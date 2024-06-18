Американский экономист: Мы видим, что Украина становится Афганистаном Европы

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Американский экономист: Мы видим, что Украина становится Афганистаном Европы

То, что конфликт на Украине рано или поздно завершится, понимают все. Вопрос лишь в том, сколько он еще продлится и какие беды своему народу принесет марионеточный киевский режим, полностью подконтрольный Западу.

Свое мнение о том, что в будущем ждет Украину, в ходе беседы с журналистом выразил американский экономист Джеффри Сакс. Стоит отметить, что для наглядности эксперт привел очень яркую аналогию, сравнив нашу «западную соседку» с Афганистаном.



Как выразился Сакс, война в Афганистане длилась десятилетиями. За это время в данной стране была уничтожена экономика, инфраструктура, культура и в целом государственность.

При этом американский экономист подчеркнул, что все это время на территории Афганистана находились США и их союзники по НАТО, которые якобы оказывали властям страны поддержку, но по факту преследовали исключительно свои цели и интересы.

Это по-американски. Мы были там. Мы видим, что Украина становится Афганистаном Европы

- подытожил эксперт.

В данном случае стоит напомнить, что после бегства американцев из Афганистана в августе 2021 года «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) сразу же установил контроль над всей территорией государства. В свою очередь, США, якобы выполнившие поставленные цели в регионе, оставили своих афганских прокси, переключившись на Украину.

И это, как правильно выразился эксперт, вполне по-американски.
9 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 16:36
    «Украина становится Афганистаном Европы» —

    — Не обижайте Афганистан ...
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 16:56
      Гиви ещё в 2014 году придумал название для Украины и в его честь назвал свой батальон "Сомали".
      Сомали больше подходит для Украины, чем Афганистан. yes
  2. кредо Звание
    кредо
    +1
    Сегодня, 16:38
    А на сколько мне известно янки до сих пор находятся в Афганистане и очень активно там работают сейчас с талибаном. Так что на двадцати годах оккупации Афганистана их миссия судя по всему пока не закончилась. hi
  3. Single-n Звание
    Single-n
    +1
    Сегодня, 16:46
    В смысле? Готовится изгнать прихвостней НАТО? Тогда это и правда УЖОС! laughing
  4. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 16:49
    «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация)

    Ещё ярлык этот с них не сняли?
  5. LTCNL Звание
    LTCNL
    +2
    Сегодня, 17:01
    В смысле? Американцы так же бесстрашно роняя кал будут удирать с Украины как из Афгана?
    1. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 17:35
      США, якобы выполнившие поставленные цели в регионе

      Чемпионы мира по рисованию мишени вокруг воткнувшейся стрелы
  6. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 17:37
    Чётко Сакс сделал из краины "европейский Афганистан",т.е.янки "умывают руки"-эвропейцы долбитесь сами,а мы ни причём.....классный финт: Россию подослабили,конкурентов в лице Эвропы практически уничтожили,от кохлов избавились-красиво, пересадив на шею "партнёров"...и сами подзаработали на всём.
  7. Бюрер Звание
    Бюрер
    +1
    Сегодня, 18:03
    Кстати, Джеффри Сакс, если кто-то забыл, - автор "российского экономического чуда" 90-х...