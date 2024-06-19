Многоцелевой БПЛА «Перун» может перевозить груз массой до 200 кг
"Перун" готовят к взлету с контейнером на внешней подвеске
Российская армия располагает беспилотными летательными аппаратами разных типов, и регулярно появляются новые образцы, в т.ч. представляющие особый интерес. Так, на днях представили новый тяжелый многоцелевой БПЛА под названием «Перун». Он отличается повышенной грузоподъемностью, которая позволяет выполнять транспортные, эвакуационные и боевые задачи.
Инициатива снизу
О существовании перспективного БПЛА «Перун» широкая публика узнала всего несколько дней назад. В конце прошлой недели по профильным блогам разошлись первые видеоролики, демонстрирующие беспилотник на земле и в воздухе. 17 июня свой репортаж с новой информацией об этом изделии опубликовало министерство обороны. В целом, доступные сведения составляют достаточно полную картину, хотя часть наиболее интересных данных пока остается закрытой.
Как сообщает Минобороны, новый БПЛА «Перун» является разработкой специалистов, несущих службу в составе группировке войск «Днепр». Профильные блоги уточняют, что эти бойцы ранее служили в небезызвестной ЧВК, а затем перешли в вооруженные силы. Учитывая потребности войск в беспилотной авиационной технике и используя имеющийся опыт, они разработали и построили тяжелый БПЛА.
Полезная нагрузка одного БПЛА в виде импровизированных контейнеров
Сколько времени заняла разработка «Перуна» и как она шла, по понятным причинам, не сообщается. К настоящему времени проект дошел, как минимум, до стадии испытаний на полигоне. Кроме того, отдельные сообщения и формулировки позволяют предполагать, что новый БПЛА добрался до зоны боевых действий и применяется в реальной обстановке, вероятно, пока в рамках войсковых испытаний.
БПЛА «Перун» заинтересовал бойцов и получил хорошие отзывы. По всей видимости, теперь будет решаться вопрос полноценного серийного производства такой техники и ее последующего развертывания в войсках. Тяжелый беспилотник должен будет дополнить другую технику и взять на себя наиболее сложные задачи. Как скоро это произойдет, и когда армия сможет в полной мере использовать все преимущества новейшего БПЛА, пока неизвестно.
Многоцелевая платформа
Новый отечественный БПЛА «Перун» построили по привычной и хорошо освоенной схеме квадрокоптера. Какая компонентная база использована при его разработке и строительстве, не уточняется. Скорее всего, в конструкции широко применяются доступные иностранные агрегаты с требуемыми характеристиками. При этом программное обеспечение беспилотного комплекса разработано отечественными специалистами.
Взлет с человеком
«Перун» получил прямоугольный фюзеляж, к которому присоединены балки с винтомоторными группами. Похоже, что аппарат выполнен складным. Размеры и взлетная масса изделия неизвестны. Поперечник в полетной конфигурации (без учета воздушных винтов) может достигать 2 м. Масса может составлять десятки килограммов. Корпус оснащен нижней рамой-опорой для взлета и посадки.
На четырех «лучах» помещены сдвоенные винтомоторные группы. Используется восемь электромоторов с собственными воздушными винтами. Характеристики двигателей и системы электропитания неизвестны. При этом понятно, что они достаточны для подъема в воздух тяжелого БПЛА со значительным грузом, а также для длительного полета по маршруту или висения.
В составе «Перуна» используется стандартный для такой техники набор электроники. На борту присутствуют система дистанционного управления, средства двусторонней связи и оптико-электронная станция. Также предусмотрены средства для управления тем или иным вооружением.
Полезные нагрузки
Крупный БПЛА с массой в десятки килограммов имеет соответствующие технические характеристики. По данным Минобороны, «Перун» может поднимать в воздух полезную нагрузку массой до 200 кг. Высокая грузоподъемность серьезно расширяет круг возможных грузов, а также позволяет беспилотнику выполнять не только транспортные задачи.
Перевозка грузов осуществляется на внешней подвеске при помощи троса. В опубликованных видеоматериалах демонстрируется полет с мелкими грузами в общем контейнере-мешке и подвеска специальной люльки для раненого. Кроме того, при помощи стандартной подвесной системы «Перун» может поднять человека. Во всех случаях нагрузка не мешает аппарату показывать расчетные летные характеристики.
Минобороны отмечает, что транспортную функцию оценили военнослужащие тыловых подразделений. «Перун» серьезно облегчает процессы переброски припасов на передовую. Так, в случае с провизией, один рейс тяжелого БПЛА заменяет 13 полетов малых FPV-беспилотников. Схожим образом дело должно обстоять и с боеприпасами.
За счет массы, устойчивости и грузоподъемности БПЛА «Перун» также может быть носителем вооружений. Уже показано его использование в качестве платформы для противотанкового ракетного комплекса одной из серийных моделей. Беспилотник в этом случае выполняет функции подвижной пусковой установки, тогда как управление ракетой осуществляется с другого комплекса. В недавних видео демонстрировался пуск ракеты как с земли с последующим взлетом и уходом с позиции, так и с воздуха. В обоих случаях беспилотник не получает повреждений и не теряет устойчивости.
Пуск противотанковой ракеты с борта БПЛА
Раскрыты планы по дальнейшему развитию боевой версии «Перуна». В ближайшем будущем беспилотник хотят оснастить пулеметом. Кроме того, прорабатывается возможность установки направляющих для неуправляемых ракет. Вероятно, в этом случае будут использоваться авиационные реактивные снаряды малого калибра.
В своей нише
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Перун» вызывает интерес по нескольким причинам.
Во-первых, стоит отметить, что этот проект был разработан в войсках специалистами, которые имеют опыт и знания в области беспилотных летательных аппаратов и понимают все потребности военных.
Результатом их работы стал тяжёлый ударный БПЛА, уникальный для нашей страны. За счёт увеличения размеров и применения особых технических решений удалось достичь высоких лётных и грузовых характеристик. По грузоподъёмности «Перун» превосходит все существующие на вооружении российской армии БПЛА. Более того, это единственный БПЛА в войсках, который способен перевозить людей. Таким образом, «Перун» заполнил пустовавшую ранее нишу в нашей беспилотной авиации.
Платформа с уникальными возможностями может применяться в различных сферах. Она способна выполнять задачи разведки, в том числе с увеличенным временем полёта, перевозить грузы или нести вооружение. Во всех этих случаях высокая грузоподъёмность позволяет улучшить характеристики платформы, такие как продолжительность полёта или эффективность применяемых боеприпасов.
Как сообщается, изделие «Перун» в настоящее время проходит полигонные испытания, подтверждая свои расчётные характеристики. Возможно, уже начались испытания непосредственно в зоне боевых действий. Платформа продемонстрировала свою эффективность в роли разведчика, транспортного средства и носителя противотанковых ракетных комплексов.
Итак, перспективный тяжёлый многофункциональный беспилотный летательный аппарат «Перун» имеет все шансы заинтересовать армию. Это сулит положительные перспективы. Вероятно, в скором времени «Перун» будет запущен в серийное производство и поступит на вооружение вместе с другими типами беспилотников. Какое будущее ждёт новый летательный аппарат, мы узнаем после завершения всех необходимых испытаний.
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