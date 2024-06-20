Как союзники провалили операцию по разгрому немецкой группы армий «Ц» в Италии
Американские военнослужащие у брошенного штурмового орудия вермахта «Штурмпанцер IV». Рим. Июнь 1944 г.
Общая ситуация
Попытки англо-американских войск в январе – марте 1944 года прорвать оборону немецкой армии, взять Рим и развить наступление на север Италии, провалились, несмотря на превосходство в живой силе, артиллерии, авиации и ВМС (Как провалилась попытка 5-й американской армии с ходу взять Рим).
Союзники смогли только захватить сравнительно небольшой плацдарм в тылу вермахта, на основном направлении войти в Кассино и форсировать реку Гарильяно в нижнем течении. При этом союзники потратили много времени, сил и средств. Германское командование в целом выполнило свой план на затягивание времени, сковывание и истощение сил противника.
При этом морской десант в Анцио, высаженный в глубоком тылу противника, несмотря на ошибки союзного командования, сыграл свою положительную роль. Он отвлёк на себя значительные силы германской группировки в Италии. Гитлер требовал сбросить десант в море. На эту задачу германское командование бросило сначала 5, а затем 9 дивизий. Это позволило 5-й американской армии наступать в довольно спокойных условиях, без серьёзных немецких контрударов.
Но союзники всё равно не смогли прорвать фронт противника и соединиться с десантным корпусом, чтобы развить наступление на Рим. Это было связано с ошибками командования, планирования. В частности, британская 8-я армия почти бездействовала, что позволяло немцам сдержать натиск 5-й американской армии. Союзники не смогли организовать полноценное взаимодействие основных сил и десанта, использовать огромное преимущество в авиации и флоте.
Подготовка нового наступления
К началу мая 1944 года германское командование держало на фронте против англо-американцев 19 дивизий: в 10-й армии фон Фитингхофа, на линии Густава, было 9 дивизий, в 14-й армии Макензена, которая блокировала плацдарм союзников в районе Анцио – Неттуно, 8 дивизий. Ещё две подвижные дивизии (затем три) были в резерве группы армий «Ц». Для борьбы с партизанами, охраны коммуникаций и тыловых объектов немцы вынуждены были держать в Центральной и Северной Италии 4 дивизии и бригаду.
Положение немецкой группы армий «Ц» в результате создания противником плацдарма в районе Анцио заметно ухудшилось. Приходилось считаться с возможностью одновременного наступления противника на двух направлениях – с плацдарма и на фронте 10-й армии. Германское командование смогло выделить в резерв три подвижных соединения, в тылу также находилась элитная танковая дивизия «Герман Геринг», которую собирались перебросить во Францию. Но этих дивизий было мало, чтобы парировать возможный прорыв противника. Также выделение резервов ослабляло и без того растянутые боевые порядки дивизий на передовой. Резерв дивизии обычно не превышал батальона.
Командование обеих немецких армий понимало, что новый удар сдержать будет нельзя. Об этом говорило соотношение сил, слабость резервов и отсутствие подкреплений. Однако Гитлер и командующий группой армий «Ц» фельдмаршал Кессельринг требовали держать фронт.
Немецкие пулеметчики идут на позицию к своему пулемету MG-42 в итальянских горах. Май 1944 г.
Солдаты люфтваффе, взятые в плен войсками 2-го Польского корпуса в районе Монте-Кассино. Май 1944 г.(
Учитывая подготовку операции по высадке войск во Франции, союзники решили организовать новое наступление в Италии, чтобы сковать как можно больше германских сил и по возможности оттянуть часть немецких войск из Европы на Итальянский фронт. Новую операцию решили провести в мае.
Готовя новое наступление, союзники в апреле – мае 1944 года довели численность 15-й группы армий под командованием генерала Александера до 25 дивизий – 7 американских, 5 английских, 3 индийских, по 2 – канадских, польских и марокканских, по одной – французской, алжирской, новозеландской и южноафриканской.
Союзники учли свои ошибки. Генерал Александре покончил с распылением сил, сосредоточив мощную ударную группировку на южном крыле фронта. После перегруппировки 8-я английская армия О. Лиза приняла часть полосы 5-й американской армии (включая Кассино) и сосредоточила большую часть своих сил (2-й польский, 15-й английский и 1-й канадский корпуса) на левом фланге, чтобы на первом этапе наступления взять Кассино и выйти в долину реки Лиро северо-западнее этого города. На правом фланге 8-й армии оставался только 5-й английский корпус.
Немецкий расчет 65-мм горной пушки GebK 246(i) итальянского производства на позиции в Италии.
Ближайшая задача 5-й американской армии Марка В. Кларка была в том, чтобы форсировать р. Гарильяно, развить наступление вдоль побережья Тирренского моря для соединения с десантом (6-й американский корпус). На втором этапе наступления 15-я группа армий должна была овладеть Римом.
Союзники на 40-километровом участке между Апеннинскими горами и Тирренским морем против 6 немецких дивизий выставили 15 дивизий (восемь из 8-й армии и 7 из 5-й) и более 2 тыс. орудий. 6-й корпус на плацдарме насчитывал шесть дивизий. Союзники имели до 2 тыс. танков. Полное превосходство в воздухе: 12-я тактическая и 15-я стратегическая американские воздушные армии, английские ВВС – всего до 4 тыс. машин. Флот – 130 боевых кораблей основных классов, большое количество десантных, транспортных и прочих судов.
В подготовительный период союзная авиация громила коммуникации и тылы противника на глубину до Римини – Пизы. Несколько недель союзные ВВС систематическими налетами громили шоссе и железные дороги.
Четверо американских военнослужащих у рации в долине Лири в окрестностях Рима.
Колонна американских санитарных джипов «Виллис» на марше. Май 1944 г.
Прорыв обороны
Наступление союзных войск началось 11 мая 1944 года. Мощная 40-минутная артиллерийская подготовка вывела всю проводную связь, нарушила снабжение даже в ночное время. Французы превосходящими силами нанесли удар по массиву Петрелла, где держала оборону одна немецкая дивизия. Вскоре союзники вклинились в оборону противника. Оборонявшуюся южнее немецкую дивизию стали теснить американцы. Две немецкие дивизии были разбиты и отброшены в район Фонди, где на заранее подготовленной позиции были усилены резервами.
Германское командование, выполняя установку на решительную оборону, к 18 мая бросило в бой две из трёх резервных дивизий. Благодаря этому удалось организовать временный рубеж обороны от Террачины до района слияния рек Лири и Сакко. После появления угрозы прорыва британцев в долине реки Лири немцы ввели в бой третью резервную дивизию.
В результате наступление союзников развивалось медленно. За первую неделю союзники продвинулись на 8–12 км, прорвали линию Густава и только 18 мая взяли Кассино, которое немцы оставили под угрозой охвата. Американская армия упорно пробивалась вперёд, выходя во фланг 10-й немецкой армии и нацелившись на тылы 14-й армии, державшей оборону вокруг плацдарма. Все немецкие резервы были использованы.
Немецкая САУ StuG III и танк Pz. Kpfw. IV на дороге в Италии. Июнь 1944 г.
Командование немецкой 14-й армии, которое отдало одну дивизию в резерв и две дивизии на помощь 10-й армии, с растущей тревогой смотрело на вражеское наступление. В 14-й армии осталось 5 ослабленных дивизий, которым надо было сдержать натиск превосходящих вдвое сил врага (не считая танков, артиллерии и авиации).
23 мая 1944 года после мощной артподготовки и при поддержке с воздуха начал наступление американский десантный корпус, нанося удар в направлении Веллетри – Вальмонтоне. Четыре дивизии союзников вклинились в оборону противника в районе Чистерна-ди-Латина. Немецкие соединения уже в первый день потеряли до половины личного состава и большую часть противотанковых средств.
Преодолевая сопротивление 14-й немецкой армии, которая обеспечивала отход 10-й армии с линии Густава на север, 6-й корпус утром 25 мая соединился с частями 5-й американской армии в районе Террачины.
Французский корпус наступает на северо-запад, к рекам Лири и Сакко, 8-я английская армия наступает крупными силами в долине Лири. Немцы начали отход, сдерживая противника арьергардами. 25 мая союзники почти завершили прорыв на фронте 14-й армии между Веллетри и Чистерна-ди-Латина. Сложились условия для блокирования и уничтожения дивизий немецкой 10-й армии, отброшенной в долину реки Лири. Однако котла не получилось, так как 5-я американская армия прямолинейно наступала на Рим, чтобы взять его как можно быстрее. А 8-я британская армия фронтально выдавливала противника из долины р. Лири.
Тем временем немцы подтянули передовые части дивизии «Герман Геринг». Это позволило 14-й армии, переходя в контратаки, сдерживать врага до 30 мая, не допуская прорыва врага на Вальмонтоне.
Горящий американский танк M4 «Шерман», подбитый в районе Рима
Американская САУ M10 ведет огонь по немецкой пулеметной точке во время боев за Рим. Июнь 1944 г.
Американцы в Риме
Только сосредоточив до четырех дивизий союзники в ночь с 30 на 31 мая смогли пробиться на Вальмонтоне, который пал 1 июня. Обеспечив фланг с севера, американцы главными силами повернули на Рим. Остатки немецкой 14-й армии были отброшены на северо-запад.
Германское командование принимает решение оторваться от противника, оставить Рим без боя и отвести войска за Тибр. В ночь с 3 на 4 июня 1944 года начинается общий отход немецких войск на север за реку Тибр. Восточнее Рима немецкие арьергарды сдерживали врага ещё полдня, облегчая переправу через Тибр основным силам. Германское командование сознательно уклонилось от борьбы за Рим, не разрушив даже мосты через Тибр. 4–5 июня союзные войска входят в Рим.
Командующий 5-й американской армией генерал-лейтенант Марк Кларк (слева) смотрит на колонну, входящую в Рим. 4 июня 1944 г.
10-я немецкая армия после прорыва обороны у Вальмонтоне оказалась в опасном положении. Командование группы армий «Ц», надеясь, что 14-я армия сдержит противника и это позволит восстановить фронт, не давало 10-й армии разрешения на отход. В то время как 14-я армия откатывалась за Тибр, 10-я армия оставалась выдвинутой далеко вперед в район Сабинских гор, её главные силы были сосредоточены у слияния рек Лири и Сакко. Обороняя первоначально фронтом на восток, 10-я армия оттянула свой правый фланг, повернув его фронтом на юг и юго-запад. В случае ещё более глубокого охвата 10-й армии грозил котёл.
Для отхода из междуречья Лири и Сакко можно было использовать лишь две узкие горные дороги, которые проходили по западным склонам гор. Основная дорога на Рим была уже перехвачена противником. Командование 10-й армии направило на север подвижные части, чтобы прикрыть фланг армии сначала у Тиволи, затем у реки Тибр северо-восточнее Рима и восстановить связь с восточным флангом 14-й армии.
Отход армии проходил в очень сложных условиях: под воздействием авиации противника, поэтому передвигались ночью; шли по узким, плохим горным дорогам, где образовывались пробки; ремонтно-восстановительным бригадам приходилось работать день и ночь, чтобы обеспечить движение; арьергарды дрались, спасая остальные войска. Когда 4 июня был оставлен Рим, арьергарды ещё дрались в Сабинских горах и в районе верхнего течения реки Лири. Но центр и левый фланг армии вышли из-под угрозы окружения.
Американцы имели превосходящие силы и все возможности, чтобы добить отступающего, обескровленного противника. Однако этого не сделали. Союзники не только не повернули на восток, чтобы уничтожить зажатые в горах соединения немецкой 10-й армии, но и не стали преследовать потерпевшие поражение и понесшие большие потери дивизии 14-й армии.
Правда, генерал Александр дал приказ войскам организовать преследование, но нижестоящие командиры не спешили этого сделать. Командиры действовали осторожно: сначала 5-я армия 5 июня захватила плацдарм на правом берегу р. Тибр в районе Рима, на следующий день начала наступление. То же самое делали и англичане на левом фланге. Из 12 имевшихся дивизий 5 оставили в резерве, одну выделили для охраны Рима.
Арьергарды немецкой 14-й армии отошли в район озера Браччано. Непосредственной связи между 14-й и 10-й армиями не было, однако союзники не использовали этот благоприятный момент для развития наступления. Командование 10-й армии срочно выслало части в Риети и Терни, чтобы блокировать ведущие туда дороги. Немцы успели, так как союзники двигались только по дорогам.
Боеспособность 14-й армии немцы постарались быстро восстановить: в пути было три дивизии, выделенные из стратегического резерва ставки. 10-я армия передала 14-й три подвижных соединения. Прошло несколько дней пока эти дивизии по горным дорогам добрались до места назначения, но 14-я армия продержалась, так как союзники никуда не спешили. 14 июня в составе 14-й армии было уже 7 дивизий, правда, разной боеспособности. Также была восстановлена связь 14-й и 10-й армий. Командующего 14-й армией генерала Макензена заменили на генерала танковых войск Лемельзена.
Американский солдат у разбитой немецкой САУ «Мардер II» в Риме. 5 июня 1944 г.
Американцы осматривают немецкую САУ «Элефант» 1-й роты 653-го тяжелого батальона истребителей танков, подбитую американскими истребителями-бомбардировщиками 5июня 1944 г. к северу от Рима на Аврелиевой дороге
Итоги
Таким образом, союзным войскам в Италии, имея полуторное превосходство над противником в сухопутных силах, большое – в артиллерии и танках, огромное – в авиации и ВМС, удалось прорвать оборону противника, пройти 120 км и войти в Рим не в январе 1944 года, как планировали, а только в начале июня. Задача выйти на рубеж Римини – Пиза до высадки союзников во Франции не была выполнена.
Основная причина медлительности союзников – нерешительность, осторожность и ошибки командования. Десант в Анцио своей основной задачи не выполнил – перехват путей снабжения и коммуникаций 10-й немецкой армии. 8-я английская армия наступление 5-й американской армии практически не поддерживала. Отсутствие оперативного взаимодействия 6-го американского корпуса (десант), 5-й американской и 8-й английской армий. Плюс мастерство вермахта, умевшего меньшими силами сдерживать врага.
Уже во время майского наступления командование 15-й группы армий упустило возможность окружения основных сил 10-й немецкой армии. Разгромить и окружить 10–11 немецких дивизий не удалось. Немцы организованно и сравнительно спокойно ушли на новые позиции. Союзные войска в основном просто шли за отступающим врагом, не пытаясь их связать и окружить.
Мирные жители позируют на брошенном штурмовом орудии вермахта «Штурмпанцер IV» «Бруммбар» в Риме. Машина 216-го штурмового танкового батальона. В кадре военный полицейский 88-й пехотной дивизии США.
Черчилль считал, что союзникам удалось сковать 23 немецкие дивизии перед началом операции в Нормандии, что помогло открытию второго фронта (Почему Великобритания и США затягивали открытие второго фронта). На самом деле 19 немецких дивизий (4 дивизии несли службу в тылу) сковали намного больше союзных сил и средств, особенно флот и авиацию, которые можно было использовать для вторжения во Францию.
Следовательно, именно вермахт выполнил задачу, поставленную германской ставкой в конце 1943 года. Сковать как можно больше англо-американских сил в Италии. Только через 10 дней после захвата Рима союзное командование вывело в резерв два корпуса (американский и французский), которые планировали высадить в Южной Франции.
Американские солдаты у здания на площади Венеция в Риме. В здании располагалось командование американских войск в Риме. На заднем плане – часть памятника королю Виктору Эммануилу II. Июнь 1944 г.
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