодня, 08:05
    И вопрос здесь не только в коррупции (которая, безусловно, имела место быть), но и в том, что террористической ячейке наверняка помогали региональные диаспоры, а районные власти закрывали на все это глаза

    Тень на плетень наводить не надо! Ведь власти "закрывают глаза" не просто так, а потому что имеют интерес. И диаспоры "помогают" благодаря тому, что смазаны нужные механизмы на всех уровнях. Болезнь одна. И имя ей - коррупция..
  18. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 08:14
    Возникает логичный вопрос – откуда у террористов в тюрьме телефоны и символика ИГ, запрещенного в России?
    Я такого даже в голландской тюрьме не видел.
  19. Алексей 1970 Звание
    Алексей 1970
    +3
    Сегодня, 08:22
    Так у нас религия вообще в фаворе у государства, а эта так вообще неприкасаемая. Вон даже Мэнсон на днях ислам принял, хотя до этого придерживался левых взглядов, для многих кумир, чем не пропаганда. Ну а вообще по конституции у нас государство светское, а покровительство религии, от государства. Дилемма так сказать. Ни к чему хорошему это уже не привело, сколько было терактов. Дальше что, объявление что на отдельных территориях закон шариата действует? Такая политика, прямая дорога к развалу страны.
    1. kor1vet1974 Звание
      kor1vet1974
      +2
      Сегодня, 08:53
      Такая политика, прямая дорога к развалу страны
      Лозунг: Монархия,православие,народность Российскую империю к добру не привел.. Кст.. в начале 20 века в Закавказье большой популярностью пользовались погромы армян-христиан, при попустительстве властей.
      1. Алексей 1970 Звание
        Алексей 1970
        +1
        Сегодня, 09:09
        hi Так "нонешним" нравится хрустеть французской булкой, только забывают к чему привели они страну и каковы были последствия. Могут возразить, мол нынешнее общество не способно на такое, только вот общество успешно и быстро замещается совсем другим, у которого и ценности другие и тормозов меньше, и когда они захотят власти, а они её уже хоят, только силенок еще не хватает, то снесут всех этих любителей булок и даже не вспомнят о том что это они их и притащили.
        1. kor1vet1974 Звание
          kor1vet1974
          +1
          Сегодня, 09:12
          "Голос президента",Песков, заявлял же ,что их идеал Российская империя,т.е.довести страну до ручки..
  20. kor1vet1974 Звание
    kor1vet1974
    +2
    Сегодня, 08:49
    Россия, не светское государство.Церковь, исламская,православная,буддистская,де факто не отделены от государства.Атеисты, вынуждены скрывать,что они атеисты,иначе затопчут.Сейчас, у нас все либо православные либо принадлежат иной конфессии..Слышал, в году 1993 или 1994 в Крестах состоялся подобный захват заложников, с помощью муляжей гранат и пистолетов.Православные преступники,заточкой, убили православного охранника,захватили православных заложников.Их судили потом.
  21. Konnick Звание
    Konnick
    +1
    Сегодня, 09:00
    Цитата: kor1vet1974
    Россия, не светское государство

    Это да. В какой светской стране показывают по главным телеканалам молебны первых лиц госуларства?
    Пока не поздно надо вводить мораторий на строительство новых культовых зданий неважно какой конфессии. Запретить любое проникновение религии в систему государственной системы образования...ислам обгонит в любом случае христианство, ведь большинство, а недалеких всегда больше, желают конкретных гурий в раю, а не абстрактное счастье
    1. kor1vet1974 Звание
      kor1vet1974
      0
      Сегодня, 09:15
      Пока не поздно надо вводить мораторий на строительство новых культовых зданий
       Кто вводить то станет? Те, которых показывают по ТВ каналов во время молебнов, первые лица?
  22. Понаехавший Звание
    Понаехавший
    0
    Сегодня, 09:03
    Нашу страну ожидают большие проблемы, связанные с демографией, пассионарностью ислама. Решение этих проблем потребует больших затрат. И я не только деньги имею ввиду. Но это кропотливый труд. Гораздо легче подпалить сарай у соседа....
  23. Александр_Первый Звание
    Александр_Первый
    0
    Сегодня, 09:13
    Джамааты салафитов - это ячейки ИГИЛ (запрещённого в РФ) открыто осуществляющие свою деятельность. Если ИГИЛ - запрещено в РФ, то почему тогда существуют подобные радикальные псевдо исламские объединения (к исламу они имеют очень отдалённое отношение)?