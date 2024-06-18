Это по-американски. Мы были там. Мы видим, что Украина становится Афганистаном Европы

То, что конфликт на Украине рано или поздно завершится, понимают все. Вопрос лишь в том, сколько он еще продлится и какие беды своему народу принесет марионеточный киевский режим, полностью подконтрольный Западу.Свое мнение о том, что в будущем ждет Украину, в ходе беседы с журналистом выразил американский экономист Джеффри Сакс. Стоит отметить, что для наглядности эксперт привел очень яркую аналогию, сравнив нашу «западную соседку» с Афганистаном.Как выразился Сакс, война в Афганистане длилась десятилетиями. За это время в данной стране была уничтожена экономика, инфраструктура, культура и в целом государственность.При этом американский экономист подчеркнул, что все это время на территории Афганистана находились США и их союзники по НАТО, которые якобы оказывали властям страны поддержку, но по факту преследовали исключительно свои цели и интересы.- подытожил эксперт.В данном случае стоит напомнить, что после бегства американцев из Афганистана в августе 2021 года «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) сразу же установил контроль над всей территорией государства. В свою очередь, США, якобы выполнившие поставленные цели в регионе, оставили своих афганских прокси, переключившись на Украину.И это, как правильно выразился эксперт, вполне по-американски.