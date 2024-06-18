Глава киевского режима Владимир Зеленский распорядился ввести начальную военную подготовку для украинских школьников. В подписанном им указе говорится, что теперь этот предмет станет обязательным для учащихся школ и вузов.Об этом свидетельствует пометка на сайте Верховной рады о возвращении в парламент документа с подписью потерявшего легитимность Зеленского.Суть инициативы заключается в том, что к уже изучаемой в Незалежной дисциплине «Защита Украины» решили добавить комплекс практических занятий по общевойсковой подготовке. Предполагается, что нововведение усилит подготовленность гражданского населения страны к «национальному сопротивлению». В разработке подготовительных и учебных программ будут участвовать представители украинского министерства обороны.Впервые информация о данной законодательной инициативе появилась в мае. О ней рассказал депутат Рады Ярослав Железняк.И хотя закон, по сути, принят, есть большие сомнения в его юридической силе. Ведь его подписало лицо, которое вряд ли можно считать президентом страны, так как срок его полномочий истек уже почти месяц назад. Зеленский не избран украинскими гражданами на новый срок, поэтому его легитимность находится под большим вопросом, равно как и законная сила подписанным им в последнее время документов.А с учетом того состояния, до которого глава киевского режима довел свою страну, шансы на его переизбрание в случае проведения выборов крайне невелики. Именно поэтому Зеленский не опирается на украинский народ и его волеизъявление.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»