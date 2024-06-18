Зеленский распорядился ввести начальную военную подготовку для украинских школьников

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Зеленский распорядился ввести начальную военную подготовку для украинских школьников

Глава киевского режима Владимир Зеленский распорядился ввести начальную военную подготовку для украинских школьников. В подписанном им указе говорится, что теперь этот предмет станет обязательным для учащихся школ и вузов.

Об этом свидетельствует пометка на сайте Верховной рады о возвращении в парламент документа с подписью потерявшего легитимность Зеленского.

Суть инициативы заключается в том, что к уже изучаемой в Незалежной дисциплине «Защита Украины» решили добавить комплекс практических занятий по общевойсковой подготовке. Предполагается, что нововведение усилит подготовленность гражданского населения страны к «национальному сопротивлению». В разработке подготовительных и учебных программ будут участвовать представители украинского министерства обороны.

Впервые информация о данной законодательной инициативе появилась в мае. О ней рассказал депутат Рады Ярослав Железняк.

И хотя закон, по сути, принят, есть большие сомнения в его юридической силе. Ведь его подписало лицо, которое вряд ли можно считать президентом страны, так как срок его полномочий истек уже почти месяц назад. Зеленский не избран украинскими гражданами на новый срок, поэтому его легитимность находится под большим вопросом, равно как и законная сила подписанным им в последнее время документов.


А с учетом того состояния, до которого глава киевского режима довел свою страну, шансы на его переизбрание в случае проведения выборов крайне невелики. Именно поэтому Зеленский не опирается на украинский народ и его волеизъявление.
16 комментариев
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  1. кредо Звание
    кредо
    -9
    Сегодня, 16:20
    Всё как и предполагали - следующими будут малолетки в детских садах. sad
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +7
      Сегодня, 16:24
      Зеленский распорядился ввести начальную военную подготовку для украинских школьников.

      А что в этом плохого ? Раньше в Союзе тоже был такой предмет НВП. И нам в России следовало бы ввести НВП в программу образования.
      1. кредо Звание
        кредо
        -6
        Сегодня, 16:28
        А что в этом плохого ? Раньше в Союзе тоже был такой предмет НВП. И нам в России следовало бы ввести НВП в программу образования.

        Да, НВП в Союзе в школах было, и даже Зарница, но кпд от них был как от кота молока.
        Вот из школ ДОСААФ действительно выходили хоть какие то специалисты с ВУС, но не из общеобразовательных школ. hi
        1. частное лицо Звание
          частное лицо
          +6
          Сегодня, 16:38
          но кпд от них был как от кота молока.

          Какое может быть КПД от начальной подготовки ? Одевать противогаз учили, разбирать автомат, разбираться в воинских знаках различия учили минимальный набор знаний НВП школьник имел. А сейчас ? Дочка ходит в школе в кадетский класс ( принудиловка) маршируют в форме по праздникам. Кто их учит так маршировать ноги бы оторвать, клоунада и только.
          1. кредо Звание
            кредо
            -1
            Сегодня, 16:47
            Какое может быть КПД от начальной подготовки ? Одевать противогаз учили, разбирать автомат, разбираться в воинских знаках различия учили минимальный набор знаний НВП школьник имел.

            Вообще не о чём.
            Всё то что Вы тут перечислили получали и получают в армии за время карантина.
            1. частное лицо Звание
              частное лицо
              +2
              Сегодня, 17:02
              Вообще не о чём.
              Всё то что Вы тут перечислили получали и получают в армии за время карантина.

              Если ещё учесть что служат сейчас всего год это и есть НВП.
              1. кредо Звание
                кредо
                -2
                Сегодня, 17:16
                Если ещё учесть что служат сейчас всего год это и есть НВП.

                Я у нескольких молодых коллег, отслуживших в современной армии, спрашивал и о гражданской подготовке и об армейской службе и никто из них ни разу не упомянул школьные уроки нвп как очень полезные, потому что они не оставили ничего в памяти.
                Да, до недавнего времени была всякая ересь в школе типа "ОБЖ" или "Разговоры о важном", которую внедрили в наши школы евроцентричные либералы и ненавистники всего советского, но и то что сейчас выдают в школе за подготовку является сущей профанацией.
                Пример и наработки надо брать с раннего СССР, когда были ещё предшественники ДОСААФ - ОСАВИХИМ и прочие организации, которые действительно плотно знакомили и готовили специалистов для тогдашних армии и флота, а всё что делается сейчас это просто похоже на кампанейщину и не более. hi
      2. Кэптен45 Звание
        Кэптен45
        +2
        Сегодня, 16:33
        .
        Цитата: частное лицо
        А что в этом плохого ? Раньше в Союзе тоже был такой предмет НВП. И нам в России следовало бы ввести НВП в программу образования.

        Согласен, ни мало ни кого не поддерживая, просто предлагаю вспомнить, что данная тема о НВП в школе неоднократно поднималась на ВО как в комментариях, так и в некоторых статьях, если память не изменяет. А потом, что такого в знании НВП, сам в советское время учился в школе,потом в техникуме, в технаре преподаватель НВП был отставной подполковник танковых войск Николаев Н.П.( царство ему небесное), участник учений на Тоцком полигоне в 1954, если, кто понимает.Так, как он учил АК разбирать, я в войсках после призыва разбирал в "учебке" сержанты глаза таращили.....
  2. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    -2
    Сегодня, 16:20
    А просроченный зелёный суслик оптимист. Он надеется прожить долго вместе со своим недогосударством. fool
  3. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 16:21
    Глава киевского режима Владимир Зеленский распорядился ввести начальную военную подготовку для украинских школьников.

    С детского сада нужно начинать... На завтрак беседа с Фарион об ужасе русских имён...На обед всей группой резать торт "русский младенец... Ну а перед ужином игра кто не скачет тот москаль... Скакать меленькие скаклёныши и в детском саду все прекрасно умеют...
  4. Nesvoy
    Nesvoy
    +4
    Сегодня, 16:22
    Ну как бы у нас она то же есть. Что тут такого?
  5. isv000 Звание
    isv000
    -5
    Сегодня, 16:25
    Зеленский распорядился ввести начальную военную подготовку для украинских школьников

    В садах разучивание визгов про сало, в яслях - смену подгузников и наматывание их на "раны"...
  6. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +4
    Сегодня, 16:26
    Странно другое.Почему именно сейчас,а не год назад.К примеру.Да,и у нас похожий предмет есть в школе.Наконец есть.Он нужен,в свете нынешних событий в мире
  7. Уарабей Звание
    Уарабей
    -4
    Сегодня, 16:27
    От всем обещанного мира, до начальной военной подготовки в школах... намоленная ната, как свет в конце тоннеля...
  8. Last centurion Звание
    Last centurion
    +1
    Сегодня, 17:18
    НАТО готовит смену поколений и готово играть вдолгую. Кто кого переглядит.
    Что там с мозгами будет у этих школьников и так понятно - прыгать и кричалки орать будут ещё громче но теперь с автоматами
    Зелень югенд короч...
  9. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    +1
    Сегодня, 17:39
    Вот не вижу в этом ничего криминального.
    В России тоже должно так быть, чтобы была мышечная память с подросткового возраста. В поганой Америке; В американских средних школах, как государственных, так и частных, реализуется федеральная программа подготовки младших офицеров запаса, а точнее, юношеские курсы JROTC (Junior Reserve Officers' Training Corps).