МИД Италии опроверг передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow

В итальянском внешнеполитическом ведомстве поспешили опровергнуть распространившуюся ранее информацию о том, что страна планирует поставить Украине ракеты большой дальности Storm Shadow.По словам главы МИД Италии Антонио Таяни, речи о передаче этих ракет Киеву не идет. Рим собирается отправить на Украину исключительно системы ПВО Samp-T в целях поддержки обороны, уточнил министр, выступая на заседании парламентской комиссии по иностранным делам.Таяни также добавил, что содержимое очередного девятого пакета помощи Украине было засекречено не по инициативе правительства. По некоторым данным, общая сумма помощи составит 140 миллионов евро. Ранее итальянское информагентство ANSA сообщало, что значительная часть этих денег пойдёт на восстановление и развитие инфраструктуры страны.Сегодня другое итальянское издание Fatto Quotidiano распространило информацию о готовящихся Италией поставках дальнобойных ракет Storm Shadow англо-французского производства на Украину. Издание писало, что до конца июня министр обороны Италии Гуидо Крозетто должен представить перечень вооружений, которые войдут в девятый пакет, и что окончательное решение должно быть принято до саммита НАТО в США 9-11 июля.

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