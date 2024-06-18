МИД Италии опроверг передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow

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МИД Италии опроверг передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow

В итальянском внешнеполитическом ведомстве поспешили опровергнуть распространившуюся ранее информацию о том, что страна планирует поставить Украине ракеты большой дальности Storm Shadow.

По словам главы МИД Италии Антонио Таяни, речи о передаче этих ракет Киеву не идет. Рим собирается отправить на Украину исключительно системы ПВО Samp-T в целях поддержки обороны, уточнил министр, выступая на заседании парламентской комиссии по иностранным делам.

Таяни также добавил, что содержимое очередного девятого пакета помощи Украине было засекречено не по инициативе правительства. По некоторым данным, общая сумма помощи составит 140 миллионов евро. Ранее итальянское информагентство ANSA сообщало, что значительная часть этих денег пойдёт на восстановление и развитие инфраструктуры страны.



Сегодня другое итальянское издание Fatto Quotidiano распространило информацию о готовящихся Италией поставках дальнобойных ракет Storm Shadow англо-французского производства на Украину. Издание писало, что до конца июня министр обороны Италии Гуидо Крозетто должен представить перечень вооружений, которые войдут в девятый пакет, и что окончательное решение должно быть принято до саммита НАТО в США 9-11 июля.
7 комментариев
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  1. Last centurion Звание
    Last centurion
    +1
    Сегодня, 17:14
    Ясно 1.что дыма без огня не бывает и 2.сообщают уже когда завезли

    ЗЫ: но хорошо что хотя бы что их правительство "отрицает всё" Как говаривал товарищЧ Малдер из сериала секретных материалов . А уж как оно на самом деле- поживём увидим
    1. кредо Звание
      кредо
      -1
      Сегодня, 17:36
      Макаронники задёргались помятую о том, что сказал В.В.Путин про маленькие и густонаселённые страны Европы.
      А ведь на территории Италии янки разместили ядерное вооружение, а также авиацию и БПЛА которые без остановки бороздят воздушное пространство над Чёрным морем у наших границ. yes
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 17:20
    В итальянском внешнеполитическом ведомстве поспешили опровергнуть распространившуюся ранее информацию о том, что страна планирует поставить Украине ракеты большой дальности Storm Shadow.

    Ну так наверняка с подачи самих скаклов и появляются такие новости, а потом кому-то в ЕС неловко приходится оправдываться и объяснять почему нет... Вот так они и выжимают из податливой Европы и оружие и бабки... Хохлопы всегда были хитры задним умом, правда и отвечать за такую хитрозадость им приходилось тем же местом...
  3. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +1
    Сегодня, 17:20
    А я Мелонни обложил нехорошими словами за поставки ракет. Ну, в общем то, время покажет.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 17:49
      Он ещё не раз заслужит, той дорогой идет
  4. Комментарий был удален.
  5. lukash66 Звание
    lukash66
    0
    Сегодня, 17:30
    Ааа, понятно. У Меланьки видно были критические дни, бабеха то почти ягодка, немного запуталась в показаниях))
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:25
    Дали, не дали, один фиг... они все отметились и все виноваты, разбираться не будем, если что.